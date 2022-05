Modellváltó egyetemek

A modellváltó egyetemek gyors reagálását emelte ki a pénzügyminiszter, a Rudolf Kalman Óbudai Egyetemért Alapítvány kuratóriumi elnöke kedden Székesfehérváron.

2022. május 17. 13:43

Anthony Radev, a Budapesti Corvinus Egyetem elnöke (b2) és Kovács Levente, az Óbudai Egyetem rektora (j) megállapodást ír alá a Corvinus Székesfehérvári Campus jövőbeni működéséről Székesfehérváron 2022. május 17-én. Mögöttük Varga Mihály pénzügyminiszter, a Rudolf Kalman Óbudai Egyetemért Alapítvány kuratóriumi elnöke (b) és Cser-Palkovics András polgármester, a kuratórium tagja (j2). MTI/Vasvári Tamás

Varga Mihály az Óbudai Egyetem és a Budapesti Corvinus Egyetem székesfehérvári campusának jövőbeni működéséről szóló szándéknyilatkozat aláírásakor azt mondta: a modellváltó egyetemek sokkal gyorsabban reagálnak egy adott helyzetre, mint a klasszikus, állami fenntartásúak.

Cser-Palkovics András (Fidesz) polgármester kérdésre válaszolva elmondta: az Óbudai Egyetem átveszi a Corvinus fehérvári kampuszát, ahol a két egyetem közös pénzügyi, gazdasági képzései indulnak el.



A városvezető fontosnak nevezte, hogy a jelenlegi székesfehérvári Corvinus-hallgatók a Corvinuson fogják befejezni az egyetemet, semmilyen hátrány nem éri őket. Megjegyezte, hogy ez vonatkozik azokra is, akik ide felvételiztek, és szeptembertől kezdik az egyetemet a fehérvári campuson. A következő félévtől viszont a Corvinus nem indít önálló képzést a városban, csak az Óbudai Egyetemmel együttműködésben. Az Óbudai Egyetem átveszi a Corvinus dolgozóit, így az ő munkahelyük is garantált lesz a jövőben.



Cser-Palkovics András beszélt arról is, hogy az Óbudai Egyetem Mechatronikai tudományos parkot hoz létre Székesfehérváron több mint 30 milliárd forintból, a fejlesztésnek a campus két épülete is része lesz.



Hangsúlyozta, hogy az Óbudai Egyetemen folyamatosan emelkedik a hallgatói létszám, a duális képzésben részt vevők száma a legmagasabb az egész országban, ezt tovább szeretnék növelni.



Varga Mihály szerint a versenyképességről szól ez a szándéknyilatkozat, amelynek fontos eleme az együttműködés és az innováció. Megjegyezte, hogy a hagyományokra építve, közösen gondolkodva tudnak fontos képzéseket kínálni a hallgatóknak.



Kovács Levente, az Óbudai Egyetem rektora kiemelte, hogy a város múltja mellett a jövője is gazdag, ezt kívánják a megállapodással biztosítani. Kiemelte, hogy az egyetem munkatársai megelégedéssel fogadták a bejelentést, AMI tovább erősödő jövőképet, jól használható diplomákat jelent újabb területeken.



Anthony Radev, a Budapesti Corvinus Egyetem elnöke emlékeztetett arra, hogy 2016 óta indítanak képzéseket Székesfehérváron. Hozzátette: campusukat eredetileg 600 diákra tervezték, de a kihasználtság nem volt teljes, ezért felmerült, valóban a Corvinus-e a legjobb gazdája az épületeknek. Azt mondta, a szándéknyilatkozat értelmében a két intézmény közösen dolgozza ki a két egyetem és a város számára is legelőnyösebb működési modellt.

MTI