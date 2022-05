Csak maszlag az uniós szolidaritás

A NATO-tagállamok zászlói lobognak a szervezet brüsszeli központja előtt (Fotó: Dursun Aydemir/Anadolu Agency)

Tizennyolc éve léptünk be az Európai Unióba. Dobrev Klára éppen efölött örömködött a napokban a közösségi oldalán. Ha Dobrev és a DK valami felett örömködik, akkor nekem óhatatlanul is kételyeim támadnak: vajon nemzeti szempontból is kizárólag örömködnünk kell az EU-tagságunk ténye felett?

Nos, én nem euroszkeptikusnak, hanem eurorealistának tartom magam, aki ragaszkodik ahhoz, hogy minden lehetséges va­riánst mérlegeljünk az unió jövőjével kapcsolatban. Most is ezt teszem, amikor röviden áttekintem azt, hogy mi történt 2021 augusztusa óta az unió háza táján, s mindez hogyan érint bennünket, magyarokat és Magyarországot. Három lényeges eseményre vagy eseménysorra érdemes felhívni a figyelmet. Előrebocsátom, egyik sem túl örvendetes fejlemény.

Először: megkezdődött, folytatódott, s most már lassan befejeződik az unió jövőjével foglalkozó konferenciasorozat. Aktuális, jó időszakban volt, csak hasznára válhat minden euró­pai embernek – mondhatnánk.

Magyarország ki is használta a lehetőséget: miként arról Varga Judit igazságügyi miniszter beszámolt, a tagállamok közül számszerűleg nálunk zajlott le a legtöbb uniós vita, konferencia, műhelybeszélgetés stb. Ez önmagában pontosan megmutatja, hogy mennyire komolyan vesszük uniós tagságunkat s azt, hogy befolyásolni tudjuk az unió működését, hatékonyabbá tételét. Nem is beszélve arról, hogy Orbán Viktor már tavaly május-június táján fejtette ki hét pontban, hogy milyen átfogó reformokat kellene végrehajtania az unió­nak ahhoz, hogy ne kérdőjeleződjön meg a működésének, a létének értelme.

Ám a magyar törekvések ellenére a konferenciasorozat kapcsán mégsem olyan szép a leányzó fekvése. Legfőképpen azért nem, mert a vitákat a fősodratú brüsszeli liberális elit generálta és irányította, amelyben például kiemelkedő szerepet kapott Guy Verhofstadt, aki köztudomásúan az Európai Egyesült Államok elkötelezett, megszállott híve és ezenkívül fanatikus Orbán-gyűlölő, a szuverenitásgondolat esküdt ellensége. Verhofstadt és társai éppen ehhez a vitasorozathoz igazítva hozták létre a Spinelli-csoportot, annak az Altiero Spinellinek a tiszteletére, aki fekete öves kommunistaként egész életében Euró­pa egyesítésén és egy közös európai alkotmány létrejöttén dolgozott.

Most, 2022 májusában ott tartunk, hogy az egész konferenciasorozatnak az értelme megkérdőjelezhető: bár például mi, magyarok számos fontos reformjavaslatot megfogalmaztunk, a brüsszeli bürokrácia ezeket egyfelől lesöpri az asztalról, másfelől még nagyobb támadást indított Magyarország ellen, mint a folyamat kezdetén. Nem túl nagy eredmény, ismerjük el.

A második fontos fejlemény nyilvánvalóan a február 24-én kitört orosz–ukrán háború. Ez természetesen felborította az unió szokásos rutinszerű működésmódját, s rendkívüli intézkedések meghozatalával járt együtt, gondoljunk elsősorban a támadó Oroszország elleni szankciókra, amelyek sorában éppen a hatodik bevezetése előtt állunk. De mégis, mit mutatott meg az unió jelenlegi helyzetéről ez a vis maior szituáció, a háborús helyzet?

Elsősorban azt, hogy az unió önmagában sem szuverén, nem is beszélve a tagállamokról. Már leírtuk, hogy az orosz–ukrán háború proxyháború, amelyet valójában a két nagyhatalom, az Egyesült Államok és Oroszország vív meg, az államok mögött pedig a globális pénzügyi elit áll, amelyiknek alapvető érdeke, hogy Oroszországot lesöpörje a színről (Russia must perish – mondhatnánk Theodore Kaufmanra visszautalva, aki 1939-ben Germany must perish címmel írt könyvet a globális elit céljait megfogalmazandó – hiszen akkor a német birodalom, ma pedig az orosz áll az útjukban). A gigászok harcában pedig az Európai Unió – sajnos – nem tényező: Brüsszel pontosan azt teszi, amit az amerikai demokraták és mögöttük a globális erők diktálnak nekik.

Itt muszáj arra is emlékeztetnem, hogy a demokraták mellett a globális elit „ökle”, Soros György és hálózata is masszívan jelen van Ukrajnában, óriási, kiterjedt gazdasági és pénzügyi érdekeltségekkel az energiaipartól kezdve az IT-iparon át egészen a mezőgazdasági szektorig. Márpedig mind a Biden-kabinet, mind a Soros-hálózat úgy tekint az unióra, mint a saját embereik által irányított szervezetre, gyakorlatilag tandemben irányítják a mi fényes uniónkat.

Emmanuel Macron – akit én továbbra sem kedvelek, mert nyakig globalista – azt jól érzékeli, hogy kellene egy európai szuverenitás, de kötve hiszem, hogy a Rotschild-házhoz, illetve a Világgazdasági Fórumhoz és Klaus Schwabhoz való sajátos kötődései miatt képes lenne egy bizonyos határt átlépni, s az unió valóságos szuverenitását elérni. Ráadásul Macronnal az is a baj, hogy utóbbit úgy képzeli el, hogy az unió – természetesen francia, legfeljebb még német – irányítással föderálissá válna, s a tagállamok ebbe a „szuverenitásba” illeszkednének bele – nemzeti, tagállami önállóság nélkül.

A háború tehát sajnos éles fényben mutatja meg azt, hogy hol is tart az unió globálisan, a geopolitikai csatatéren, nagyhatalmakkal körülvéve – ideszámítva természetesen Kínát is. Olyannyira önállótlan, hogy arra sem képes, hogy észrevegye, az Oroszország elleni szankciókkal saját magát lövi nem is lábon, hanem fejbe. A gáz- és olajembargó végső döfést jelentene Európa gazdaságának, nem beszélve arról, hogy a fegyverek és harci eszközök egyre növekvő szállításával a háborúba való belekeveredés is kézzelfogható közelségbe került.

És ekkor, ebben a helyzetben jött a „slussz­poén”: az unió vezetése, Brüsszel számára a háború kellős közepén az vált a legfontosabb kérdéssé, hogy a Fidesz negyedik kétharmados győzelme után azonnal elindítsa a jogállamisági, pénzügyi szankciókat célzó eljárásokat Magyarországgal, az Orbán-kormánnyal szemben. Ezt nevezhetjük az uniós szolidaritás csúcspontjának, nem?

Nem tudom, ki hogy van vele, ez a három új fejlemény engem szerint még mindig nem győzött meg arról, hogy az unió egy kiváló nemzetközi szövetség. Dobrev Klárának és Gyurcsány Ferencnek nyilván most vált igazán azzá, hiszen az unió – a háborúval kapcsolatos politikájuk miatt immáron a lengyeleknek megbocsátva – kifejezetten nehéz gazdasági és pénzügyi helyzetbe akarja hozni hazánkat. De én személy szerint nem azonosulok Dobrev Klára és Gyurcsány Ferenc véleményével.

Na jó, félre a cinizmussal, szerintem három opciónk van, ha komolyan beszélünk.

Az első, hogy beadjuk a derekunkat, elfogadjuk az „erősek”, a nagyfiúk igazát, s alkalmazkodunk az elvárásaikhoz. S akkor „a távolságot, mint üveggolyót megkaphatjuk” – csak hunyjuk végre le kis szemünket. Javallom, ne tegyük.

A másik, hogy megvívjuk a harcainkat, nem engedve az elveinkből, és addig maradunk az unióban, amíg az lehetséges, és főleg, amíg érdemes. Ha lehet, harcainkat a visegrádi négyekkel, Szlovéniával, a lengyelekkel együtt vívjuk vagy új szövetségesekkel (is), s ha már ez sem megy – semmit ne zárjunk ki sajnos –, akkor egyedül. Igen, ha kell, egyedül. Voltunk már így.

A harmadik, hogy külön szerződést kötünk az unióval, akárcsak Norvégia vagy Svájc, s akkor megvalósítunk egy békés egymás mellett élést a globalista, migránspárti, iszlámbarát, ultraliberális, gyermek- és családellenes fősodratú Brüsszellel.

Nekem a második opció a legszimpatikusabb.

Fricz Tamás

A szerző politológus, az Alapjogokért Központ kutatási tanácsadója