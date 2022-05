Városliget látványterv (Fotó: Városliget Zrt.)

– Április 3-án a kormány óriási felhatalmazást kapott a stratégiájának folytatására, amelynek egyik kiemelt eleme a Liget-projekt teljes körű megvalósítása – nyilatkozta lapunknak Baán László. A Liget Budapest projekt miniszteri biztosa szerint a beruházások folytatása kapcsán már nincs szó ellenzéki ellenállásról, gyakorlatilag már csak Karácsony Gergely az, aki időről időre napirenden tartja a témát. Véleménye szerint ez a fajta hozzáállás a főpolgármester részéről már csak egyfajta védekezési attitűd.

– A Liget Budapest projekt megvalósítása kapcsán már nincs szó ellenzéki ellenállásról – hangsúlyozta a Magyar Nemzet kérdésére Baán László, hozzátéve: csak Karácsony Gergely főpolgármester ragadt bele egy kommunikációs csapdába. A Liget-projekt miniszteri biztosa szerint az eddig átadott elemek is mind azt igazolják, hogy valótlannak bizonyultak azok az állítások, amelyek a beruházások megvalósítását a park elpusztításával azonosították.

Az ellenzék csak abban bízhatott, hogy majd sikerül megakadályozni a projektet, abban az esetben ugyanis bármit állíthattak volna, a magyarok pedig nem tudták volna ellenőrizni. Most azonban, amikor már mindenki a saját szemével győződhet meg a Liget-projekt eredményeiről, egyértelművé válik: nemhogy elpusztult, sokkal inkább bővült és gazdagodott, mondhatni a Városliget háború előtti aranykora tért vissza – rögzítette Baán László.

– Így ha az ember végignézi az ellenzéki reakciókat, azok a hangok, amelyek ellenezték a Liget-projektet elvékonyodtak, mondhatni egyszólamúvá váltak, ugyanis gyakorlatilag már csak Karácsony Gergely az, aki időről időre napirenden tartja a témát. Úgy tűnik azonban, hogy már nem ez van az agendáján, számára ez már csak egyfajta védekező attitűd lehet – fogalmazott a miniszteri biztos.

A Liget-projekttel kapcsolatban megfogalmazott vádakra és aggodalmakra reagálva, miszerint a beruházások csökkentik a zöldfelületek mennyiségét, a Nemzeti Galéria és a Szépművészeti Múzeum igazgatója kiemelte:

a Városliget saját hagyománya, hogy az épületeket – gondoljunk csak a Széchenyi gyógyfürdőre, a Vajdahunyad várára, a Szépművészeti Múzeumra vagy a Fővárosi Állatkertre – nem a park köré, hanem belé építették.

Ezt a hagyományt szem előtt tartva pedig a Liget Budapest projekt részeként is a parkba, azon belül is olyan helyekre építkeznek, ahol már korábban is épületek álltak – magyarázta Baán László.

Európa legnagyobb kulturális beruházásának folytatása kapcsán a miniszteri biztos hangsúlyozta: az országgyűlési választások eredménye egyértelműen eldöntötte az építkezések folytatását.

– Április 3-án a kormány óriási felhatalmazást kapott a stratégiájának folytatására, amelynek egyik kiemelt eleme a Liget-projekt teljes körű megvalósítása. A beruházások egyik kulcseleme pedig az Új Nemzeti Galéria megvalósítása, amelyre első körben ki kell írni a megfelelő közbeszerzéseket, az építkezés pedig a reményeink és a terveink szerint jövőre indulhat el – tájékoztatott Baán László.

Mint mondta, az Új Nemzeti Galéria még egy olyan adósság, amely minden bizonnyal meg fog épülni, ezáltal pedig a Városliget Európa, sőt nem túlzás azt állítani, hogy a világ legkomplexebb és legizgalmasabb kulturális negyede lesz.

„Nem fogom magam fához láncolni”

Bár továbbra is zavarnák a Liget-projektben zajló építkezések, a korábbiakkal ellentétben már nem akar egy fához láncolva tiltakozni a Városligetben Karácsony Gergely. Budapest balliberális főpolgármestere a Válaszonline.hu-nak adott interjúban ugyanakkor kiemelte: politikailag van mozgástere, ezért a Liget-projekt körüli vitákat még nem tekinti lezárt ügynek. Karácsony, aki egyébként a Nemzeti Galéria, a Magyar Innováció Háza és a Városligeti Színház megvalósítását is blokkolná, megjegyezte azt is: meglepődne, ha az elkövetkező két évben a kormánynak lenne ötszázmilliárd forintja az Új Nemzeti Galéria megépítésére.