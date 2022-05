– Elég jóban is vannak egymással ahhoz, hogy együttműködjenek? Nem mindig ilyen híreket hallani.

– Itt van a kutya elásva. Meg kell győződnünk róla, hogy a Liga és a Forza Italia programja jó alap-e a stabil jobboldali koalícióhoz. Nem volt jó jelzés éppenséggel erre, hogy támogatták a baloldali köztársasági elnök, Sergio Mattarella újraválasztását. Egymással kellene összefognunk, nem a baloldallal.

– Felesége Marion Maréchal francia politikusnő, Marine Le Pen unokahúga, egyben Éric Zemmour pártja, a Visszahódítás alelnöke. Le Pen és Zemmour elnökválasztási veresége után már le is írhatja veszteségként az európai jobboldal a franciákat?

– A 2024-es európai parlamenti választások érdekesen alakulnak majd. Franciaországban ugyanis most azt láttuk, hogy a néppárthoz tartozó Köztársaságiak és a szocialisták is összeomlottak, ez a két nagy uniós képviselőcsoport nemigen számíthat majd rájuk. De a néppárt olasz tagja, a Forza Italia sem erős önmagában, és kifelé kacsintgat a pártcsaládból. Viszont a franciáknál erős a Visszahódítás és Le Pen Nemzeti Tömörülése. Spanyolországban pedig a Vox szinte az első helyen áll a jövő évi választások előtt.

Ezért is meg kell találnunk a közös platformot, amellyel 2024-ben jobboldali áttörést érhetünk el Európában.

– Vannak, akik azt mondják, a jobboldali pártok nem mindig jönnek ki jól egymással, például szomszédos államok történelmi ellenségeskedése miatt. Ez valóban probléma lehet?

– A baloldal is épít erre. Nekünk az a feladatunk, hogy felülemelkedjünk az ilyen nézeteltéréseken, mert mi vagyunk Európa utolsó esélye. Nemcsak a bevándorlásellenességben vagy a családi értékekben kell megtalálnunk a közös nevezőt, hanem a testvériességben is, abban, ahogy egymáshoz viszonyulunk. Nem lesz könnyű, de a politika egyébként sem könnyű foglalatosság. Akár az Észak és Dél közötti vagy más megosztottságot veszünk, Európa akkor is közös felelősségünk.