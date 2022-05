(Fotó: MTI/Balogh Zoltán)

Május 3-án a Magyar Nemzet hasábjain Éljünk a kegyelmi pillanattal! címmel írtam cikket, amelyben azt fejtegettem, hogy az elsöprő választási győzelem után a nemzeti tábor megengedheti magának, hogy olyan vitákat is lefolytassunk egymás között, amelyeket éppen a választási kampány miatt érthető módon háttérbe szorítottunk a közös cél érdekében. Már csak azért is, mert már nem a baloldal a nagy kihívás számunkra, hanem azok a globális fenyegetések, amelyek veszélyeztetik hazánk eddig elért eredményeit és szuverenitását. Ha kell, bizonyos könnyen elfogadott sztereotípiákat is megkérdőjelezhetünk, ezáltal segítséget nyújthatunk a következő négy év még hatékonyabb kormányzati munkájához is.

Nos, ezért is örültem Felföldi Zoltán május 12-i, Kultúrkampf a vidékiek ellen című kiváló írásának, melyben azt fejtegeti, hogy – szemben az én 2012. decemberi, a Polgári Szemlében megjelent gondolataimmal – 2022-ben a magyar politika megosztottságát immáron nem egy százéves múltra visszatekintő, egyedi magyar vita, a népi–urbánus ellentét határozza meg, hanem XXI. századi jelenségek. Lényegi mondandója a következő: „Az áprilisi választások kapcsán felszínre került főváros–vidék ellentét nem a hagyományos és tipikusan magyar népi–urbánus ellentét, hanem a nyugati világban máshol is meglévő konzervatív vidék és liberális nagyváros ellentéte. Ebben az értelemben tehát a fejlett Nyugattól való elmaradásunk fölött gyakran kesergő ellenzékiek megnyugodhatnak: a mi főváros–vidék ellentétünk és ennek a politikai értékválasztásban történő lecsapódása teljes egészében EU-konform, és megfelel az európai és észak-amerikai demokratikus normáknak.”

Fontos kérdés, ezért is reflektálok rá, már csak azért is, mert azt hiszem, Felföldi álláspontja és az én álláspontom nem is áll olyan távol egymástól, mint elsőre tűnik. Az a helyzet ugyanis, hogy a 2012-es tanulmányom után évekkel később jómagam is többször visszatértem erre a kérdésre, azt boncolgatva, hogy mi az a legfontosabb törésvonal nálunk, illetve a nyugati világban, amely leginkább meghatározza a XXI. század folyamatait, s ebben hogyan helyezhető el a mi százéves múltú népi–urbánus vitánk.