Vesztegetési ügyek és botrányos közbeszerzés - Karácsony Gergely bizonyítványa

Folytatta a 2010 előtti rossz hagyományokat a baloldali városvezetés, amely a ciklus félidejéig, mindössze két és fél év alatt, számos korrupciógyanús üggyel hívta fel magára a figyelmet. Baloldali polgármestert, parlamenti képviselőket is bűncselekményekkel gyanúsítanak több száz milliós nagyságrendű vesztegetés miatt, és egy botrányos buszbérlési pályázat kapcsán is nyomoz a rendőrség a Városházán. Az egyes visszaélések szálai 2019 előtti időszakra is visszanyúlnak, méghozzá Karácsony Gergely zuglói polgármesteri tevékenységéig.

2022. május 23. 11:57