Varga Judit a magyar érdekekért harcol Brüsszelben

Egy nap múlva hivatalosan is megalakul Magyarország új kormánya. Orbán Viktor miniszterelnök egy rövid beszédben mutatja be ötödik kabinetjét, ezután a miniszterek leteszik az esküjüket. Az új kormánynak 14 minisztere lesz, akik közül 11-en minisztériumot vezetnek majd, hárman pedig tárca nélküli miniszteri feladatot látnak majd el. Orbán Viktor korábban arról beszélt: a veszélyek évtizede előtt állunk, és az új kormánynak az a legfontosabb feladata, hogy megvédje a magyar emberek biztonságát – számolt be róla az M1 Híradója.