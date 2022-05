Brüsszelnek drukkol az SZDSZ-es, naná

2022. május 24. 00:40

„Immáron három hete nincs megoldás az EU olajembargós javaslatára. A kompromisszumos javaslatot most már csak a magyar kormány blokkolja. Most két német politikus, Katharina Barley, az EP alelnöke és Robert Habeck alkancellár azt javasolják, hogy amennyiben a magyar kormány nem járul hozzá a közös EU-embargóhoz, akkor a 26 tagállam hozza meg önmagára nézve kötelezően ezt a döntést. Amennyiben kiegészítik ezt a döntést azzal, hogy az orosz olajra magas importvámot vetnek ki (ami a jelentős árkülönbözet miatt amúgy is indokolt lenne és ebből lehetne fedezni Ukrajna támogatását), az talán elgondolkodtatná a magyar kormányt is.

Az EU létérdeke, hogy felhagyjon a magyar kormány megnyerése érdekében vállalt eddigi kudarcos stratégiájával. Az eddigi modell úgy nézett ki, hogy minden konfliktus esetében az EU egy hosszú és megalázó alkufolyamatba bocsátkozott, majd a végén egy rossz és arcvesztő kompromisszummal zárta le azt. Ez a stratégia megbukott. Egyrészt az EU számára jelentős mértékű hitelvesztéssel járt, másrészt egy virális folyamatot indított el (lásd a lengyel és a korábbi szlovén példát), harmadrészt segített kiépíteni egy teljes fegyverzettel rendelkező illiberális berendezkedést az EU-n belül.

A német javaslat szakítást jelent ezzel a rossz gyakorlattal. Egyrészt megoldja a kellemetlenül hosszan húzódó döntéshozatali válságot. Elszigeteli azt a szereplőt, aki zsarolással, vétó fenyegetésésel folyamatosan visszaél az EU döntéshozatali nehézségeivel. Az EU cselekvőképességét, határozottságát és erejét bizonyítja, a jelenlegi tehetetlenség és kiszolgáltatottság látszatával szemben.

A németek végre rátaláltak a csapdából kivezető útra. Vajon a többiek is készek követni őket? Ez hamarosan kiderül.”

Szent-Iványi István: Német javaslat a patthelyzet feloldására

