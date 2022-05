Az EP-t uraló baloldali „elit" elszakadt a valóságtól

2022. május 24. 10:40

Az EP-képviselő – fidesz-eu.hu

Hidvéghi Balázs, a Fidesz európai parlamenti képviselője szerint az Európai Parlamentet (EP) domináló baloldali elit egyre inkább elszakad a valóságtól, és az embereket érintő problémák helyett háborús helyzetben az élelmiszer- és energiaválság ellenére a jogállamisági vitával foglalkozik.

A képviselő a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában azzal kapcsolatban beszélt, hogy az EP kiterjesztené a jogállamisági vizsgálatot az uniós értékek teljes körére. Azt mondta, a legutóbbi javaslat többi között arról szól, hogy az Európai Bizottságnak ellenőrző, "büntetőtestületnek" kell lennie, és mutatók - például a "civil tér mutató" - bevezetésével osztályoznák a tagállamokat. Ezeknek semmi közük a szerződésekhez és az azokban lefektetett hatáskörökhöz - jegyezte meg.



Hangsúlyozta: azt senki nem vitatja, hogy az unió pénzügyi érdekeit védeni kell és az uniós forrásokat a törvényeknek megfelelően kell elkölteni, de az EP baloldali többsége évek óta "ideológiai diktatúrát" akar alkalmazni, erkölcsi kategóriákat ír elő, és fellép az ezeket visszautasítók ellen.



Ez folyamatosan gyengíti az Európai Uniót, mert rombolja a tagállamok közötti bizalmat, kölcsönös tiszteletet, ami nehezíti az együttműködést - emelte ki.



Az orosz-ukrán háború miatti olajembargó is azért került napirendre, mert az EU már nem veszi figyelembe az összes tagállam szempontját - vélekedett, hangsúlyozva, Magyarországot - és más tagországokat is - "térdre kényszerítené" a szankció elfogadása, és az emberek energiaellátását, biztonságát veszélyeztetné.



A kormánynak mindig Magyarország és a magyar emberek érdeke és védelme az első, ezért "ez vörös vonal számunkra" - jelentette ki.



Hidvéghi Balázs kitért arra is: az unió sokkal többet tehetne a béketárgyalások előremozdításáért, de az EP-ben "sehova nem vezető, nagyotmondó, hangoskodó határozatok, szövegek hangoznak csak el, és nem a konfliktus megoldása felé mennek a dolgok", valamint az EU erősítése helyett "rossz, felesleges témákkal telik az idő".



MTI