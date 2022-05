Tovább gyalázkodik a liberális világsajtó

2022. május 25. 14:53

Fotó: Mátrai Dávid

Az amerikai lap szerint a hatalomban maradás érdekében Orbán Viktor a saját szabályai szerint játszott, törvények százait változtatta meg.

A Budapesten tartott CPAC vendégeként Orbán Viktor a liberális baloldal legyőzésére oktatta a hallgatóságot – olvasható a New York Times keddi cikkében. A lap szerint a magyar miniszterelnököt az Egyesült Államokban a globális kultúrharc katonájaként, a keresztény civilizáció, etnikai tisztaság és hagyományos nemi szerepek védelmezőjeként illetve a „haladárság” ellenségeként ismerik.

Orbán megszüntette az összes féket és ellensúlyt

Azt írják: a hatalomban maradás érdekében, Orbán Viktor a saját szabályai szerint játszott, törvények százait, köztük az alaptörvényt is megváltoztatta. A kormányt nem támogató vállalkozások nem kaptak engedélyt a működésre, az ellenzéki városok finanszírozását elvágta, hogy azok gyengének és tehetetlennek tűnjenek. Apránként megszüntette az összes féket és ellensúlyt, ezzel egy igazi zsarnoki rendszert kiépítve magának – olvasható a cikkben.

The Guardian: tisztára mosná az amerikai jobboldal az autokrata magyar rezsimet

„A magyar miniszterelnököt középpontba állító CPAC konferencia Budapesten való megrendezésével az amerikai konzervatívok látványosan közvetítették az autoriter kormányzás iránti elkötelezettségüket, teljes mértékben annak tudatában, hogy Magyarország »kilépett a demokratikus világból«., Ennek bizonyítékaival szembesülve pedig csak az Orbán-rezsim által is használt politikai jelszavakat szajkózzák” – írta a The Guardianban megjelent véleménycikkében a lap publicistája.

A szerző szerint Orbán Viktor régóta igyekezett rendszerét külföldön is az „illiberális demokrácia” modelljeként népszerűsíteni, és a nacionalizmust a gazdasági és erkölcsi kérdésekben is megnyilvánuló erős állami szerepvállalással ötvöző ideológiával visszhangra is talált „a magukat folyamatos kultúrháborús vereségek elszenvedőiként látó európai és észak-amerikai konzervatívok körében”.

A cikk kitér arra is, Orbán Viktor erős demokratikus felhatalmazásra vonatkozó állításait azonban árnyalja, hogy bár a legutóbbi parlamenti választás szabad volt, de „végletesen méltánytalan” körülmények között bonyolították le. „Az ellenvéleményeket félresöprő baloldallal kapcsolatos klisékkel szemben a probléma nem az, hogy egyes országok ne dönthetnének saját menekültpolitikájukról vagy családpolitikájukról, hanem az, hogy Orbán Viktor sorban indította az egymást követő gyűlöletkampányokat, legutóbb a homoszexualitás és a pedofília összemosásával” – emlékeztetett a portál.

„Ha Donald Trump volt amerikai elnök valaha politikai vidámparkot akarna létrehozni, az jó eséllyel a mostani »Orbánisztánra« emlékeztetne, és a mai magyarországi helyzetben egyben Amerika jövője sejlik fel azoknak, akik ezt hajlandóak meglátni” – írta a The Guardian publicistája.

The Washington Post: Orbán Viktor zsarnokságának nagyrabecsüléseként rendezték Magyarországon a CPAC-et

A lap az „elcsalt választásokkal győzött Fidesz Magyarországáról” értekezik cikkében.

Az idei CPAC ezúttal az elcsalt választásokkal győzött Fidesz Magyarországán került megrendezésre Orbán Viktor zsarnokságának nagyrabecsüléseként – olvasható a The Washington Post cikkében. Azt írják: a Fidesz erősebben mozdult az illiberalizmus, sokszínűség-ellenesség és populizmus felé, mint a republikánus párt, amely sikert a tengeren túli jobboldal le kíván másolni.

A lap szerint az amerikai jobboldal máris követendő példának tekintik a magyar Patyomkin-demokráciát.

Beszámoltak arról is, hogy Trump nagyszerű vezetőnek és úriembernek írta le Orbán Viktort, aki szerint pedig a Fox csatornát szünet nélkül kellene sugározni itthon.

EUobserver: ízléstelenek és ártalmasak Orbán Moszkvának tett gesztusai

A lap szerint azonban Németországnak sincs ellenére az olajembargóval szembeni magyar vétó fenntartása.

Orbán Viktor miniszterelnök Moszkva, illetve Kína irányába tett gesztusai legalább annyira ízléstelenek, mint amennyire ártalmasak Magyarország nemzeti érdekei szempontjából – írta az Euobserver.com-on megjelent véleménycikkében Dalibor Rohac, a washingtoni American Enterprise Institute munkatársa. A cikk szerint erre az EU tervezett orosz olajembargójának magyar elutasítása mutatja a legutóbbi példát.

Nem látszik esély a kompromisszumra

A cikkíró szerint ugyan nem ez az első alkalom, hogy a magyar kormányfő az EU-s döntéshozatal megakasztásával fenyeget valamilyen ügyben, a korábbi esetekben azonban a kezdeti harcias fellépést végül jellemzően valamilyen kompromisszum követte. Szerinte az olajembargó kapcsán azonban a Magyarországnak felajánlott kedvezmények ellenére is egyre halványabbnak látszik a megegyezés esélye.

Németország sem törekszik az embargó bevezetésére

Az a tény azonban, hogy az EU többi tagállama és nyugati szövetségeseik nem törekednek bármi áron az olajembargó bevezetésére, arra utal, hogy talán mégsem teljesen alaptalanok az Orbán Viktor fő propagandistájaként ismert Bayer Zsolt által is hangoztatott vádak, melyek szerint többek között Németországnak sincs igazán ellenére a magyar vétó fenntartása – írta az Euobserver publicistája. Szerinte mindez nem menti fel ugyan a magyar kormányt, de azt sugallja, hogy az Oroszországgal szembeni hatékony fellépéshez sokkal többre lenne szükség, mint Orbán Viktor és a hozzá hasonlók megregulázása.

Der Spiegel: Orbán Viktor továbbra is rendeletekkel kormányoz

A magyar kormányfő indoklása szerint kabinetjének szüksége van a szükségállapot alatti mozgástérre – hangsúlyozta a német lap.

A német lap arra hívta fel cikkében a figyelmet, hogy röviddel a járvány miatt elrendelt szükségállapot lejárata előtt Orbán Viktor magyar miniszterelnök megtalálta a módját annak, hogy továbbra is rendeletekkel kormányozzon.

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, új szükségállapot-kategóriát hoztak létre kedden a parlamentben, amely szerint a kormány mostantól szükségállapotot is kihirdethet, ha egy szomszédos országot fegyveres konfliktus, háború vagy humanitárius katasztrófa sújt.

Orbán indoklása szerint kabinetjének szüksége van a szükségállapot alatti mozgástérre, hogy gyorsan tudjon reagálni a háború okozta kihívásokra – hangsúlyozza a Der Spiegel.

„A szükségállapot célja, hogy megvédje az országot az Ukrajnával szembeni orosz agressziós háború gazdasági hatásaitól” – idézte a lap a magyar kormányfőt. Majd hozzátették, a most kihirdetett veszélyhelyzet lehetővé teszi a magyar miniszterelnök számára, hogy rendeletekkel függessze fel a hatályos törvényeket és kényszerítő intézkedéseket hozzon.

New York Times: Orbán Viktor megölte a demokráciát

Az amerikai lap szerint a jobboldal felé húzó technokrata milliárdosok egyenesen „hülyék” politikai állásfoglalásuk miatt.

A New York Times legutóbbi véleménycikkében a CPAC konferencia apropóján azzal vádolta Orbán Viktort, hogy„effektíve megölte országa demokráciáját”, majd ezek után a publicisztika rátért arra, hogy a jobboldal felé húzó technokrata milliárdosok egyenesen „hülyék” politikai állásfoglalásuk miatt. A cikk írója itt elsősorban Elon Muskra gondolt, aki a közelmúltban bejelentette: a Republikánus Pártra fog szavazni, az amerikai balliberálisok által felkapott woke ideológiáról pedig úgy nyilatkozott, hogy az„megosztó, kirekesztő és gyűlölködő”. A New York Times írása Elon Musk és a többi, jobboldalra húzó milliárdost „rendkívül kicsinyesnek” titulálja, és azt állítja, az ő pénzükkel „nem lehet elismerést vásárolni”. A cikk általánosan is bírálta a plutokrácia erősödését, valamint a Republikánus Pártot amiért nagytőkések vásárolták be magukat az egyre tekintélyelvűbb pártközösségbe.

Bohár: Brüsszelben kiakadtak azon, hogy a magyar kormányban csak fehér magyar emberek vannak

Nem könnyű független/objektív progresszív brüsszelitának lenni – állapította meg a Megafon véleményvezére.

Ahogy arról portálunk is beszámolt, kedden a miniszterek bemutatásával és eskütételével megalakult az ötödik Orbán-kormány. Kovács Zoltán Twitter-oldala Ez alkalomból „Kovács Zoltán posztolt egy képet az új magyar kormányról, amitől Stefan Grobe, az Euronews brüsszeli tudósítója teljesen kikészült” – hívta fel a figyelmet Bohár Dániel, a Megafon véleményvezére közösségi oldalán. Grobe bejegyzéséből kiderült, hogy „az is zavarja, hogy a férfiak férfiak, de hogy még fehérek is, attól kirázza a hideg” – tette hozzá Bohár. Sőt a tudósító azt is szóvá tette, hogy az új kabinetben csak egy nő tölt be miniszteri tisztséget. Nem könnyű független/objektív progresszív brüsszelitának lenni…” – zárta bejegyzését az influencer.

