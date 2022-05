A digitalizált világ diktatúrába torkollhat

Miklos Lukacs de Pereny fotók: Ficsor Márton

Az MCC vendégoktatóját a Corvinák oldalra írt cikke kapcsán kérdeztük arról, hogy mit tudnak rólunk az algoritmusok, miért csökken a szabadság a virtuális valóságban és miért fontos a biokonzervativizmus.

Miklos Lukacs de Pereny a perui Universidad de San Martín de Porres (USMP) magyar-perui származású tudomány- és technológiapolitikai kutatóprofesszora. Egyetemi végzettsége van innovációmenedzsmentből, fejlesztéstudományból, politológiából, emellett állatorvosi diplomája van, és elvégezte az Oxford Artificial Intelligence Programot is. Oktatóként dolgozott az Essex, illetve az Alliance Manchester Business Schoolban, tanácsadó volt a Német Fejlesztési Banknál, az ENSZ Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezeténél és a Globális Környezeti Alapnál. A spanyol nyelvű világ egyik vezető technológiai gondolkodója, influenszer a közösségi médiaplatformokon, jelenleg az MCC vendégoktatója Budapesten.

Milyen sokat tudnak rólunk az algoritmusok?

Ezt pontosan nem tudhatjuk, mert ugyan vannak adatbiztonsági előírások, mégsem rendelkezünk teljes mértékben a saját adatainkkal. Nem tudjuk, mennyit tudnak rólunk, de az biztos, hogy minden egyes nap minden egyes órájában adatokat közlünk magunkról, hiszen a digitális térben dolgozunk, fizetünk, ott vagyunk a közösségi médiában, így az algoritmusoknak az életünk szinte minden aspektusáról vannak információik.

Ha csupán a Google-t nézzük, tudjuk, hogy amikor keresünk a programon, a program is kutat minket: látja, mik az érdeklődési területeink, ebből kialakul egy profilunk, és ezt a rendszer le is menti. Mi ennek az adatgyűjtésnek a korlátja?

Van erre adatvédelmi szabályozás, de az nagyon gyenge védelmet ad a felhasználók számára. A személyes adatok kezelése tekintetében, illetve ezek továbbadására, a kutatási adatok kezelésére van védelem az EU-ban, a GDPR-rendelet, de ezzel sem valósul meg, hogy teljes ellenőrzést tudjunk gyakorolni a saját személyes adataink fölött.

A keresőprogramok raktározzák rólunk az információkat – szerintem ez a mesterséges intelligenciával és az algoritmusokkal kapcsolatos nagy, aggodalomra okot adó probléma.

Erről a problémáról szól a Netflixen futó egyik nagy hatású film, a Társadalmi dilemma. Big tech cégek fejlesztőmérnökei mondják el benne, hogy milyen veszélyeket rejt a technológia, amely az emberek összekapcsolására jött létre, de ma már kontrollálja, sőt, manipulálja őket. A felhasználók figyelméből van a bevételük.

Ez egy új valóság. A felhasználóknak a felületen töltött idejéből, figyelméből csinálnak profitot, és arra törekednek, hogy kondicionálják az emberi viselkedést: a közösségi média felületein begyűjtött adatok nemcsak gazdasági tranzakciókra vonatkoznak, de különböző személyes preferenciákat is tartalmaznak, így a különböző dolgokhoz, termékekhez, jelenségekhez kapcsolódó személyes érzelmeket is. Így egy sokkal átfogóbb egyéni adategyüttes (big data) áll rólunk rendelkezésre. Nagyon nehéz az életet, a személyiség identitását rekonstruálni ebben a virtuális világban – a fizikai világ realitásai egyértelműek, a digitálisé nem. Különösen a fiataloknak nehéz ebben a virtuális világban megtalálni önmagukat, meghatározni maguk számára, hogy kik is valójában.

Ez a kultúra kitermeli a figyelemfelkeltés, a figyelemszerzés szükségletét, kényszerességét, ami nemcsak az egyén egóját táplálgatja, de egyfajta megfelelési kényszer is már. Ezeket a negatív pszichológiai, szociológiai mellékhatásokat nagyon komolyan kell venni.

A közösségi média működése örvényszerű: mintha az lenne a szándék, hogy a felhasználó minél több időt töltsön ott, a virtuális valóságban. A Metaverzum nem titkoltan ezt célozza meg: legyünk ott a való világ helyett.

Igen, ez így van. Ha minél többen minél több időt töltenek a virtuális térben, annak működtetői annál nagyobb profitot realizálnak a digitális szolgáltatásaik révén.

Az említett filmben megszólaló fejlesztőmérnökök nagy része otthagyta ezt a szektort, és többségük még ezekről a platformokról is lejött, valaki közülük még a keresőprogramokat sem használja. Mit tudnak, amiért ezt teszik?

Van egy erős morális dilemma ezekkel a programokkal kapcsolatban, mégpedig az, hogy mennyire erkölcsös más emberek kihasználásával óriási profitra szert tenni?

Az egy emberi erkölcsi probléma, hogy a big tech cégek emberek kétségbeesését, bizonytalanságát növelő tevékenységből csinálnak nagy pénzeket.

Elon Musk szerint a mesterséges intelligencia „egzisztenciális fenyegetést” jelent az emberiség számára; ő azt mondja, hogy egy évtizeden belül megtörténhet, hogy a gépi intelligencia az emberi fölé kerekedik. A Corvinákon írt cikkében ön is utal erre. Ön is tart ettől?

Ezen a ponton ez még csak egy spekuláció, de valóban lehet egy pont, ahol a mesterséges intelligencia már veszélyforrást jelenthet. Véleményem szerint a legérzékenyebb terület az, hogy az ember egyre több döntési jogkört, területet ad át a mesterséges intelligenciának, ígyaz éle t egyre több területén algoritmusok hozzák meg a döntéseket az emberek helyett az emberek számára.

Itt az emberi és a mesterséges cselekvőképesség versengéséről szó. Ha egy algoritmus, például egy GPS elmondja, hogy merre menjek a legrövidebb úton, az teljesen rendben van, de ha egy másik algoritmus lehetővé teszi az önvezető autók tömeges alkalmazását, akkor sok sofőr veszítheti el az állását, és az már nincs rendben. Ha a mesterséges intelligenciának kulcsterületeken átadjuk a döntési kompetenciákat, akkor valóban eljöhet egy fordulat, amikor már egzisztenciális fenyegetést fog jelenteni az emberi létezésre.

Mikor következhet ez be a legrosszabb forgatókönyv szerint?

Nem tartunk itt. És szerintem a technológiák fejlődési ütemei alapján 5-6 éves távlatban ez biztos nem fog bekövetkezni. De 15-20 éves távlatban már elképzelhetőnek tartom, hogy nagy teljesítményű szuperkomputerek, fejlett algoritmusok, processzorok annyi döntési jogkört vesznek majd át az embertől, hogy ez a fordulat bekövetkezhet.

A technológiai fejlesztő szektorban dolgozó néhány vezető ennek nagyon örülne, részben a hatalmas tudományos haladás, részben a hatalmas profit miatt.