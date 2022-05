A Kádár-rendszer feltárása nélkül nem érthetjük a jelent

Kádár János – Csermanek János néven – 1912. május 26-án született Fiumében, egy cselédlány törvénytelen gyermekeként. Magyarország XX. századi történelmének egyik legmeghatározóbb figurája lett. Már életében számos legenda övezte, ezek közül sok máig tartja magát a köztudatban.

Azt gondolhatnánk, hogy mindent tudunk róla, pedig tevékenységének indítékait homály fedi, a nevét őrző rendszer valódi arcát máig nem ismerjük teljes mélységében.

Az írógépműszerész végzettséggel rendelkező fiatalember igen korán csatlakozott az illegális kommunista hálózathoz, társaitól kapta mozgalmi nevét is, s ezt haláláig viselte. Már a harmincas évektől kezdve fontos pártfunkciókat töltött be, 1948 nyarán pedig megbízták a belügyi tárca vezetésével. Az ő belügyminisztersége alatt folytatták le a Rajk-pert, a kihallgatásokban személyesen is részt vállalt. Hamarosan őt is elérte a párton belüli leszámolás, de a megkínzásáról szóló történetek nagy valószínűséggel csak a legendárium részei.