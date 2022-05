Orbánozó géniuszok

2022. május 27. 00:10

„Módosította a Fidesz az országgyűlési törvényt, ami lehetővé teszi, hogy a plenáris üléseken Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója válaszoljon a Parlamentben az Orbán Viktornak feltett kérdésekre és interpellációkra.

Úgy tűnik, Orbán Viktor már semmilyen formában nem kíván a parlamenti demokráciákra jellemző játékszabályok szerint politizálni. Miután a kormánykritikus sajtó elé már hosszú évek óta nem mer kiállni, most megteremtette magának a lehetőséget arra is, hogy a Parlamentben is elbújhasson a kényes kérdések elől.

Nem lep meg a miniszterelnök ilyen fokú gyávasága, hiszen már a kampányban sem mert kiállni vitázni, hiszen akkor nyilvánvalóvá vált volna mindenki számára, hogy mindaz, amit Orbán Viktor és Fidesz kommunikál, az egy tökéletesen felépített hazug propaganda, amely teljesen eltér a valóságtól.

A hamarosan megalakításra kerülő civilek pártjával mi azért is fogunk küzdeni, hogy minden politikus, legyen az ellenzéki vagy kormánypárti számon kérhető legyen!”

Márki-Zay Péter: Nem lep meg a miniszterelnök gyávasága

Fekete-Győr András Facebook-oldala

„1. Az Orbán-kormány 12 év alatt tönkreverte a forintot, kiürítette a kasszát, a gazdasági problémákra egyetlen »megoldást« ismer, a különadóba csomagolt adóemelést. Ez kiszámíthatatlanságot és újabb áremeléseket fog jelenteni.

A Momentum ezért is akarja bevezetni az eurót, ami kiszámíthatóságot és biztonságot jelentene az emberek és a vállalkozások számára.

2. A multik még sosem »nyelték le« az adókat, a sor végén az emberek állnak, ők fogják megfizetni az elrontott orbáni adóemelés árát.

A Momentum azért is akar kiszámítható adópolitikát, hogy a kormányok ne tegyék tönkre családok és vállalkozások százezreit az oda-vissza rángatott közteherviseléssel.

3. Ha a Fidesz extraprofitot keres, nézzen körül a saját rokonai, barátai és üzletfelei köreiben. Az Orbán-rendszer elsősorban a saját arisztokráciájának juttatott extraprofitot a magyar adófizetők pénzéből – de még mindig nem Mészáros Lőrincet vagy Szíjj Lászlót akarják nagyobb áldozatvállalásra kényszeríteni, hanem a telefonszámlát befizető, kenyeret vásárló, autót tankoló embereket.

A Momentum ezért aktualizált formában ismét az Országgyűlés elé terjeszti azt a Fidesz által 2020-ban már lesöpört törvényjavaslatot, amely hozzájárulásra kötelezné az Orbán-rendszer fő kedvezményezettjeit is.

4. Azért van bajban az Orbán-kormány, mert a korrupt, jogállamiságot hírből sem ismerő kormányzását nem akarják az uniós adófizetők tovább finanszírozni.

A Momentum részletes javaslatcsomagot készít az EU-s pénzek hazahozatalára, de a miniszterelnöknek most először engednie kell: a pandémia után, az orosz-ukrán háború krízise alatt a magyar embereknek már nincs több pénze a miniszterelnök hatalmi játékait finanszírozni. Kell az EU pénze, és ennek feltételei vannak.

A miniszterelnök a személyes érdekei helyett képviselje végre a magyar nemzeti érdeket!”

Fekete-Győr András: Megszorítások helyett hozzák haza az EU-s pénzeket

