A Barátság kőolajvezetéket fenyegeti a szélsőség

Ha valami történne a Barátság kőolajvezetékkel, annak nagyon súlyos következményei lennének, nemcsak a magyarországi, hanem az egész régió olajellátására, és Ukrajnára is - mondta Hortay Olivér, a Századvég energetikai üzletágának vezetője pénteken a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában annak kapcsán, hogy az ukrán energetikai miniszter tanácsadója megfenyegette Magyarországot, hogy bármikor történhet valami a Barátság kőolajvezetékkel.

Hortay Olivér – origo/Polyák Attila

Hozzátette, az ukrán fenyegetés eléggé visszás, hiszen Ukrajna tranzitbevételektől és jelentős energiahordozóktól esne el.



Kiemelte, Magyarország sok segítséget nyújt Ukrajnának, ezekkel a nyilatkozatokkal nem segítik, hogy a magyar támogató kedve megmaradjon, növekedjen.

Az ukrán politikusok ezekkel a fenyegetésekkel próbálják rávenni az Európai Uniót, köztük Magyarországot, hogy vezessenek be energiaembargót Oroszországgal szemben.



A műsorban szó volt arról is, hogy a német alkancellár a napokban elismerte, az embargó önmagában nem elég, nem gyengíti automatikusan Vlagyimir Putyin orosz elnököt.



Hortay Olivér hozzáfűzte, az embargós javaslatok nem hatékonyak, kontraproduktívak, növelték Oroszország árbevételét, az Európai Unióban pedig egyre súlyosabb gazdasági következményekkel szembesülnek a háztartások, gazdasági szereplők. Felelős döntés az lenne, ha az Európai Bizottság, az unió letenne az energiaszállításokat érintő szankciókról.



Felhívta a figyelmet arra, hogy az EU által lebegtetett energiaembargó a világpiacon már eddig is jelentős energiaáremelkedést eredményezett, viszont egy tényleges embargó bevezetése még drasztikusabb árnövekedést eredményezne, és komoly globális problémát okozna.



A Századvég energetikai üzletágának vezetője nagy magyar és uniós sikernek nevezte, hogy nem veszik napirendre a hatodik szankciós csomagot az EU-csúcson. "Egyelőre győzött az ésszerűség a butaság felett" - fogalmazott.



Kifejtette, az Európai Bizottság politikai szándékból erősen próbálja átnyomni a szankciókat, de nincsenek észérvek amellett, hogy az Európai Unió bevezesse ezeket az intézkedéseket. A téma napirendről lekerülésével árkorrekció volt megfigyelhető. Magyarország és az egész Európai Unió érdeke lenne, hogy az energiaembargó végleg lekerüljön.



Az embargó az egész gazdaságot nagyon erősen sújtaná, rövidtávú embargó mély recessziót okozna, ami többek között munkahelyek elvesztésével is járna - mondta Hortay Olivér.