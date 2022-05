Tudatgyilkosok, lélekmérgezők támadják a kultúrát

A 777 Közösségi Egyesület és Márffy Bence magyar nyelv, irodalom és történelemtanár részesült idén a Fiatalok a Polgári Magyarországért Díjban, az elismeréseket pénteken adták át Budapesten.

2022. május 27. 23:43

Kövér László, az Országgyűlés elnöke, a PMA kuratóriumi tagja, Márffy Bence magyar nyelv, irodalom és történelemtanár, díjazott, Schmittné Makray Katalin korábbi kitüntetett, Hortobágyi Tibor, a díjazott 777 Közösség Egyesület szerkesztője és Kavecsánszki Ádám, a Polgári Magyarországért Alapítvány kuratóriumi elnöke (b-j) a 2022. évi Fiatalok a Polgári Magyarországért Díjának átadásán az alapítvány székházában 2022. május 27-én. MTI/Koszticsák Szilárd

Kövér László, az Országgyűlés elnöke, a Polgári Magyarországért Alapítvány (PMA) kuratóriumi tagja ünnepi beszédében feltette a kérdést, Európában a jelenlegi, egyre vészterhesebbnek tetsző folyamatok elfojtják-e az európai szellemet, felismerhetetlenségig eltorzítják-e az európai kultúrát, vagy a múzsák ismét kivezetik Európát és benne Magyarországot a történelem labirintusából. Úgy fogalmazott: kérdés, a jövőben fennmarad-e "az elődeink hitében és értékeiben a (bennünket) szülőföldünkön megtartó európai kultúra, amelybe mi, magyarok is kapaszkodhatunk, amelyből mi is erőt meríthetünk".



Utalva egy közelmúltban alakult, önmagát ateistának és központinak nevező német szervezetnek többi között a hittanoktatás tilalmát sürgető követelésére, kiemelte: ha elfogadják annak a logikáját, hogy nincsenek vallásos gyermekek, csak vallásos szülők gyermekei vannak, akkor miért lennének a jövőben európai, német vagy magyar gyermekek. Ha ugyanis a keresztény, európai, német vagy magyar szülőktől elvonják a jogot, hogy átadhassák gyerekeiknek saját értékrendjüket, identitásukat és kultúrájukat, ezzel a gyermekeket elidegenítik maguktól, saját elődeiktől, a szülőföldjüktől, a kereszténységtől, az európaiságtól, a németségtől és a magyarságtól egyaránt. Ily módon gyermekeink, unokáink holnapra identitás nélküli, saját értékeik és érdekeik felismerésére képtelen szolgáivá válnak a mai "tudatmérgezőknek" - mondta az Országgyűlés elnöke.



Kövér László összegzése szerint tulajdonképpen ez a végső és legsúlyosabb tétje a nyugati világban jelenleg "dühöngő", sokféle névvel illetett kultúrharcnak: a megszületett és megszületendő gyermekeink és unokáink szolgák lesznek vagy szabadok. Öntudatosak lesznek vagy azonosságtudat nélküli "vegetatív lények"? Meg tudják-e őrizni a nemzeti önazonosságukhoz való jogukat - azaz elődeik anyanyelvét, kultúráját és szülőföldjük otthonosságát -, meg tudják-e örökölni és azt szabadon tovább tudják-e adni majdani utódaiknak? - sorolta a kérdéseket.



Az előttünk álló időkben minden európai és magyar írástudónak - tanítónak, tanárnak, tudósnak, művésznek, írónak, újságírónak, politikusnak - meg kell hoznia a döntését arról, melyik oldalra áll: a kultúrát építők vagy az azt rombolók, a lelkeket erősítők vagy a "lélekgyilkosok" oldalára - hangsúlyozta.



Úgy folytatta: a tanárok esetében pedig különösképpen fontos ez a döntés, hiszen - tantárgytól függetlenül - nem elsősorban a szaktárgyi ismeretek átadása a feladatuk, hanem ennek révén a kultúra átadása a hivatásuk.



Márffy Bence meghozta döntését: a magyar öntudat védőinek és építőinek "seregébe állt" - mondta az egyik díjazottról a politikus, hozzáfűzve: tanár, akinek a megbecsültsége nem a fizetésén vagy nem az önálló oktatási minisztérium létén múlik, hanem saját személyiségén, elvégzett munkáján és felmutatott teljesítményén alapul. Az ilyen tanári teljesítmény az, amely kötelezi a mindenkori kormányt arra, hogy - világválságoktól, háborúktól és gazdasági nehézségektől függetlenül - tegyen meg minden lehetségest a pedagógusok társadalmi és anyagi megbecsültségének növelésére - hangoztatta Kövér László.



A Miniszterelnökséget vezető Gulyás Gergely, a PMA kuratóriumi tagja arról beszélt, hogy a 777 Közösségi Egyesület és az általuk indított 777 blog a keresztyénség bemutatására törekszik és a keresztény értékeket jeleníti meg hitelesen a mindennapokban. Azon dolgoznak, hogy a keresztény értékrend és kultúra Magyarország jövőjének is része legyen - mondta.

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter, a PMA kuratóriumi tagja beszédet mond a Polgári Magyarországért Alapítvány (PMA) 2022. évi Fiatalok a Polgári Magyarországért Díjának átadásán.



Kiemelte: sem az antik művészetek, sem a tudományos gondolkodás, sem a római jog, sem a kereszténység lelkisége nélkül nem lehetett volna sem Európa és benne Magyarország azzá, amivé lett. Nem lehetett volna a jogra, az emberi méltóságra és szabadságra épülő, demokratikus és szolidáris közösséggé, amelyet az összetartozás tudata éltet - tette hozzá.



Ez az eszmei örökség most "alapjaiban áll támadás alatt". Támadás alatt állnak a nemzetek mint a szabadság és demokrácia legfőbb hordozói, amelyek egyedül képesek érvényesíteni a közösségek érdekeit a birodalmi érdekekkel szemben - hangsúlyozta a miniszter.



Kitért arra is: folyamatos támadás alatt állnak az egyházak, amelyeket nem lehet pillanatnyi ideológiai széljárás szolgálatába állítani. Azt mondta: a magyar szabadság és a polgári értékek szolgálatára létrejött közösségek pontosan tudják, hogy elkötelezett és cselekvő keresztény értékekből kiinduló Magyarország nem létezhet a jövőben sem az ezen értékeket vállalni, megjeleníteni hivatott szervezetek nélkül.



Kavecsánszki Ádám, a Polgári Magyarországért Alapítvány kuratóriumi elnöke felidézte a fiataloknak szóló díj megalapítását, és azt mondta: 2006 óta 16 alkalommal adták át az elismerést. A rendezvényen részt vett Schmittné Makray Katalin, a Polgári Magyarországért Díj korábbi kitüntetettje.

