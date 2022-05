A Soros-hálózat irányítja az uniót

De vajon miért olyan fontos apának és fiának Ukrajna sorsa? A válasz nagyon egyszerű: Soros György 1989 óta „jelen van” – az egyébként csak 1991-ben önállósodott – országban. És jól tudjuk, hogy mit jelent az, ha valahol Soros jelen van. 1990-ben létrehozta az International Renaissance Foundationt, amely természetesen a Nyílt Társadalom Alapítványok nemzetközi hálózatához tartozott, s támogatta Ukrajna „fejlődését”. Nála mindig ez az első lépés egy országban: a jótékonykodó befektetés. A második pedig az, amikor érvényesíti a pénzügyi érdekeit az országon belül: Soros az önállóvá váló Ukrajnában beültette embereit a legnagyobb állami vállalat, a Naftogaz vezetőségébe, de erőteljesen megjelent az IT-szektorban is, 2015-ben a Ciklum Holdingban szerzett részesedést, a vállalati konkurenciát pedig igyekezett tönkretenni. Azt is tervezi, hogy megjelenik a mezőgazdaságban is, valamint infrastrukturális projektekben is jelen van, s a siker érdekében kulcspozíciókba juttatja hálózati embereit.

Jellemző, hogy a Vesztyi nevű orosz nyelvű újság 2019-ben az ukrán politikára legnagyobb befolyást gyakorló száz ember között az akkori elnök, Petro Porosenko után Soros Györgyöt a második helyre tette.

Sorosnak tehát elemi pénzügyi és profit­érdeke, hogy Ukrajna talpon maradjon, és Oroszország veszítsen, hiszen utóbbi helyről Putyin hathatós fellépésének következtében alapítványaival együtt távoznia kellett a 2000-es években.

De ez még nem minden. A Fox News írt arról nemrég, hogy a Soros-féle Nyílt Társadalom Alapítványokat közvetlen szálak fűzik a Biden vezette adminisztrációhoz. Olyannyira, hogy a pénzügyi spekulánshoz kötődő Governing for Impact nevű „csoportnak” már húsz új szabályzatot sikerült megvalósíttatnia a kormánnyal, amelyek fő célja a Trump elnök által korábban hozott rendelkezések eltörlése volt. Vagyis a Soros-hálózatnak komoly befolyása van a demokrata adminisztrációra, s amint látjuk, a Biden-kormányzat nagyon határozottan tereli az uniót az Oroszországgal szembeni szankciók kiterjesztésére, ez által a háborús feszültség fokozására. Akárcsak Alexander Soros…

Ennélfogva az ember néha zavarban van: vajon a Biden-kabinet vagy inkább a Sorost mint előretolt bástyát sorai között tudó globális pénzügyi elit irányítja jobban az Európai Uniót abban, hogy saját magát ne lábon, hanem egyenesen főbe lője? Nos, erre tényleg nehéz felelni.

A végére pusztán egy kérdés marad: ha mindezt mi, magyarok látjuk, akkor erre mi a válaszunk?

Fricz Tamás

A szerző politológus, az Alapjogokért Központ kutatási tanácsadója