„Probléma megoldva”

2022. május 30. 00:37

„Probléma megoldva!” – írta George Simion, a szélsőséges Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) pártelnöke a Facebook-oldalán közzétett fotó mellé, melyen az látható, hogy immár román nemzeti színekre van festve a torockói Székelykő csúcsán található egyik jelzőkő, és egy román lobogót is hozzáerősítettek.

Mint ismeretes, múlt szombaton Novák Katalin köztársasági elnök a páratlan épített örökségéről nevezetes Torockót is felkereste erdélyi magánlátogatása keretében, és egyúttal a község fölött magasodó Székelykőre is feljutott. Erről több fotót is közzétettek – az egyiken az államfő a magyar nemzeti színekre festett csúcsjelző kő mellett áll.

Erdélyi látogatás

Novák Katalin az Erdélyi Református Egyházkerület meghívására múlt csütörtökön érkezett Erdélybe. Pénteken Kolozsváron Kelemen Hunor RMDSZ-elnökkel, a bukaresti kormány miniszterelnök-helyettesével találkozott, Nagyenyeden pedig Kató Béla püspökkel leleplezték a püspöki ház emléktábláját, majd megtekintette a Bethlen Gábor Kollégium épületét. A köztársasági elnök aznap a Fehér megyei Magyarlapádon részt vett a templomszentelés alkalmából rendezett ünnepségen, majd egy hete, szombaton, a Magyar Református Egység Napján Gyulafehérváron leleplezte Bethlen Gábor fejedelem egész alakos szobrát.

Erdély ősi történelmi fővárosában megtekintette a római katolikus érseki székesegyházat, ahol megkoszorúzta Bethlen Gábor emléktábláját, valamint Márton Áron püspök sírját. A gyulafehérvári ünnepséget követően, útban Kolozsvár felé az egy héttel azt megelőzően hivatalába beiktatott köztársasági elnök múlt szombaton délután ellátogatott az Europa Nostra-díjas Torockóra is, ahol felmászott az 1129 méter magas Székelykőre, amelynek jellegzetes formája miatt a Fehér megyei településről nézve itt kétszer kel fel a nap.

Nem először provokálnak

Ahogy arról beszámoltunk, a magyar államfő látogatását egy román provokátor zavarta meg. Călin Mătieș „román népviseletben” jelent meg a helyszínen, és egy Avram Lancu-képpel próbálta meg kellemetlen helyzetbe hozni a magyar államfőt.

