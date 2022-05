Ma Brüsszelben harcol Orbán Viktor a nemzeti érdekekért

Az Európai Tanács hétfőn és kedden rendkívüli ülést tart Brüsszelben. A tanácskozás középpontjában az ukrajnai háború és az általa okozott kihívások, köztük az egész Európai Uniót kínzó, egyre magasabb energiaárak állnak - írja Facebook-posztjában Orbán Balázs.

2022. május 30. 09:55

A miniszterelnök politikai igazgatója úgy fogalmaz: az állam-, illetve kormányfők a márciusi versailles-i csúcson megállapodtak abban, hogy nem vezetnek be az orosz energiahordozókat érintő uniós szankciókat, az energiafüggőség csökkentése érdekében hozott intézkedéseknél pedig figyelembe veszik az országok eltérő energiaszerkezetét, valamint azt a szuverén jogot, hogy az egyes tagállamok maguk határozzák meg az energiamixüket. Ennek a nehezen létrehozott európai egységnek mond ellent az Európai Bizottság hatodik szankciós csomagra tett javaslata. Magyarország a jelenlegi formájában nem tudja támogatni az újabb szankciókat, a Bizottság javaslata ugyanis felér egy atombombával a gazdaságra! Elfogadásuk esetén azonnal súlyos ellátási zavarokat okoznának, és aláásnák létfontosságú energiabiztonsági érdekeinket. Sem a magyar háztartások, sem pedig a magyar gazdaság nem tudná elviselni a következményeket - emlékeztet a politikus.

Ezért Magyarország csak abban az esetben támogatja az új szankciós csomagot, ha annak nem a magyar családok és vállalkozások fizetik meg az árát! - emeli ki. Orbán Balázs hozzáteszi: ehhez Brüsszelnek garanciát kell vállalnia arra, hogy a Magyarországra érkező vezetékes szállítású kőolaj felmentést kap, és biztosítania kell az Adria-kőolajvezeték kapacitásbővítését, amely a vezetékes szállítás esetleges leállása esetén lehetővé tenné a tengeren keresztüli olajszállítást.

Ez a garancia különösen fontos annak a pár napja elhangzott fenyegetésnek a fényében, hogy az ukrán energetikai miniszter tanácsadója arról beszélt, hogy bármi megtörténhet a Barátság kőolajvezetékkel, amelyen keresztül az orosz kőolaj Magyarországra érkezik - teszi hozzá. Szükséges továbbá - írja -, hogy uniós finanszírozás váljon elérhetővé az átmeneti technológiákba és infrastruktúrába történő beruházásokhoz, ugyanis át kellene alakítani a magyarországi olajfinomítókat, amelyek jelenleg csak orosz olajat képesek finomítani. Emellett pedig növelni kell a nukleáris és a napenergia előállítását is, hogy biztosíthassuk a szükséges energiamennyiséget. Orbán Viktor miniszterelnök a következő két napban a magyar nemzeti érdekek érvényesítéséért és megvédéséért fog harcolni Brüsszelben.

Nem fogadhatjuk el

„Meg kell maradnia az európai egységnek, de az eddiginél nagyobb nyomást kell gyakorolni Oroszországra" – ezzel az üzenettel hívta találkozóra az állam- és kormányfőket Charles Michel, az Európai Tanács elnöke. Orbán Viktor miniszterelnök múlt hét kedden Charles Michelnek írt levelében javasolta, hogy az EU-csúcson ne kerüljön napirendre az Európai Bizottság 6. szankciócsomagra vonatkozó, Oroszországgal szembeni javaslata, mely az olajembargót is tartalmazza. Orbán Viktor a levélben azt írta: A javasolt szankciók az elfogadásuk esetén azonnal súlyos ellátási zavarokat okoznának Magyarországon, és aláásnák létfontosságú energiabiztonsági érdekeinket. Hozzávetőlegesen 55-60 százalékkal emelnék az üzemanyagárakat egy olyan időszakban, amikor az energiaárak már így is 40 éves csúcson vannak - tette hozzá Orbán Viktor, rámutatva arra: sem a magyar háztartások, sem pedig a magyar gazdaság egésze nem tud elviselni egy ekkora ársokkot.

Azt írta, Magyarország továbbra is erősen függ az orosz energiaimporttól, és "földrajzi helyzetünkből adódóan Magyarország számára nem lehetséges az orosz olaj kivezetése a finomítói kapacitásaink teljes átalakítása nélkül”. A miniszterelnök felhívta a figyelmet arra is: mivel a beruházások többsége nem finanszírozható piaci alapon, a szankciók a nemzeti források átcsoportosítását igényelnék, miközben Az erre előirányzott európai uniós források számunkra "csak papíron" elérhetőek. Közölte azt is, Magyarország nincs abban a helyzetben, hogy elfogadja a 6. szankciós csomagot, amíg a tárgyalásokon nem sikerül minden kiemelt kérdésre megoldást találni.

A megoldásoknak meg kell előzniük a szankciókat - írta. Orbán Viktor levelében úgy vélte: a jelenleg még nyitott kérdések súlyát tekintve nem valószínű, hogy az Európai Tanács május 30-31-ei rendkívüli ülése előtt átfogó megoldás szülessen. A magyar kormány álláspontja az Oroszországgal szembeni szankciók és az energiaembargó kérdésében továbbra is világos: Magyarország energiaellátását nem veszélyeztethetik. Ezt Orbán Viktor miniszterelnök ismét megerősítette, amikor pénteken telefonon tárgyalt Boris Johnson brit kormányfővel, akivel áttekintette az ukrajnai helyzetet is. A magyar kormányfő kiemelte: Magyarország, ahogy eddig is, a továbbiakban is készen áll, hogy részese legyen az Európai Unió háború elleni erőfeszítéseinek. Ugyanakkor kiállt amellett, hogy Magyarország az energiaellátását nem fogja kockára tenni, ez nem lehet sem szerencsejáték, sem kísérletezés terepe. Ezért mielőtt bármilyen energiával kapcsolatos szankció kerülne az asztalra, előbb megoldásokat kell találni az uniós tagállamok aggályaira.

Megdöbbentő fenyegetőzés

Megdöbbentőnek és elfogadhatatlannak nevezte Menczer Tamás, a Külgazdasági és Külügyminisztérium kétoldalú kapcsolatok fejlesztéséért felelős államtitkára azt a nyilatkozatot, amelyben az ukrán energetikai miniszter tanácsadója arról beszélt, hogy bármi történhet a Barátság kőolajvezetékkel, amelyen keresztül az orosz kőolaj Magyarországra érkezik. A második világháború óta nem látott áruhiány és áremelkedések alakultak ki az elhúzódó orosz-ukrán háború és az elhibázott brüsszeli szankciók miatt, erről is szó lesz a mai csúcson.

Nem lett megegyezés

Charles Michel szerdán bejelentette, hogy már vasárnap megállapodás születhet az olajembargó kérdéséről a vasárnapi nagyköveti ülésen. A Politico az ET-elnök közeléből úgy értesült, hogy több tagállam is hajlandó lenne alkura úgy, hogy a vezetékes kőolajimportra egyelőre nem vonatkozik az embargó, ez a megállapodás azonban végül nem született meg, így a kérdés továbbra is nyitott.

Magyar Hírlap