Európa legjobbjai között a magyar rezsicsökkentés

A budapesti villamosenergia-fogyasztók látványosan kevesebbet fizettek be rezsire az áprilisi hónapban, mint a legtöbb nyugat-európai főváros - derült ki a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal kutatása alapján.

2022. május 30. 15:58

Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója Facebook posztban tájékoztatott a rezsicsökkentés és a nemzetközi energiaárak viszonyáról. Csatolt statisztikái megmutatták: a kedvező arányok megtartásáért érdemes továbbra is megvédeni a magyar rezsicsökkentést Brüsszelben. Közölte továbbá azt is, hogy áprilisban ismét Magyarországon voltak a legalacsonyabb energiaárak az EU-ban. Villamos energia tekintetében is a legjobbak között teljesítettünk. Budapesten a lakossági fogyasztók által fizetendő villamos energia átlagára a vizsgált fővárosok listájában a második legkedvezőbb, a magyar fogyasztók pedig több mint 60 százalékkal fizettek kevesebbet az áramért az uniós átlagnál.

„Ezzel szemben az év első hónapjának áraihoz viszonyítva Bécsben 53 százalékkal, Koppenhágában 15 százalékkal, Londonban 39 százalékkal és Amszterdamban is 51 százalékkal növekedett a lakossági villamos energia ára." - írta. A statisztikákból kiderült, hogy Budapesten a földgáz lakossági átlagára a felmérésben szereplő, korábban felsorolt fővárosok között a legalacsonyabb, ezen kívül a vizsgált uniós tagállamok fővárosaiban a lakosság által fizetendő földgázárak átlaga áprilisban négy és félszerese volt a magyarénak. „Ezzel szemben az év első hónapjának áraihoz viszonyítva Londonban csaknem 90 százalékkal, Bécsben 40 százalékkal, Rómában közel 15% százalékkal növekedett a lakossági földgáz ára." - tette hozzá.

MH