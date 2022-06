Dubajban magyar bajnokok

A világ első offline kriptojátékokhoz kapcsolódó versenye Dubajban magyar sikerrel zárult: a Spider Tanks nevű játékban jeleskedő, Fana (Simon Zoltán), Spoilerr (Komjáti Dominik) és wookiehentes (Szurkos Mátyás) összetételű csapat veretlenül nyerte meg a tornát.

2022. június 3. 08:37

A bajnokcsapat, benne a csapatmenedzser – archív

Hatalmas magyar sikerrel zárult a világ első offline kriptojátékokhoz kapcsolódó versenye Dubajban, a tudásfelmérőt egy arab sejk kezdeményezésére bonyolítottak le május utolsó hétvégéjén. A Spider Tanks nevű játékban jeleskedő, Fana (Simon Zoltán), Spoilerr (Komjáti Dominik) és wookiehentes (Szurkos Mátyás) összetételű csapat veretlenül nyerte meg a meghívásos tornát és ezzel a hétezer dolláros fődíjat is. Mester Ádámot, a Kripto Akadémia Gaming csapatmenedzserét kérdezte a Gondola.

– Mester úr, a Kripto Akadémia Gaming magyar csapata már az első selejtezős napon megcsillogtatta a tudását, majd az elődöntőben és a döntőben mindkét thaiföldi csapatot simán verve nyerték az egész tornát. Eredményük azért is szólt nagyot, mert ellenfeleik között bőven akadtak olyan profi e-sportolók, akik korábban több millió dolláros versenyeken is indultak. Mi adott késztetést a szellemi összpontosításhoz?



Komjáti Dominik a verseny lázában.

– A verseny során a versenyzőink nagy mentális energiáról tettek tanúbizonyságot. Teljes szívből játszottak, szerették volna megmutatni a többi csapatnak és a világnak, hogy nem lehet a magyarokat alábecsülni, és nem ok nélkül lettek meghívva a legjobbak közé. Ezt az elkötelezettséget tovább erősítette az is, amikor látták azt, hogy a két thai csapat közös erővel összedolgozva próbált meg taktikát kidolgozni ellenünk.

– Korábban soha nem találkozott még személyesen a csapat három tagja; egyszerre egy helyen, egy időben most először a dubaji repülőtéren pacsizhattak. Hogyan zajlott a gyors csapattaggá válás?

– A játékosok már február óta napi kapcsolatban voltak az online térben, folyamatosan együtt gyakoroltak a versenyekre. A személyes jelenlét az eltelt idő alatt kialakult összhangot csak tovább erősítette.

Mester Ádám, mögötte a bajnokcsapat.

– Önt a Metacon versenyén mint a Kripto Akadémia Gaming csapatmenedzserét felkérték, hogy másodmagával műsorvezetőként közvetítse a helyszínen a látottakat a több ezer helyszínen tartózkodó és a versenyt online követő nézők számára. Ez mennyiben személyes, és mennyiben magyar siker?



– Személyes és magyar sikerként is egyaránt elkönyvelem ezt a lehetőséget. Múltamból adódóan sok időt töltöttem színpadon, így szerencsére komfortosan éreztem magam a helyzetben. Büszkeséggel töltött el, hogy ebben a szerepkörben képviselhettem hazámat és a csapatot. A pozitív visszajelzések nagyon jólestek, ugyanakkor tisztában vagyok vele, hogy van még hova fejlődöm. A Play-to-Earn iparág fejlődésével szerencsére a jövőben egyre több ehhez hasonló rendezvény kerül majd megrendezésre, így ha minden jól megy, lesz még alkalmam nekem is fejlődni és máshol is a legjobbat nyújtani.

Molnár Pál

gondola