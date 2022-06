Háború, himlő, hadova

A „globális együttműködés” ma azt jelenti, hogy az amerikai birodalom által kiprovokált, Európát és Oroszországot kölcsönös önmegsemmisítésre kényszerítő háború hamis narratíváját egy ócska, harmadrangú színész adja parancsba az ettől elaléló globális hallgatóságnak.

A Davosban, a járvány után most újra „élőben” megtartott Világgazdasági Fórum pontosan tükrözte azt a kaotikus örvénylést, amelybe világunk beleveszni látszik.



Persze ez a rendezvény kezdettől fogva azt a célt szolgálta, hogy a „nem létező” globális hatalmi szuperstruktúra ezen a „médiamegafonon” keresztül tegye uralkodóvá azt a hamis elbeszélési módot, amelynek segítségével könnyebben véghez viheti valóságos céljait.

A nagy világtémák, a migráció, a klíma, a vírus és most a világháború azt jelzik, hogy ez a cél az emberiség káoszba döntése.

És ezen keresztül az emberiség lélekszámának drámai csökkentése.

Logikus módon azért, mert a világ a mai állapotában már túl komplex ahhoz, hogy a világ „nem létező” urai az eddig követett módszerekkel ellenőrzésük alatt tartsák. Valójában a migráció, a klíma és a vírus is e most már véres, hagyományos fegyverekkel is vívott világháború részét képezték, mint ahogy a narratívák globális háborújában is fegyverként szolgál a média. A Világgazdasági Fórum legfőbb stratégiai célja így értelemszerűen most is a hamis narratívák uralkodóvá tétele volt. Érdemes talán összefoglalni, hogy miként is igyekezett e megbízatásának eleget tenni.

Mivel most a „csinált” világháború áll a globális tematizációs piramis csúcsán, így értelemszerűen az volt a legfontosabb feladat, hogy már a nyitónapon világossá váljon a globális szuperstruktúrának a háborúra vonatkozó elbeszélési módja. Ennek a legkézenfekvőbb megoldásaként a konferencia első felszólalója az ukrán elnök volt, aki óriási kivetítőn egyenesen a frontról fenyegette meg a világot arra a nem várt esetre nézve, ha nem teljesíti maradéktalanul parancsait. Mint megtudtuk, parancsainak teljesítése azért evidens, mert Ukrajna most egész Európát, sőt Európán keresztül az egész világot védi meg hősiesen a mindent elpusztítani készülő orosz agressziótól.

Azért a rend kedvéért még megvádolta Magyarországot azzal, hogy az olajembargó megtagadásával segíti az oroszokat. Az ukrán győzelem azonban szerencsére karnyújtásnyira van, mondta, ezért lehet is már összekészíteni azt az ötszázmilliárd dollárt (ez olyan, mint az a találós kérdés, hogy gondoltam egy számot…), amit a világnak első menetben utalnia kellene, és amelynek fedezete az eddig lefoglalt orosz vagyon lenne.

Aztán még válaszolt néhány „alákérdezésre”, majd arra hivatkozva, hogy az ám, de vár a front, további szép napot (have a nice day) kívánt a konferencia részvevőinek, akik párás szemekkel felállva tapsolták meg a hős ukrán nemzet még hősiesebb vezetőjét, a „nép szolgáját”, ahogy azt egy szappanoperában illik. És mindez a konferencia nyolc fő tematizációs blokkja közül a „globális együttműködés” című egységben szerepelt, vagyis a „globális együttműködés” ma azt jelenti, hogy az amerikai birodalom által kiprovokált, Európát és Oroszországot kölcsönös önmegsemmisítésre kényszerítő háború hamis narratíváját egy ócska, harmadrangú színész adja parancsba az ettől elaléló globális hallgatóságnak.

Nagyjából hasonló színvonalú mutatvány volt az Európai Bizottság elnök asszonyának és a NATO főtitkárának másnapi szereplése is. Az elnök asszony lelkesült mondatai már olyan részletekbe menően vázolták fel Ukrajna háború utáni újjáépítésének finanszírozását, és olyan látnoki módon írta le azt a demokratikus mintaországot, amivé néhány hónapon belül Ukrajna válik, mintha a háború gyors befejezése, a béke, jólét, demokrácia kiteljesedése már csak néhány apró gyakorlatias részlet kérdése volna.

Ehhez hasonló lelkesültséggel jelentette be azt is, hogy direkt jó, hogy van ez a háború.

Mert így most hipp-hopp, perceken belül meg is valósul az Oroszországtól való energiafüggés teljes felszámolása.

Azért azt ő is hozzátette, hogy egyelőre Magyarország még akadályozza ezt az olajembargó ügyében, de rövidesen ez is megoldódik, és akkor már valóban „rendben” lesz minden. A NATO-főtitkár viszont néhány harcias mondattal tette közhírré, hogy Oroszországnak vége, és ez így van jól, mert így egy birodalommal és egy gonddal kevesebb lesz. Úgy látszik azonban, hogy semmi nem tökéletes.

Mert az egyik szekcióban bejátszották Henry Kissinger videóüzenetét, amelyben a 99 éves volt amerikai külügyminiszter igen súlyos aggodalmait osztotta meg a jelenlévőkkel.

Végzetesen hibásnak mondta a most megvalósuló amerikai stratégiát, és az Oroszországgal és Kínával való globális egyezségrendszer létrehozását sürgette.

Nem így Soros György, aki személyesen ment el Davosba, hogy ott elmondja az ellenkezőjét Kissinger intelmeinek, vagyis azt, hogy miután sikeresen csapdába csalták Oroszországot, mindent meg kell tenni, hogy végleg el is tűnjön a globális hatalmi térképről. Mert ha nem, akkor akár az egész civilizáció belepusztulhat az orosz agresszió következményeibe. Mindez azt jelzi, hogy azért van némi zavar a globális hatalmi gépezetben.

Ez tükröződött abban is, hogy a saját szekciójában kérdőre vonták Bill Gates-et, hogy lehet az új könyve címe Hogyan előzzük meg az új világjárványt?, míg a szekció neve az, hogy Felkészülés az új világjárványra.

Gates azt a választ adta, hogy a folyamatos „felkészülés” a legjobb megelőzési mód.

S persze volt majomhimlő- meg nettó zéró kibocsátás (net-zero carbon) riogatás minden mennyiségben, a hamis narratívák egész globális fegyverarzenálja felvonult.

A zárónapon megszólalt a német kancellár is, aki egyetlenként volt jelen a „nagybirodalmak” vezetői közül, aki bár óvatosan, de józanságra intette Európát.

Ám a jelek szerint nincs már senki, aki megvédené Európát saját magától.

Bogár László közgazdász

