Szinte példátlan már egy ekkora keresztény megmozdulás Európában

„Szinte példátlannak számít már Európában egy ekkora keresztény megmozdulás” – fogalmazott a PestiSrácoknak a szombati csíksomlyói szentmisét követően Vincze Lóránt EP-képviselő, a FUEN elnöke, megjegyezve, „Csíksomlyó és a csíksomlyói zarándoklat a magyar közösség számára akkor is megmarad, ha az utolsó ilyen búcsújáróhely lesz Európában”.

2022. június 5. 14:16

Résztvevők a csíksomlyói búcsú szentmiséjén a Kis- és Nagysomlyó-hegy közötti hegynyeregben Csíksomlyón 2022. június 4-én (Fotó: MTI/Veres Nándor)

Vincze Lóránt arról is szólt, azzal, hogy az idei csíksomlyói búcsúra is eljöttek a kárpátaljai zarándokok, amikor ráadásul Trianon évfordulója is egybeesett a szombati búcsúnappal, a nemzeti összetartozásunk legfontosabb bizonyítékát adták, ittlétük igazolta a leghitelesebben, hogy valóban nemzeti találkozóhely Csíksomlyó – olvasható a PestSrácok összesítőjében.

Vincze Loránt, RMDSZ-es EP-képviselő, az Európai Nemzetiségek Föderatív Uniójának (FUEN) elnöke a csíksomlyói búcsú szombati miséjét követően a PestiSrácoknak arról beszélt, nem is tudjuk pontosan érzékelni, mekkora jelentősége van annak, hogy egy ekkora közösség mozdul meg itt a csíksomlyói nyeregben, hiszen szinte példátlan már Európában egy ekkora keresztény megmozdulás.

Mint az EP-képviselő hozzátette, éppen azon gondolkodott el a szentmise vége felé, hogy Csíksomlyó és a csíksomlyói zarándoklat a magyar közösség számára akkor is megmarad, ha sz utolsó ilyen búcsújáróhely lesz Európában.

A béke és jóság iránti vágynak különös aktualitást ad a szomszédunkban zajló háború

Azzal kapcsolatban, mennyit ért meg Európa, a világ a csíksomlyói búcsúból, vagy annak idei Béke és jóság jelmondatából a FUEN elnöke elmondta, a mi tanúságtételünk az, ami ma fontos. Hogy ide eljöttünk, ide szólított bennünket a hit, a közösségi együttlét iránti igényünk, és megfogalmaztuk a béke és a jóság iránti vágyunkat, amelynek különös aktualitást ad a szomszédunkban dúló háború miatt.

Vincze Lóránt kitért arra, a szentbeszédben is fontos gondolatok hangzottak el, hiszen a békére való törekvés azzal kezdődik, hogy a harcok leállnak, azaz, hogy nem támogatják a háborút semmilyen formában, amire figyelnie kell azoknak a nyugati politikusoknak, akik most valamiféle elvakult ideológiát követnek.

Csíksomlyó a búcsú idejére a világmagyarság központjává válik

Azzal kapcsolatban, hogy idén a nemzeti összetartozás napja és a csíksomlyói búcsú egybeesett, Vincze Lóránt megjegyezte, véleménye szerint Csíksomlyó amúgy is a világmagyarság központja a búcsújárás napján.

A búcsú és a nemzeti összetartozás napja, azaz a trianoni évforduló együtt irányítják rá a figyelmet a közösség, az együttlét fontosságára. Arra a tényre, hogy másfél évtized alatt nagyon sok határ és közösségeket elválasztó vonal szűnt meg, és valóban egy a magyarság ma szerte a világban – fogalmazott, hozzátéve, arra is ráirányítja a figyelmünket, hogy milyen jó, hogy nekünk vannak ilyen alkalmaink, amikor összegyűlhetünk és elmondhatjuk üzeneteinket, hogy itt megerősödve vihetjük haza lelki útravalóként a szentbeszédben hallottakat, azt a pozitív energiát, amely új lendületet ad az életünknek.

A kárpátaljai magyarsággal vált igazán teljesség a nemzeti összetartozás napja

Számunkra a kárpátaljai magyarság sorsa a legfontosabb, és valóban, a világ közvéleménye most mindenki a háborúra figyel, a kisebbségi jogok problémaköre pedig elsikkad – reagált a PestiSrácok kérdésére Vincze Lóránt, hozzátéve, a béke beköszöntével, amikor Ukrajna új keretét kialakítják, a kisebbségi jogok rendezésének is előtérbe kell kerülnie, hiszen nem fogadható el az, hogy az őshonos kisebbségek Kárpátalján másodlagos polgároknak számítsanak.

Az EP-képviselő úgy vélte, ez nemcsak az ukrán állam felelőssége ebben a pillanatban, hanem a világé is, amely részt vesz valamilyen módon mindabban, ami Ukrajnában történik. Úgy vélte, azzal, hogy az idei csíksomlyói búcsúra is eljöttek a kárpátaljai zarándokok, azt erősítik meg, hogy a magyar nemzethez tartoznak, és ittlétük volt a legfontosabb bizonyítéka, hogy tényleg nemzeti találkozóhely volt Csíksomlyó.

