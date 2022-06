A magyar kivételesség jó a környező népeknek is

A magyar kőolajimport 58 százaléka Oroszországból származik. A Felvidék ebbéli kitettsége Oroszország felé még nagyobb (96 százalékos), valamint Csehországé is számottevő (50 százalékos), Orbánon kívül egyik fél sem merte vállalni a Brüsszellel való konfrontációt.

2022. június 7. 13:30

A Szent Korona az Országház kupolacsarnokában – parlament,hu

A magyar kőolajimport 58 százaléka Oroszországból származik. A Felvidék ebbéli kitettsége Oroszország felé még nagyobb (96 százalékos), valamint Csehországé is számottevő (50 százalékos), Orbánon kívül egyik fél sem merte vállalni a Brüsszellel való konfrontációt – rögzítette a sajtó. Dr. Somogyi János nyugalmazott ügyvédet, politikai publicistát kérdezte a Gondola

– Ügyvéd úr, annak idején Antall József úgy kezdeményezte Gorbacsovnál a Varsói Szerződés feloszlatását, hogy az előzetes egyeztetésen a csehszlovákok félelmükben ellenezték azt. Majd miután Gorbacsov – lehet, hogy tévedésből – igent mondott, a csehszlovákok örvendeztek. Azóta bő három évtized eltelt. Mi változott?

– Magyarország Kárpát-medencei helyzete több évszázados tény. Egy szláv tengerben eresztettünk gyökeret olyan nemzetiségekkel, szomszédokkal körbevéve, akik talán sosem fogadtak el tiszta szívből bennünket. Ezen nem változtattak semmit az 1990-es történelmi események sem. Azóta is elsősorban a magyaroknak kell vállalnia a faltörő kos szerepét, már amikor nemzeti kormány áll az ország élén, a kelet-közép-európai térség függetlenségének megőrzéséért a globalista világelit imperialista törekvéseivel szemben.

Archív.

– Ti, magyarok menjetek előre, ha eléritek a célt, akkor győztünk, ha nem, akkor vesztettetek. Egy volt pozsonyi magyar miniszterelnök-helyettes panaszkodott így cseh barátainak Prágában. Miért vállaljuk mindig mi a faltörő kos szerepét?

– A kétezer éves állami fennállásunk óta tapasztalhattuk az Isten kivételes figyelmét a magyarság iránt. Szent Pio atya 2009-ből származó jóslata mindent elmond erről: „Magyarország olyan kalitka, amelyből egyszer még egy gyönyörű madár fog kirepülni. Sok szenvedés vár még rájuk, de egész Európában páratlan dicsőségben lesz részük. Irigylem a magyarokat, mert általuk nagy boldogság árad majd az emberiségre. Kevés nemzetnek van olyan nagyhatalmú őrangyala, mint a magyaroknak és bizony helyes lenne erősebben kérniük hathatós oltalmát országukra.” Ez tehát Pio atya 2009-es jóslata. 2010-ben és azóta is a magyar nép vezetői mintha megfogadták volna Pio atya tanácsát és erősebben kérik az őrangyaluk, és a Jóisten, hathatós oltalmát országukra, népükre. Szemmel látható eredménnyel.

Szent király – parlament.hu

– A meghunyászkodók nem támadtak minket hátba – már ennek is örülhetünk. Ha zátonyra futott volna a magyar kezdeményezés, a meghunyászkodók gúnyolódtak volna, és utólag lelkesedve besorakoztak volna a brüsszeli szélsőség mögé. Ezt tudjuk, ennek ellenére miért kell a jövőben is egyedüliként bátornak maradnunk?

– Miért kell vállalnunk ezt a szerepet? Mert ez a magyar sors. Mert ilyen a magyar néplélek. Mert így tudott megmaradni a magyarság már kétezer éve. Még a legmerészebb álmainkban sem gondoltuk az április 3.-ai negyedik 2/3-os választási győzelmet. Miért is nem? Mert kishitűek voltunk. Mert olyan erővel zúdult ránk a liberális agymosó propaganda, ami elbizonytalanította a népünk bölcsességébe vetett hitünket. Megzavart a liberális gőggel szajkózott „paraszt” pejoratív jelző használata, pedig évszázados élettapasztalat alapján nyert polgárjogot a „józan paraszti ész” kifejezés. Ami most is győzedelmeskedett a liberál-bolsevik agymosó-rágalmazó propaganda túlerő felett.

Archív.



Napjainkban tovább folytatódik a szabadságharcunk a magyarságot, az egész Kárpát-medencében élőket is ideértve, sőt Európa népeinek függetlenségéért, szuverenitásának, szabadságának megőrzéséért, ( esetenként már a visszaszerzéséért), a nemzetközi politikai színpadon a Nyugati globalista pénzügyi elit imperialista, világuralmi törekvéseivel szemben. A harchoz egyre nagyobb szükségünk lesz a Pio atya által megénekelt nagyhatalmú őrangyalunk hathatós oltalmára. De ismerjük azt a tanítást is, hogy „Segíts magadon, az Isten is megsegít”. Ehhez kell tartani magunkat.



Molnár Pál



gondola