Hisztérika teologica Rita

2022. június 8. 00:36

„SZEMÉLYES: Csak tudósítok, most már rendőrségi feljelentést is tettem!

Hát ezen a hídon is át kellett mennem. Feljelentést tettem a jogi képviselőm által a Budapesti Rendőr-főkapitányságon többek között zaklatás bűntette miatt. A többi bűncselekményt azért nem sorolom itt fel, mert a tettes is olvassa a posztjaimat. A lényeg csak annyi, hogy ezzel egyúttal a magam számára is deklaráltam, hogy az a terep, amin mozgok háborús övezet. A héten már az egyik fideszcsicska is nyíltan megüzente, hogy ők visszalőnek. Szóval itt háború van. Céltábla lettem nagyon sok irányból. A háborúban viszont egészen más játékszabályok érvényesek, rám is. Szóval a kedves, ártalmatlannak tűnő, teológus üzemmódból most én is átkapcsolok valami egészen másba. Persze, csak az ellenségeim felé. Akik szeretnek, azok számára ugyanaz maradok.

Csak annyit kérek mindenkitől, hogy senki ne sajnáljon! És senki ne akarjon megmenteni! Kicsit elegem van abból, hogy azért, mert nő vagyok, mindenki meg akar menteni. Nekem szövetségesekre van szükségem, nem megmentőkre! Tudom, hogy ezt ezen a nagyon patriarchálisan gondolkodó magyar pusztában nehéz dekódolni, de azért meg lehet próbálni. Aki pedig velem szövetkezik, az egy nagyon elszánt szövetségesre talál.

P. S. Azért választottam ezt a fotót, mert pont ilyen hangulatom van.”

Perintfalvi Rita: Csak tudósítok, most már rendőrségi feljelentést is tettem!

mandiner.hu - facebook