Elfogadták a háborús veszélyhelyzeti intézkedések meghosszabbítását

Egyre többen érzékelik az országban, hogy baj van; ezt onnan lehet érezni, hogy a kormány pénzgyűjtésbe kezdett – ezt fejtegette napirend előtti felszólalásában Hiszékeny Dezső. Az MSZP-s politikus elmondta, hogy a lakosság a duplájának érzi a hivatalosan közölthöz képest az inflációt, és hamarosan érzékelni fogja az energiaárak elszállását is.

– Senki nem fog kimaradni a válságból – vetítette előre Hiszékeny.

A baloldali honatya szerint a kormány a háborúra fogja a válságot, de annak valódi oka, kiindulópontja a „választások előtti osztogatás” volt, ami szerinte minden valós gazdasági háttér, fedezet nélkül történt.

– Most ismerték be, hogy a rezsicsökkentés nem fenntartható, most szedik be az árát a lakosságtól – szajkózta az MSZP-s országgyűlési képviselő, aki szerint az extraprofitadó valódi kárvallottjai az emberek lesznek. Mint mondta; a légitársaságok már megjelentették, hogy 4-9 ezer forinttal fogják emelni a jegyárakat, végül pedig a kis- és középvállalkozások is árat fognak emelni a rezsinövekedés miatt.

Hiszékeny szerint az út- és vasútépítő cégeket, kavics-, homok- és agyagbányákat kellene megadóztatni. – A mesterségesen teremtett nemzeti tőkésosztály fáradjon a kasszához – kérte a képviselő, aki szerint a kormány válságkezelő lépései inkább tűzoltásnak tűnnek, nem pedig hosszabb távú megoldásnak.

Rétvári Bence miniszterhelyettes válasza elején jó reggelt kívánt a baloldalnak.

– Kezdik észrevenni, hogy mi történik a világban? – kérdezett vissza az államtitkár, aki szerint a baloldal által mostanában felfedezett válságot a háború, és a brüsszeli szankciók hibássága okozza.

Szerinte a baloldalnak épp emiatt a béke szót kellene hangsúlyoznia, ami helyett eddig a fegyverszállításokról és a szankciókról beszéltek.

Rétvári Bence emlékeztetett arra is, hogy a baloldalon tíz éve azt mondogatják, hogy a rezsicsökkentés immáron végképp fenntarthatatlan, most sem hallhatunk tőlük mást. – Hülyeség, szemfényvesztés, népbutítás, néphülyítés, önmagát fogja felszámolni, felelőtlen lépés, veszteségessé teszi a szolgáltatókat, a rezsi ára legyen üzlet – sorolta a baloldal által hangoztatott korábbi szólamokat a rezsicsökkentés témájában a miniszterhelyettes.

– Meg fogjuk védeni a rezsicsökkentést és a nyugdíjak értékét – ígérte Rétvári, aki arra kérte a baloldali képviselőket, vegyenek egy nagy levegőt, és támogassák ezeket az intézkedéseket.