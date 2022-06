Brüsszel támadja a benzinárstopot

Az intézkedés felfüggesztését kérik, ellenkező esetben sürgős kötelezettségszegési eljárást indítanak Magyarország ellen.

2022. június 9. 14:07

Az Európai Bizottság levele szerint Thierry Breton, az Európai Bizottság belső piacáért felelős biztosa szerdán arra szólította fel Magyarországot, hogy függessze fel az EU értelmezése szerint diszkriminatív üzemanyagárakat a külföldi rendszámú járművekkel szemben, ellenkező esetben bírósági eljárást kockáztatnak – derül ki a Reuters által említett levélből.

Az EB belső piacért felelős biztosa szerint a magyar rendelkezés miatt a más EU-tagországokból származó rendszámú járműveknek ötven-hatvan százalékkal többet kell fizetniük a benzinért, mint a magyar rendszámmal rendelkezőknek, ami közvetett diszkriminációnak minősül és ellentétes az uniós normákkal.

„Arra kérem önt, hogy adja meg válaszát azon intézkedések indokoltságára és érvényességi idejére vonatkozóan, amelyek uniós jogsértésnek minősülhetnek” – fogalmaz Breton Palkovics László ipari és technológiai miniszternek írt levelében. Hozzátette, arra kéri a minisztert, hogy függessze fel az intézkedések alkalmazását mindaddig, amíg az uniós jognak való megfelelésük nem biztosított.

Breton hangsúlyozta, hogy a bizottság ellenkező esetben sürgős kötelezettségszegési eljárást indít Magyarország ellen, amely végső soron bírósági eljáráshoz és esetleges pénzbírsághoz vezethet.

Mint ismert, a magyarországi kutakon lévő benzinárstop miatt lényegesen olcsóbb hazánkban az üzemanyag, mint a környező országokban, ezért a határ menti településeken megnövekedett a benzinturizmus, ami már ellátásbiztonsági kockázatokat okozott az üzemanyagtöltő-állomásokon. A kormány válaszul bejelentette, hogy május végétől csak a magyar forgalmi engedéllyel rendelkező autók tankolhatnak kedvezményes áron. Mint ahogy arról lapunk is írt, az intézkedés több tagállamban is felzúdulást okozott. Míg a horvát kormányfő nyilatkozatában követelte hazánkkal szemben a kötelezettségszegési eljárás megindítását, addig az osztrákok már pertársaság alapításával toborozzák a károsultakat, hogy ha Brüsszel megbüntetné hazánkat, akkor az osztrák autósok jogi úton tudják behajtani a magyarországi tankolással járó többletköltségeiket. Ezt spekulációnak és rendkívül rosszhiszemű hozzáállásnak minősítette a lapunk által megkérdezett energiajogász. Tóth Máté szerint a kötelezettségszegési eljárás befejezéséig évek telhetnek el, és sok feltételnek kell ahhoz teljesülnie, hogy hazánkat valóban megbüntessék emiatt.

A bizottság és a magyar kormány között több nézeteltérés is volt a benzinárstop és a többi rezsivédelmi intézkedés kapcsán. Orbán Viktor miniszterelnök többek között a lakosságvédelmi intézkedések megvédésével indokolta az olajembargó elfogadhatatlanságát, és sikerült is kiharcolnia, hogy a hazánkba érkező kőolajvezeték kivételt képezzen a szankciók alól. Brüsszel azóta több módon próbált nyomást gyakorolni a magyar kormányra, többek között felvetették egy importvám kivetését az orosz olajra, amihez nem kellene minden tagállam hozzájárulása, valamint most kötelezettségszegési eljárás megindítását tervezik hazánk ellen a benzinárstopot védő intézkedések miatt.

