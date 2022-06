A magyar katonai hagyományok őrzése

Nagyon fontos számunkra, hogy a magyar katonai hagyományokat, a magyar katonai örökséget, tradíciókat megőrizzük és ápoljuk - mondta Vargha Tamás, a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára pénteken, az I. Füzéri Hadtörténeti és Honvédelmi Nap - Katonahősök nyomában című rendezvény megnyitóján.

Utoljára frissítve: 2022. június 10. 12:35

2022. június 10. 11:48

A Honvéd Huszár Díszalegység – honvedelem.hu/Kresz Fruzsina

Füzér vára – fuzervara.hu

Az államtitkár kiemelte: Füzér fontos helyszíne a magyar történelemnek és a magyar hadtörténetnek. Az itt élő emberek, a füzériek évszázadok óta nemcsak a magyarság és a szabadság lángját őrzik szívükben, hanem egy időre a Szent Koronát is őrizték itt - tette hozzá. Hangsúlyozta: a Szent Korona az alaptörvény nemzeti hitvallása szerint megtestesíti Magyarország alkotmányos folytonosságát és képviseli, jelképezi a nemzet egységét.



Mint mondta, ezért is örömteli, hogy itt lehetnek Füzéren, "a hazafiasság, a hadtörténet és a honvédelem szellemében" és a magyar katonai hagyományokat és a hősöket tisztelve a 20 iskolából érkezett kadét részt vesz az I. Füzéri Hadtörténeti és Honvédelmi Napon. Pénteken a rendezvényen 160 honvédelmi kadét méri össze tudását és ügyességét.

Vargha Tamás, a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára (k) beszédet mond az I. Füzéri Hadtörténeti és Honvédelmi Nap - Katonahősök nyomában című rendezvény megnyitóján Füzéren 2022. június 10-én. A rendezvényen 20 iskolából érkezett 160 honvédelmi kadét méri össze tudását és ügyességét. MTI/Vajda János



Vargha Tamás szólt arról is, nagyon fontos a magyar katonai hagyományok, a magyar katonai örökség, tradíciók megőrzése és ápolása. Fontos célunk az önkéntes tartalékos rendszer fejlesztése is, valamint a honvédelmi és hazafias nevelés további erősítése - tette hozzá.



Az államtitkár a kadétokhoz szólva úgy fogalmazott: "ti vagytok ennek az országnak, ennek a hazának a jövője, és köszönjük szépen, hogy érdeklődtök Magyarország és itt most kiemelten Füzér hadtörténeti jelentősége és történelme iránt".



Ti, fiatalok vagytok ennek az országnak a jövője és ennek a jövőnek az egyik alapköve, hogy erős, magabiztos, jól felszerelt, harcolni képes és tudó magyar honvédségünk legyen. Ezért kezdeményeztük, kezdtük és folytatjuk a haderőfejlesztési programot - mondta.

Archív felvétel: Díszalegység – honvedelem.hu



Vargha Tamás hozzátette: a haderő fejlesztése nem lehet teljes a honvédség személyi állományának fejlesztése nélkül. "Jól képzett, erős katonákra is szükség van a technikai eszközök mellett" - mondta, hozzátéve, ezért fontos az életpályamodell fejlesztése is a jövőben.

Mindannyian reméljük, hogy sokan jelentkeznek majd a Magyar Honvédség katonái közé. Bízom benne, hogy közöttetek is lesznek ilyenek, de amennyiben máshogy alakul az életetek, akkor is felelősségteljes, elkötelezett tagjai lesztek a magyarok közösségének, éppen úgy, ahogy ezt hősök, az ősök példája mutatja - fogalmazott a HM parlamenti államtitkára.



