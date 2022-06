Politikai nemátalakító műtét

„Bevégeztetett” – mondta a Mandiner kérdésére a Jobbikkal kapcsolatos szerdai eseményeket kommentálva a Mi Hazánk Mozgalom alelnöke és parlamenti képviselője Apáti István, hozzátéve ugyanakkor, hogy ez még csak Jakab Péter pártelnöki pályafutására igaz.

2022. június 10. 12:43

Apáti István, a Mi Hazánk alelnöke – MTI/Kovács Tamás

A Jobbikból 2018-ban kilépő politikus szerint Jakab Péter lemondása után durvábbnál durvább hátbatámadások következhetnek volt pártjában.

A Jobbik ezzel együtt szerinte ugyanazokat a végnapokat éli, mint anno az MDF, a kisgazdák, a MIÉP vagy éppen az SZDSZ.

„Úgy is fogalmazhatnánk, hogy Jakab Péter a Jobbik Retkes Attilája (az SZDSZ utolsó elnöke – a szerk.), bár az is elképzelhető, hogy utána egy még nála is alkalmatlanabb személy kerül erre a posztra” – mondta.

A Jobbik-frakcióból 2018-ban kilépő politikus szerint így jár az a pártelnök, aki a színfalak mögött maga is bevallja, hogy alkalmatlan vezető. Apáti úgy látja, ez már a meccs már azelőtt eldőlt, hogy elkezdődött volna, de mindezt csak tetézte a Jobbik elmúlt három és fél éves vesszőfutása.

Az alelnök szerint a párt eddigi leggyengébb választási eredménye, a szexuális erőszak-botrány, valamint a kabinetfőnök Molnár Enikő személye, ténykedése és a pártelnökhöz fűződő viszonya voltak azok a legfőbb pontok, amelyek végleg mélybe rántották a vezetésre egyébként is teljesen alkalmatlan Jakab Pétert.

Apáti ezzel együtt felhívta a figyelmet: mindezekhez hozzájárul Potocskáné Kőrösi Anita felbátorodása, hiszen őt a májusi tisztújító közgyűlésen 88 százalékkal választották alelnökké, míg Jakab csak 71 százalékos támogatottsággal őrizhette meg helyét a párt élén.

„Ezért Potocskáné jóval nagyobb legitimitást érzett maga mögött és ennek fényében támadhatott Jakab Péterre” – mondta Apáti István.

A Mi Hazánk politikusa sötét jövőt jósol a belső harcoktól szabdalt Jobbiknak, szerinte durvábbnál durvább hátbatámadások következhetnek.

„A küzdelem arról fog szólni, hogy a Jobbik utolsó parlamenti ciklusában – a jelenlegi képviselőket lecserélve – ki tud még mandátumhoz jutni, illetve az egyre csökkenő erőforrásokhoz hogyan és ki tud hozzáférni.” Egyéni túlélési technikák érvényesülnek a következő négy évben, ami egyben a közösségi szellem megszűnését hozza majd magával.

A Mi Hazánk alelnöke arra számít, hogy a következő összecsapás Jakab frakcióvezetői tisztsége körül fog kibontakozni, hiszen a most lemondott pártelnök félti ezt a pozícióját. Nem is érezheti biztonságban magát, hiszen a jelenlegi képviselők az egyéni túlélésük érdekében egyik napról a másikra lesznek képesek kihátrálni valaki mögül és beállni más mellé.

„Ezeknek a személyek legtöbbjét az jellemzi, hogy a gerincoszlopuk kálcium-tartalma nem túl magas” – fogalmazott Apáti, aki szerint a Jakab által megvádolt Potocskáné és hívei támadásba fognak lendülni.

„Jakab Péter pártja a jobboldalon hiteltelenné vált, oda már vissza nem mehetnek, hiába erőlködnek; a baloldalon pedig mindig is rendszeridegenek és ezért feleslegesek voltak” – jellemezte a jelenlegi helyeztet Apáti. „A Jobbik a politikai senkiföldjére került, nincs történetük, arcélük, témájuk, ezt a folyamatot pedig már nem lehet megfordítani, a pártnak Jakab Péterrel és mással sem lesz esélye, hogy bejusson a következő Országgyűlésbe” – tette hozzá.

Így járnak azok, akik egy politikai nemátalakító műtétnek vetik alá magukat és elvéreznek a műtőasztalon – mondta a politikus.

Apáti személy szerint érez elégtételt a történtek miatt, mert, mint mondta, a Jobbikból való távozásuk óta folyamatosan mocskolták őket volt pártjukból, olyan aljas rágalmakkal, amelyekkel szemben nem is tudnak védekezni. „De akik erre az útra léptek, azok csúfosan leszerepeltek, nem csak a választók, hanem a saját tagságuk előtt is” – mondta a Mi Hazánk alelnöke.

Szerinte egyébként jelzés értékű az is, hogy a szerdai választmányi ülést egy XVIII. kerületi irodában tartották meg, hiszen anno ehhez különtermeket kellett bérelni.

