Bravúrra készül a magyar válogatott a németek ellen

Egy év után csap össze ismét a magyar labdarúgó-válogatott a német együttessel, és Marco Rossi szövetségi kapitány csapata arra készül, hogy a tavalyi Eb-n elért bravúros, 2-2-es döntetlen alkalmával mutatott teljesítményét szombaton hazai pályán a Nemzetek Ligája A divíziójának harmadik fordulójában is megismételje.

2022. június 10. 17:08

Egy év után csap össze ismét a magyar labdarúgó-válogatott a német együttessel, és Marco Rossi szövetségi kapitány csapata arra készül, hogy a tavalyi Eb-n elért bravúros, 2-2-es döntetlen alkalmával mutatott teljesítményét szombaton hazai pályán a Nemzetek Ligája A divíziójának harmadik fordulójában is megismételje.

A magyar nemzeti csapat két nehéz mérkőzés után várja a találkozót, melyek közül az elsőt, Anglia ellen hazai pályán 1-0-ra megnyerte, míg a másodikon, kedden 2-1-re kikapott az Európa-bajnok olaszok vendégeként. A szombati mérkőzés előtt nagy kérdés, hogy a csapat kulcsemberei ki tudták-e pihenni magukat, illetve, hogy Rossi mennyit változtat a kezdőcsapatán, amely a mezőnyjátékosok tekintetében mindkét meccsen ugyanaz volt.



Az biztos, hogy egy csere lesz az együttesben, mivel az Union Berlin középpályása, Schäfer András sárga lapok miatt nem léphet pályára. A kapitány dolgát nem csupán az ő hiánya nehezíti, hanem Kleinheisler László sérülése is, akire már az olaszok ellen sem számíthatott. Ugyanakkor erősítést jelent számára, hogy a Philadelphia Unionban március után májusban is a csapat legjobbjának választott Gazdag Dániel túl van a koronavírus-fertőzésen és bevethető lesz.



Egyértelműen nem a magyar válogatott a találkozó esélyese, ugyanakkor önbizalmat adhat a játékosoknak, hogy a tavalyi Eb-n kiválóan futballoztak mostani riválisuk ellen. A meccs emléke így korántsem a játék minősége miatt lehet fájó, hanem azért, mert Leon Goretzka hajrában lőtt góljával a magyar csapat elbukta a győzelmet és azzal a továbbjutást csoportjából.



A németek eddig két döntetlent értek el az NL-ben, a budapesti fellépést pedig kellő óvatosággal várja Hansi Flick szövetségi kapitány, aki pénteki sajtótájékoztatóján dicsérte a Rossi-csapatot. Ugyanakkor azt is jelezte, hogy egyértelműen a három pontért utaznak a magyar fővárosba. Szavait Thomas Müller is megerősítette, aki szerint rengeteg pozitív visszajelzést kaptak az 1-1-re végződött, Anglia elleni, keddi meccsen, és mint mondta, bízik benne, hogy a munka, amit az edzéseken elvégeztek, sikert hoz majd a szombati találkozón.



A magyar válogatott 53. alkalommal találkozik a német együttessel, eddig 24-szer Németország, 17-szer az NDK és 11-szer az NSZK volt az ellenfél. A mérleg: 20 magyar és 17 német győzelem, valamint 15 döntetlen.



A csoport másik meccsén a tavalyi Európa-bajnoki döntő "visszavágóját" rendezik meg, ugyanis az angol együttes fogadja az olasz csapatot.



A magyarok a Nemzetek Ligája első kiírását még a harmadik vonalban, azaz a C divízióban kezdték, aztán az átszervezés hatására feljutottak a másodosztályt jelentő B divízióba, ahol csoportjukat megnyerve az élvonalba kerültek. A világszínvonalú ellenfeleket nézve minimális az esély rá, de az élvonalbeli szereplés egyben azt is jelenti, hogy most először a sorozat trófeájáért is harcba szállt Marco Rossi szövetségi kapitány együttese, mivel az A divízió négy csoportgyőztese küzdhet majd meg a végső diadalért a 2023 júniusában sorra kerülő négyes tornán.



Ami viszont az A divíziós szerepléssel járó legfontosabb előny, hogy igen jó esélyt kínál az Eb-pótselejtezős részvételre, ha a magyar válogatott jövőre lemaradna a kijutást jelentő első két helyről a hagyományos selejtezősorozatban. A pótselejtező 12 csapatos mezőnye ugyanis a Nemzetek Ligája alapján alakul ki. Alapvetően az A, B és C divízió négy-négy csoportgyőztese alkotná, de ha valamelyik első helyezett kvalifikálja magát a selejtezősorozatból, akkor az adott osztály következő legmagasabban rangsorolt együttesére száll a jog. Ez azt jelenti, hogy az élvonalnak négy pótselejtezős helye van, márpedig legutóbb az A divízióból kizárólag Izland nem jutott ki egyenes ágon a kontinensviadalra, így akkor a szigetországiak csoportutolsóként is pótselejtezőt játszhattak, aztán éppen a magyarok ütötték el őket az Eb-részvételtől. Ha az élvonal 16 csapatából legalább 12 kijut a hagyományos selejtezősorozatból az Eb-re, akkor a maradék négy lemaradó együttes mindenképpen pótselejtezős lesz, erre pedig igen jó esély van. A pótkvalifikációban aztán három ágon egymeccses elődöntőt és döntőt rendeznek a részvételért.

Rossi: ellenfeleink közül a németek vannak a legjobb állapotban

Marco Rossi szövetségi kapitány szerint a magyar labdarúgó-válogatott Nemzetek Ligája-csoportellenfelei közül éppen a soron következő német csapat van a legjobb állapotban.

"Ők vannak a legjobb formában. Ezt nem azért mondom, mert velük találkozunk szombaton. Most lesz a legnehezebb dolgunk, hogy saját játékunkat érvényesítsük" - jelentette ki az olasz szakvezető, aki arról számolt be a pénteki sajtótájékoztatóján, hogy Sallai Roland kisebb problémával küzd.



Az 57 éves tréner az MTI érdeklődésére kifejtette, hogy a három támadót a legnehezebb helyettesítenie ebben a sorozatterhelésben, ráadásul akik szóba jöhetnének, azok közül a koronavírusból felépülő Gazdag Dániel, aki emiatt nyolc-kilenc napot nem edzett, még nincs olyan szinten, hogy jelentős mennyiségű játékpercet töltsön a pályán, illetve az U21-es válogatottól érkezett Schön Szabolcs sincs a legjobb állapotban. Rossi azt azért hangsúlyozta, hogy a többiek is jó úton járnak, mert nagyon törekszenek és odafigyelnek különösen a taktikai utasításokra, azonban ez egy hosszú folyamat.



"Amióta kapitány vagyok, az Anglia elleni volt a legjobb teljesítményünk. Olaszországban több hiba becsúszott, márpedig ilyen riválisok ellen a legkisebbért is nagy árat lehet fizetni. Összességében elégedett vagyok a csapattal, mert a játékosok nem engedtek teret az ellenfeleknek, követték a taktikai utasításokat. Csak így lehet felvenni a versenyt ezekkel az együttesekkel" - értékelte az eddigi két Nemezetek Ligája-találkozót Rossi, aki viccesen megjegyezte, örülne, ha meg lehetne cserélni a két eredményt.



Szoboszlai Dominik szerint a csapat fizikálisan jó állapotban van ahhoz képest, hogy négy nap alatt két meccset játszott.

Szoboszlai – mlsz



"Nem vagyok izgulós típus, mindhárom válogatott ugyanazt a színvonalat képviseli, de a németeknél szerepel jelenlegi és korábbi csapattársam, többek között a legjobb futballista barátom, Karim Adeyemi, ezért nekem picit más lesz ez az összecsapás" - fogalmazott az RB Leipzig támadója.



A 21 éves játékos kifejezetten örül, hogy olyan teljesítményt tudott nyújtani, amivel megfogalmazása szerint "a főnök" elégedett volt. Úgy érzi, meg tudta ugrani a lécet, hogy támadás mellett a védekezésből is kivegye a részét.



"Minden percet élvezek a srácokkal, ezért is tudok ilyen teljesítményt nyújtani. Imádok itt lenni" - mondta Szoboszlai. "Annyit fejlődött ez a válogatott, hogy az olaszoktól elszenvedett 2-1-es vereség után mindenki búslakodott. Korábban ilyen szoros vereség jó eredménynek számított volna."



Szoboszlai arról is beszélt, hogy végre ismét telt ház előtt léphetnek pályára. Hozzátette, nem szeretnének még egyszer zárt kapuk mögött játszani, amit azért fontos hangsúlyozni, mert Magyarországnak van még egy felfüggesztett büntetése, ezért minden apróságra figyelni fognak az ellenőrök.



A két forduló után második helyen álló magyar válogatott szombaton 20.45-kor fogadja a két döntetlennel rajtoló német csapatot a Puskás Arénában.

A magyar labdarúgó-válogatott várható kezdőcsapata az MTI szerint:

Gulácsi Péter - Lang Ádám, Willi Orbán, Szalai Attila - Fiola Attila, Nagy Ádám, Callum Styles, Nagy Zsolt - Sallói Dániel, Szoboszlai Dominik - Szalai Ádám





Nemzetek Ligája, A divízió, 3. csoport, 3. forduló:

szombat:

MAGYARORSZÁG-Németország, Puskás Aréna 20.45

Anglia-Olaszország, Wolverhampton 20.45

A csoport állása:

1. Olaszország 2 1 1 - 3-2 4 pont

2. MAGYARORSZÁG 2 1 - 1 2-2 3

3. Németország 2 - 2 - 2-2 2

4. Anglia 2 - 1 1 1-2 1

Korábbi eredmények:

1. forduló (június 4.):

Magyarország-Anglia 1-0 (0-0)

Olaszország-Németország 1-1 (0-0)

2. forduló (június 7.):

Olaszország-MAGYARORSZÁG 2-1 (2-0)



Németország-Anglia 1-1 (0-0)



A csoport további programja:

4. forduló (június 14.):

Anglia-MAGYARORSZÁG, Wolverhampton 20.45

Németország-Olaszország, Mönchengladbach 20.45

5. forduló (szeptember 23.):

Németország-MAGYARORSZÁG, Lipcse 20.45

Olaszország-Anglia, Milánó 20.45

6. forduló (szeptember 26.):

MAGYARORSZÁG-Olaszország, Puskás Aréna 20.45

Anglia-Németország, London 20.45

MTI