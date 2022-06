Gyurcsány a Jobbikkal folytatta a szalámi­politikát

Gyurcsány Ferencnek már nincs szüksége Jakab Péterre, sőt abban érdekelt, hogy a Jobbik tovább gyengüljön – nyilatkozta a Magyar Hírlapnak Kiszelly Zoltán elemző, aki úgy látja, hogy a DK-elnök a szalámipolitikát a Momentummal folytatja. A politológus beszélt arról is, hogy a hazai baloldal miért támadja a rezsicsökkentést, és miért támogatja elvtelenül Brüsszel megszorító intézkedésekkel járó terveit.

2022. június 13. 09:54

A baloldal számára kudarcot hozó országgyűlési választások után csak idő kérdése volt, hogy mikor bukik meg Jakab Péter – szögezte le Kiszelly Zoltán, a Századvég Politikai Elemzések Központjának igazgatója. Szerinte a bukott miniszterelnöknek, Gyurcsány Ferencnek már nincs szüksége Jakab Péterre, sőt abban érdekelt, hogy a Jobbikban belharcok legyenek, hiszen amióta a nemzeti érzelmű választók elfordultak a Jobbiktól, a párt és a DK ugyanazért a szavazóbázisért küzd. „Ezt a réteget radikális, türelmetlen szavazóknak nevezhetjük, és Gyurcsánynak már egyértelműen az a célja, hogy közvetlenül őt erősítsék, mert őket megnyerve, vitán felül az általa létrehozott párt lesz a legnagyobb szervezet a baloldalon” – értékelte a baloldali küzdelmet a politológus.

Az elemző meggyőződése, hogy Gyurcsány már leírta a Jobbikot, és az utolsó nagyobb baloldali párttal, a Momentummal kezdte meg a harcot, amit a fővárosi csatározásokban, a VIII. kerületi jelöltállításban vél felfedezni. „Részben már a Momentumot is sikerült meggyengítenie Gyurcsánynak, ám már többször is tapasztalhattuk, hogy a párt Budapesten tartja még magát. Ha őket is sikerül a DK elnökének maga alá gyűrnie, akkor nem marad vetélytársa a baloldalon” – fogalmazott Kiszelly Zoltán, és hozzátette, hiába akar pártot alapítani Márki-Zay Péter, ő sem jelenthet konkurenciát Gyurcsány számára, hiszen még az általa indított mozgalmat is megosztotta ez a gondolat, így komoly erőt aligha képes mozgósítani.

A rezsicsökkentést rendszeresen támadó baloldal az elemző szerint Brüsszelnek, az európai uniós politikusoknak igyekszik folyamatosan, feltétel nélkül megfelelni, ezért beszélnek Márki-Zay Pétertől Karácsony Gergelyen át Tüttő Katáig arról, hogy az embereknek kellene takarékosabban él­niük és kevesebbet fogyasztaniuk. „Ezt a szemfényvesztő politikát mutatja jól Ursula von der Leyennek, az Európai Bizottság elnökének az esete, aki szintén takarékosságról, környezetvédelemről beszél, ugyanakkor Bécsből repülőgéppel utazott az osztrák fővároshoz közeli Pozsonyba.

Frans Timmermans, az Európai Bizottság holland alelnöke is az autósokat adóztatná meg még jobban, de abban biztosak lehetünk, hogy az ő gépkocsijába mindig jutna elég üzemanyag” – vonta le a tanulságokat a politológus.Az elemző értékelése szerint az uniós politikusok kijelentései egy nagy európai kísérletre utalnak, amelynek a célja, hogy a kontinens országainak energiafogyasztását egyharmadával visszafogják. Ezért beszélnek arról, hogy a lakásokat, a közintézményeket, a munkahelyeket télen elegendő lesz csak 18 Celcius-fokra felfűteni, nyáron pedig 25 fok felett kell csak bekapcsolni a légkondicionálót.

„Ha ez az elképzelés megvalósul, és az európai emberek elfogadják a rájuk erőltetett új szabályokat, amelyektől azt várják, hogy harmadával lehet csökkenteni a gázfelhasználást, akkor jövőre már le lehet kapcsolódni az orosz gázról, elegendő mennyiségű energiahordozót tudnak importálni az Egyesült Államokból. Ez egy hatalmas emberkísérlet, amelynek az árát az európai polgárokkal igyekeznek megfizettetni, s ha az energia területén ez sikeres lesz, akkor folytatódhat a húsfogyasztás csökkentésével és a megszokott életszínvonal feladásával” – hangsúlyozta Kiszelly Zoltán.

Magyar Hírlap