Tállai: A jövő évi költségvetés védelmet nyújt, átlátható és igazságos

Brutálisan megemelné a cégek adóterheit az LMP. Csárdi Antal felvetéseire a pénzügyminiszter helyettese reagált, aki elmondta, hogy az üzemeknek működniük kell, a magyar emberek munkahelyeit pedig nem veszélyeztethetik azzal, hogy kiszorítják a nagy cégeket a társasági adó több mint kétszeresére emelésével.

2022. június 13. 15:44

A jövő évi költségvetés átláthatatlan és végtelenül igazságtalan – erről beszélt napirend előtt ma az Országgyűlésben Csárdi Antal. Az LMP frakciójának nevében felszólaló politikus szerint csak a kormány tudja pontosan, hogy a költségvetési törvény alapján mire mennyit fog költeni, emiatt átláthatatlan a büdzsé. Emellett szerinte igazságtalan, mert részben a kormány idézte elő azt a válságot, aminek árát most az emberekkel fizetteti meg – magyarázta Csárdi Antal. Az LMP-s politikus kevesli azt a 800 milliárd forintot, amit a cégektől, nagyobb társaságoktól szed be a kormány, viszont az áfa és a jövedéki adó betervezett mennyiségét sokallja.

Csárdi Antal ezután azt is állította, hogy a kormány tétlenül és tehetetlenül nézi, ahogy a neki dolgozók bére elértéktelenedik. Az LMP szerint inflációkövetővé kell tenni a közalkalmazottak és a köztisztviselők bérét.

A baloldali politikus szerint ahhoz, hogy ezt teljesíteni lehessen, az adótörvényeket csak egy kicsit kellene átvariálni. Mint fogalmazott, „a 9 százalékos profitadó ajándék a cégeknek.” Csárdi Antal vélhetően a társasági adóra gondolt, amit szerinte a „nagy cégek” esetében 25 százalékosra kellene emelni, így lenne forrás az LMP-s javaslatokra. – A cégek helyett az állampolgárok érdekei jelenjenek meg a költségvetésben – követelte felszólalása végén Csárdi Antal. Tállai András, a Pénzügyminisztérium miniszterhelyettese válaszában elmondta, hogy az ellenzék minden évben előáll azzal, hogy átláthatatlan a költségvetés, ezzel szemben Európa egyik legátláthatóbb büdzséje a magyar. Mint fogalmazott, ezt erősíti, hogy már tavasszal mindenki megismerheti. Emellett az Állami Számvevőszék és a Költségvetési Tanács is vizsgálja, utóbbi vétójoggal is rendelkezik felette. Egy költségvetés volt, amiről bebizonyosodott, hogy valótlan számokat tartalmazott, ez a 2006-os, ezt az uniós szervek is vizsgálták és megállapították – emlékeztetett válaszában Tállai András.

A miniszterhelyettes kijelentette: A költségvetés fő célja, hogy megvédje az ország működőképességét, békét és biztonságot adjon. – A gazdálkodóknak biztosítja, hogy működjenek a gyárak üzemek, a dolgozóknak megmaradnak a munkahelyeik. A kormány pedig minden évben adócsökkentést folytat, ezt most meg is kell védeni – reagált az adóemelésről szóló javaslatra Tállai András.

A kormánypárti politikus kijelentette: Azt kell elérni, hogy a gazdasági növekedés jövőre is 4 százalék fölé emelkedjen, így az adóbevételekből tudják finanszírozni például a Csárdi által említett közszféra bérköltségét is. Emellett elmondta, hogy a nyugdíjasokat is védeni kell, emiatt lesz júliusban 3,9 százalékos emelés, egész évre vonatkozóan. – A 2023-as költségvetés továbbá tartalmazza a baloldal által elvtett 13. havi – emlékeztetett Tállai.

A jövő évi költségvetés védelmet nyújt, átlátható és igazságos – jelentette ki a kormánypárti politikus, hozzátéve: a büdzsé az országról szól, arról, hogy a háborús helyzetből minél kevesebbet érezzenek meg a magyarok.

MN