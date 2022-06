Több napot tölt ismét Brüsszelben

De minek?

2022. június 14. 00:59

„Ahogy már írtam, több napot töltök ismét Brüsszelben, hogy uniós vezetőkkel az EU-s pénzek mielőbbi hazahozataláról tárgyaljak.

Tomboló infláció és elszálló energiaárak miatt a magyar önkormányzatok többségre rettentő nehéz anyagi helyzetbe került. Az egész ország érdeke, hogy mielőbb megkapjuk az uniós forrásokat.

Hogy legyen például zöld rezsicsökkentés Budapesten, hogy kapjunk pénzt az EU-tól a panelprogram folytatására, épületek felújítására és szigetelésére. Hogy modern, környezetbarát közösségi közlekedési eszközöket tudjunk vásárolni és lecseréljük az elöregedett járműparkunkat.

Az Európai Bizottság döntése nyomán Miskolc, Pécs és Budapest fog valamennyi közvetlen forrást kapni 2030-as klímacél elérésének érdekében. Azonban mindez édeskevés, ha továbbra is visszatartják a Magyarországnak járó EU-s forrásokat.

Azért is bízom a sikeres tárgyalásokban, mert minden amiről írok, amit képviselek tökéletes összhangban van az Európai Bizottság által sürgetett zöld és digitális átállással. Ezekkel a beruházásokkal érdemben javulhat a levegő minősége Budapesten és csökkenhetnek a lakhatási költségek is, úgy hogy közben közelebb kerülünk a 2030-as klímacél eléréséhez. A tárgyalások eredményeiről a következő napokban természetesen be fogok számolni!”

mandiner.hu - facebook