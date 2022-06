Tárgyaltak a V4 országok vezérkari főnökei

A nemzeti hadseregek közötti együttműködés időszerű kérdéseit tekintették át a visegrádi csoport vezérkari főnökeinek találkozóján részt vevő katonai vezetők kedden Debrecenben - közölte a tanácskozás után a sajtóval a Magyar Honvédség parancsnoka.

Utoljára frissítve: 2022. június 14. 15:23

2022. június 14. 13:40

Daniel Zmeko tábornok, szlovák vezérkari főnök, Ruszin-Szendi Romulusz altábornagy, a Magyar Honvédség parancsnoka és Ales Opata vezérezredes, cseh vezérkari főnök (b-j) a visegrádi csoport (V4) vezérkari főnökeinek találkozóján a debreceni Kossuth téren 2022. június 14-én. MTI/Czeglédi Zsolt

Ruszin-Szendi Romulusz altábornagy újságíróknak elmondta: meghívták a tanácskozásra az ukrán vezérkari főnököt is, aki korábban jelezte részvételét, de a háborús helyzet miatt mégsem tudott Debrecenbe utazni. Nem volt ott a találkozón a lengyel vezérkari főnök sem. Erről a magyar parancsnok azt mondta, hogy "a jelenlegi helyzetben a nemzeti érdek előtérbe kerülhet".



A tanácskozáson a cseh, a szlovák és a magyar katonai vezetők egyebek mellett áttekintették az orosz-ukrán háború miatt kialakult helyzetet és az Európai Unió harccsoportjának jövő évi szolgálatba állásából adódó feladatokat - ismertette Ruszin-Szendi Romulusz.



Hozzátette: egyeztettek a V4-ek hadseregeinek kiképzési terveiről.



Mind a közös kiképzésre, mind a műveleti együttműködésre nyitottak a nemzeti hadseregek - mondta a parancsnok, megjegyezve: a vezérkari főnökök megerősítették, hogy a visegrádi formátumban történő katonai együttműködés olyan érték, amelyet meg kell őrizni. "A V4 együttműködésnek van jövője" - foglalta össze Ruszin-Szendi Romulusz közös álláspontjukat.



Az altábornagy emlékeztetett arra, hogy a magyar soros EU-elnökség idején, 2011-ben kezdődött el a kibervédelmi együttműködés. Szerinte ez a hadszíntér válik az egyik legfontosabbá a jövőben.



Ezen a területen is szeretnék úgy erősíteni az együttműködést, ahogy tették azt korábban a szárazföldi színtéren - jelezte az MH parancsnoka, hozzátéve, felmérik, ki milyen képességekkel rendelkezik a kibervédelemben, és hogyan hasznosíthatják egymás tapasztalatait a képzésekben.



Kérdésre válaszolva Ruszin-Szendi Romulusz azt is elmondta, hogy áttekintették a NATO keleti határaira tervezett erők telepítésével kapcsolatos kérdéseket.

Erről a madridi NATO-csúcson születik majd végleges döntés, de azt már tudják, milyen erőket telepítenek a szövetség keleti határaira.



Az ukrajnai háborúval összefüggésben - szintén kérdésre válaszolva - Ruszin-Szendi Romulusz annak a meggyőződésének adott hangot, hogy a magyar emberek biztonságban vannak.



A magyar honvédség azért van, hogy a legfontosabb céljának eleget tegyen, megvédje a magyar embereket, ahogy a NATO-nak is ez az egyik feladata - tette hozzá.



A vezérkari főnökök kedd délután a helyi egyetemi innovációs központban hallgatókkal találkoznak.



Szeretnék ösztönözni a fiatalokat, hogy a jövőben még több, a haditechnikában is használható új ötlettel, innovatív megoldással jelentkezzenek, pályázzanak - mondta Ruszin-Szendi Romulusz.

