Skócia újabb függetlenségi népszavazása

Hivatalosan elindította az újabb függetlenségi népszavazás kampányát kedden a skót miniszterelnök. Nicola Sturgeon kijelentette: a skót kormány szándékai szerint a referendumot 2023 végéig meg kell tartani.

2022. június 14. 14:08

A skótok többsége maradni akart az EU-ban – Térkép: skocia.terkepek.net

Sturgeon – telegraph.co.uk

Skóciában 2014-ben már tartottak egy népszavazást a függetlenné válásról, de akkor a résztvevők 55 százaléka még arra voksolt, hogy Skócia ne szakadjon el Nagy-Britanniától.



Az újabb népszavazás kiírása azonban ismét folyamatosan napirenden van, különösen a brit EU-tagságról hat évvel ezelőtt tartott népszavazás óta, amelyen országos átlagban szűk, 51,89 százalékos többség a kilépésre, a skótok 62 százaléka viszont a további EU-tagságra szavazott.



Nicola Sturgeon, a Skóciában kormányzó függetlenségpárti Skót Nemzeti Párt (SNP) vezetője azóta sokszor hangoztatta azt a véleményét, hogy az EU-népszavazás eredménye miatt elengedhetetlenné vált az újabb skót függetlenségi referendum, mivel Skóciát egyértelműen kinyilvánított bennmaradási szándéka ellenére London "kirángatta" az Európai Unióból.

Edinburgh – tripadvisor.com



Sturgeon hasonló érveléssel indította el keddi edinburghi sajtótájékoztatóján az újabb függetlenségi népszavazás kampányát. Kijelentette: ha a skót választók 2014-ben tudták volna, hogy a későbbi években az Egyesült Királyság milyen irányt vesz, már az akkori népszavazáson a függetlenné válásra szavazott volna a többség.



A skót kormányfő határozott igennel válaszolt arra a kérdésre, hogy várakozása szerint 2023 végéig meg lehet-e rendezni az újabb függetlenségi népszavazást.



Hangsúlyozta ugyanakkor azt is, hogy a referendumot kizárólag törvényes és demokratikus keretek között lehet előkészíteni és megtartani.



Hozzátette: ennek megfelelően készen áll a tárgyalásokra Boris Johnson konzervatív párti brit miniszterelnökkel az újabb skóciai függetlenségi népszavazás törvényi feltételeinek kialakításáról.

A Skót Parlament épülete – wikiwand



Johnson azonban már többször is határozottan elvetette az újabb referendum kiírását, azzal érvvel, hogy Nicola Sturgeon és elődje, Alex Salmond előző skót miniszterelnök személyes ígéretei szerint a 2014-ben tartott népszavazás eredménye egy teljes nemzedéknyi időre szól.



Nicola Sturgeon ugyanakkor a keddi kampányindítón kijelentette: a skót választók egyértelmű felhatalmazást adtak a függetlenségi népszavazás újbóli kiírására, amikor a tavaly májusi skóciai parlamenti választáson a függetlenséget pártoló erőket juttatták többségbe.



Az SNP-nek és a Zöldeknek együtt 72 képviselőjük van a 129 tagú skót törvényhozásban, és a zöldpárt is egyértelműen elkötelezte magát az újabb függetlenségi népszavazás megtartása mellett a jelenlegi parlamenti időszak végéig.



A skót kormány kedden közzétett egy tanulmányt is, amely a függetlenné válás mellett szóló indokokat sorolja. A pontokba szedett érvek között szerepel, hogy a Skóciával összehasonlítható adottságú független országok "gazdagabbak, egyes esetekben jóval gazdagabbak", mint az Egyesült Királyság, jövedelmi egyenlőtlenségeik kisebbek, a szegénységben élők aránya alacsonyabb, gazdasági termelékenységük és üzleti beruházásaik értéke ugyanakkor kivétel nélkül magasabb.



A skót kormány a következő hetekben további hasonló tanulmányok közzétételét tervezi.

