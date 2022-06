Kiemelt feladat a fogyasztók jogainak védelme

A kormány kiemelt feladata a magyar emberek, családok, fogyasztók jogainak képviselete, azok védelme és érvényesítése - hangsúlyozta Varga Judit igazságügyi miniszter kedden a kormány fogyasztóvédelmi politikáját bemutató sajtótájékoztatón Budapesten.

2022. június 14. 19:20

Varga Judit igazságügyi miniszter (b) és Kupecki Nóra helyettes államtitkár a kormány fogyasztóvédelmi politikájáról tartott sajtótájékoztatón a minisztérium könyvtártermében 2022. június 14-én. MTI/Soós Lajos

Hozzátette, hogy a technológiai fejlődés, a digitalizáció világa, a piaci változások kihívások elé állítják a fogyasztóvédelmet is, ezért olyan garanciákat kell kialakítani, amelyek biztosítják a magyar fogyasztók jogainak érvényesítését.



A fogyasztóvédelemi politika a jövőben négy területre fókuszál, a digitális fogyasztóvédelemre, a gyermekvédelemre, a fogyasztóvédelem elérhetővé tételére és az egységes joggyakorlat kialakításának támogatására - mondta a miniszter.



Varga Judit kifejtette, a minisztériumban már korábban létrehozták a digitális szabadság bizottságot annak érdekében, hogy az online térben is biztosítsák többek között az átláthatóságot, a tisztességes eljáráshoz való jogot, a versenyjogi elvek érvényesülését. A digitális fogyasztóvédelemben az lesz a vezérlőelv, hogy ami offline tilos, az online térben is az legyen.



A miniszter kiemelte, az alaptörvénnyel összhangban a fogyasztóvédelemben is fontos, hogy biztosítsák a gyermekek megfelelő testi, szellemi és erkölcsi fejlődéshez való jogát.



Az elérhető fogyasztóvédelem témában pedig azon dolgoznak, hogyan lehetne megerősíteni a panaszérvényesítést, és fogyasztóbarátabbá tenni a szervezeti rendszert - tette hozzá.



Varga Judit jelezte, az egységes joggyakorlat kialakítása érdekében fogyasztóvédelmi kerekasztalt hoznak létre az érintett kormányzati és állami szereplők részvételével.



A sajtótájékoztatón a miniszter szólt arról is, hogy a magyar fogyasztóvédelmi rendszer jelenleg három lábon áll, az egyik a hatósági terület, a feladatot a kormányhivatalok látják el, a másik a békéltető testületek hálózata, a harmadik az egyesületek tevékenysége.



A minisztérium a fogyasztóvédelem szakmai irányításában fog szerepet játszani, míg az ellenőrzések, a hatósági intézkedések továbbra is a kormányhivataloknál maradnak. A fogyasztóvédelem szakmai irányítása a politikai fókuszpontok meghatározását jelenti. Példaként említette, hogy a minisztériumban határozzák meg az ellenőrzési tervet, amelyet a kormányhivatalok hajtanak végre.



Kiemelt figyelmet fordítanak az életkor alapján kiszolgáltatott helyzetben lévő fogyasztói csoportokra, vizsgálják majd azokat a területeket, ahol kiemelkedő a panaszok száma, illetve kiszűrik a piacon lévő veszélyes termékeket - mondta Varga Judit.



A sajtótájékoztatón a miniszter a szomszédban zajló háborúra utalva felhívta a figyelmet arra, hogy a kormány legfontosabb feladata megvédeni a magyar családokat, a rezsicsökkentést, a munkahelyeket, a nyugdíjakat, ennek érdekében extraprofitadót vetett ki, és a kormány szigorúan figyelni fogja, hogy ezt az érintett vállalatok ne a fogyasztókra és a háztartásokra terheljék.



Kupecki Nóra, az Igazságügyi Minisztérium (IM) helyettes államtitkára elmondta, céljuk a fogyasztóvédelemben új szemlélet és új fókuszpontok meghatározása. Egyebek közt jelezte, hogy a kerekasztalon elhangzó megállapításokat becsatornázzák a most is működő fogyasztóvédelmi tanács munkájába. Az elérhető fogyasztóvédelem területében pedig közelebb hozzák a témát az emberekhez, és erre új eszközöket alakítanak ki. Tovább erősítenék a fogyasztói tudatosságot a fogyasztóvédelem hatékonysága érdekében, valamint folyamatosan felülvizsgálják a fogyasztóvédelem jogszabályi környezetét, hogy a megfelelő intézkedéseket meg lehessen tenni.



Kérdésre válaszolva Kupecki Nóra elmondta, a Ryanair légitársaság ellen indított fogyasztóvédelmi eljárásról az ügy lezárását követően tájékoztatnak.



Varga Judit újságírói kérdésre válaszolva közölte, határidőre részletes jogi választ küldenek az Európai Bizottságnak az üzemanyagárakkal kapcsolatban.

