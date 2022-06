Iparosítás Nyíregyházán: dél-koreai cég

Mintegy 290 milliárd forint értékben az idei év eddigi legnagyobb beruházását hajtja végre egy dél-koreai vállalat Nyíregyházán, ahol elektromos autók akkumulátorához használt szeparátorfóliát fognak gyártani - jelentette be pénteken Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Budapesten.

2022. június 17. 13:47

Kovács Ferenc (Fidesz-KDNP), Nyíregyháza polgármestere beszédet mond a W-Scope beruházását bejelentő sajtótájékoztatón a Külgazdasági és Külügyminisztériumban 2022. június 17-én. A dél-koreai vállalat Nyíregyházán nyitja meg első európai üzemét, ahol elektromos autók akkumulátorához használt szeparátorfóliát fognak gyártani. A 290 milliárd forint értékű beruházás 1200 új munkahelyet teremt. MTI/Balogh Zoltán

A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető a W-Scope beruházásának bejelentésén arról számolt be, hogy a cég hazánkban nyitja meg első európai üzemét, a fejlesztés 1200 új munkahelyet fog teremteni és a megépülő gyárban évente 1,2 milliárd négyzetméternyi szeparátorfilmet fognak előállítani.



Beszédében kiemelte: az autóipar mára minden kétséget kizáróan a magyar gazdaság gerincoszlopává vált, a szektor termelési értéke 2010-ben 3600 milliárd forint volt, míg 2021-ben 9400 milliárd forint, és a lendület nem kopott meg, ugyanis ez a szám az idei év első négy hónapjában elérte a rekordnak számító 3500 milliárd forintot.



"És aki az elektromos autóipari beruházásokat megnyeri, az a jövőt nyeri meg, s a jövőbeli gazdasági növekedés alapjait tudja letenni" - húzta alá, hangsúlyozva, hogy a globális autóipari forradalom tempóját diktáló, nagy nemzetközi vállalatok egyik kedvenc beruházási helyszíne Magyarország.



Szijjártó Péter kijelentette, hogy az európai autóipari átállás egyik zászlóshajója Magyarország, amely az elektromos akkumulátorok gyártásában és exportjában is nagyhatalommá vált.

Közölte, az ország a világ harmadik legnagyobb elektromos akkumulátorgyártó kapacitásával rendelkezik Kína és az Egyesült Államok után, ez ráadásul a jelenlegi évi 50 gigawattóráról 2025-re 150 gigawattórára emelkedik. Az elektromos akkumulátorok exportjában Magyarország a világranglista ötödik helyén áll - sorolta.

Kitért arra is, hogy ezen "iparág passzátszelét keletről fújják", és a keleti nyitás stratégiájának egyik legfőbb eredménye, hogy a keleti vállalatok európai beruházásaik során kedvelt beruházási helyszínként tekintenek Magyarországra. Mint közölte, a legtöbb beruházás 2019 és 2021 után jó eséllyel idén is Dél-Koreából fog érkezni az országba.

A miniszter végezetül rámutatott, hogy a dél-koreai vállalatok mára a negyedik legnagyobb beruházói közösséget alkotják hazánkban, ami bizonyítja, hogy egy-egy beruházás újabb beruházások vonz.

Hozzátette: a kétoldalú kereskedelmi forgalom tavaly rekordot döntött, értéke 9 százalékos növekedéssel megközelítette az ötmilliárd dollárt, és az is világos, hogy a kapcsolatrendszerből Magyarország rendkívül sokat profitál.

MTI