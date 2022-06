Budapest-Balaton kerékpáros útvonal

Új távlatokat adhat a kerékpározásnak a Budapest-Balaton kerékpáros útvonal - mondta a Miniszterelnökséget vezető miniszter pénteken a Fejér megyei Etyeken.

2022. június 17. 21:13

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter (k) a Budapest-Balaton kerékpáros útvonal I., Budapest és Etyek közötti szakaszának átadóján Budaörsön 2022. június 17-én. A munkálatok során 11,5 kilométeres szakaszon leburkolták a földutakat, táblákat helyeztek ki és felfestették a burkolati jeleket. A 3,3 méter széles kerékpárút mellett 292 fát ültettek el. Az elkészült kerékpárútszakaszt 2022 júniusában helyezik forgalomba. MTI/Koszticsák Szilárd

Gulyás Gergely a fővárosból a Balaton irányába tartó kerékpáros útvonal I. szakasza, a Budapest-Etyek közötti aszfaltút átadó ünnepségén arról beszélt, hogy Etyek a térség egészének fejlődéséből kiemelkedik, a gasztro- és a borturizmus mellett immár a kerékpáros turizmusnak is a központja lett.



A koronavírus-járvány alatt "mindannyian láttuk, hogy milyen jó az, amikor valakinek van lehetősége a szabadban sportolni, és most pedig arra is fel kell készülnünk, itt a háború árnyékában, hogy mi van, ha nincsen olaj. A bicikli mind a kettőre megoldást nyújt" - fogalmazott a miniszter.



Menczer Tamás, a Külgazdasági és Külügyminisztérium (KKM) kétoldalú kapcsolatok fejlesztéséért felelős államtitkára, Pest megye 2-es számú választókerületének fideszes országgyűlési képviselője, elmondta, a folyamatosan épülő, 109 kilométer hosszú Budapest-Balaton kerékpárút, amelynek Etyekig tartó szakasza 23 kilométer, azért is nagyon fontos a számára, mert a választókerületéből két települést, Budaörsöt és Biatorbágyot is érinti.



Révész Máriusz, a Miniszterelnökség aktív Magyarországért felelős államtitkára arról beszélt, a kormány azt a célt tűzte maga elé, hogy 2030-ra Magyarország a legélhetőbb országok közé tartozzon. Hozzátette, ennek sok feltétele van, az egyik, hogy miként élik az emberek a mindennapjaikat, hogyan tudnak kikapcsolódni, mit tesznek a szabadidejükben, ezért fontos a kerékpárutak építése is.



Közlése szerint 2010 óta több mint 2000 kilométer kerékpárút épült Magyarországon, de a most átadott szakasz az egyik legjobban várt kerékpárút.



Tessely Zoltán, Fejér megye 3-as számú választókerületének fideszes országgyűlési képviselője azt mondta, a korábban elindított Pannónia Szíve program legfontosabb elemei között több "vonalas fejlesztés" is volt, vasúti, közúti és kerékpáros. Hozzátette, hogy a Budapest-Balaton kerékpáros útvonal további szakasza - a Velencei-tavi kerékpáros kört és az Etyeket Tarjánnal összekötő kerékpárút - mintegy 50 kilométer hosszon fogadhatja majd a kerékpárosokat.

Kerékpáros a Budapest-Balaton kerékpáros útvonal I., Budapest és Etyek közötti szakaszának átadóján Etyeken.



Juhász Zoltán, a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő (NIF) Zrt. útfejlesztési igazgató-helyettese elmondta, hogy a most átadott 23 kilométeres szakasz Budapest közigazgatási határától Etyek közigazgatási határáig ér. A 2020 márciusában kezdődött kivitelezés során több mint 9 kilométernyi önálló kerékpárút épült.



A NIF Zrt. közleménye szerint a munkálatok során 11,5 kilométeres szakaszon leburkolták a földutakat, táblákat helyeztek ki és felfestették a burkolati jeleket. A 3,3 méter széles kerékpárút mellett 292 fát ültettek el.



"Az elkészült kerékpárútszakaszt 2022 júniusában helyezik forgalomba" - írták.



A fejlesztés a Technológiai és Ipari Minisztérium megbízásából, a NIF Zrt. beruházásában, az Európai Unió támogatásával, valamint hazai forrásból valósult meg. A kivitelezést a Strabag Építő Kft., a Colas Út Építőipari Zrt., a Colas Közlekedésépítő Zrt. és a KM Építő Kft. végezte nettó 2 649 459 075 Ft értékben - olvasható a közleményben.

MTI