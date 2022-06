Nyomás alatt a gabonafeldolgozók

Emberemlékezet óta nem látott pia­ci bizonytalanság előzi meg idén az aratást. Bár a termény ára hagyományosan a betakarításkor a legalacsonyabb, ebben a szezonban rekordáron indulhat meg a kereskedés az új terménnyel. Az árakat tovább növelheti, hogy a termelők nincsenek eladási kényszerben, míg a feldolgozóiparnak nagy szüksége van az alapanyagra, a készleteik ugyanis fogytán vannak. A Gabonaszövetség szerint az idén mindenki óvatosan vásárol majd, a drágulás pedig a kész termékek árában is tükröződik majd.

Csupán néhány hét, és hazánkban is megkezdődik az aratás, a gabonafeldolgozók ugyanakkor évtizedek óta nem látott bizonytalansággal várják a betakarítást. Nem újdonság, hogy az orosz–ukrán konfliktus alaposan felbolygatta a gabona világpiaci helyzetét. Bár a termények drágulása már a fegyveres konfliktus kirobbanása előtt is jelentős volt, február közepe óta – amikor is Oroszország megtámadta Ukrajnát – teljesen elszabadult a pokol: az árak kiszámíthatatlanul mozognak, napról napra s gyakran percről percre változnak. A világpiac minden háborúval kapcsolatos hírre azonnal reagál. Nem csoda hát, ha a feldolgozóipar szereplői­ben némi félelem uralkodik az idei aratási szezon miatt.

Pótsa Zsófia, a Magyar Gabonafeldolgozók, Takarmánygyártók és Kereskedők Szövetségének (Gabonaszövetség) főtitkára szerint olyannyira kiszámíthatatlanná vált a piac, hogy lehetetlen előre tervezni.

– A feldolgozóknak nincsenek szerződéseik a termelőkkel, egyelőre mindenki csak puhatolózik. Hogy hol indul majd az ár, azt nem lehet tudni – fogalmazott a szakember. Az azonban biztos, hogy a malomiparnak bármilyen áron meg kell vásárolnia az idei búzát, a készleteik ugyanis vészesen fogytán vannak.

A gabona ára hagyományosan az aratás idején a legalacsonyabb, s az idő előrehaladtával egyre emelkedik, az idén azonban minden eddiginél magasabb lehet az a szint, amelyen az új termény elkel. Az értéktőzsdén jelenleg 140 ezer forintos tonnánkénti áron jegyzik az étkezési búzát, ezen a szinten azonban egyelőre nincs túl nagy mozgás. A terménypiacon is hasonló áron kel el a búza. Eladási kényszer nincs a termelőknél – a hazai tárolókapacitások bőségesek, a múlt évi magas árak pedig a gazdálkodók likviditását biztosítják –, a feldolgozói oldalon azonban vételi kényszer van, ami szintén magasabb szintre tornázhatja az árakat.

Bár a magyar gabona kelendő exportcikk, a külföldi felvásárlók azonban a jelenlegi magas árszintek miatt egyelőre nem tolonganak a terményért. Ennek oka részben az, hogy lassan ugyan, de elindult az ukrán gabona szárazföldi szállítása, Lengyelország és Románia mellett hazánk is közreműködik a háború miatt bent ragadt ukrán készlet kiszabadításában. Bár az ukrán gabona olcsóbb a magyarnál, Pótsa Zsófia szerint jelentős hatással az sem lenne az árakra, ha a magyar agrárminiszter által szorgalmazott szárazföldi folyosó megnyitásával felgyorsulna az ukrán termény szállítása.

– Egyelőre semmilyen jel nem utal arra, hogy drasztikus áresés következne a gabonapiacon. A feldolgozóknak tehát fel kell készülniük arra, hogy idén még a tavalyinál is magasabb áron kell megvenniük a terményeket – emelte ki a Gabonaszövetség főtitkára.

A szakember szerint a magas árak miatt a legtöbb piaci szerelő csupán két-három havi készlet megvásárlását tervezi, ennél nagyobb mennyiséget vélhetően a termelők sem adnának el egyszerre. A termény finanszírozása is komoly fejfájást okozhat a feldolgozóknak, kérdéses ugyanis, hogy a kiszámíthatatlanul mozgó világpiaci árak mellett milyen feltételekkel lesznek hajlandóak finanszírozni a beszerzéseket a bankok. Pótsa Zsófia szerint egy biztos, a drága alapanyag a végtermékek árában is meg fog majd mutatkozni. A főtitkár jelezte: a 140 ezer forintos búza még nincs beárazva a kész termékekben, így a liszt és egyéb termékek drágulása a közeljövőben garantálható.