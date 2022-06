Erős cölöpök

Tóth József polgármester leleplezi Horn Gyula egykori szocialista miniszterelnök szobrát a XIII. kerületi Gyermek téren. MTI Fotó: Honéczy Barnabás

„Horn Gyula kilenc évvel ezelőtt, ezen a napon hunyt el.

Cölöpjei ma is állnak és erős támasztékot adnak a százharminc éves magyar szociáldemokrácia alapjainak. Ezekre a cölöpökre kell nekünk, a baloldal képviselőinek építkezni, egy új építményt felhúzni és menedéket, otthont, új közösségi teret adni a magyarországi szociáldemokratáknak. Horn Gyula és az MSZP vitte be Európába hazánkat, mi pedig nem fogjuk engedni, hogy most bárki kiszakítsa onnan.”

