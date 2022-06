Íme, a baloldal! - Spórolásról prédikálnak, de luxusban élnek

Spórolásra kéri az embereket Tüttő Kata, Budapest baloldali főpolgármester-helyettese, ő azonban nem úgy tűnik, mint aki spórol: tavaly luxusnyaralásával került hírekbe. De nem ő az egyetlen a baloldalon, aki elképesztő fényűzésben él. A saját kollégái által Gyurcsány-fiókának hívott Mártha Imre, a közműcégek vezére is halmozza az élvezeteket, miközben a dolgozók attól félnek, elvesztik a munkájukat. Karácsony Gergely pedig a teljes baloldallal együtt ellenezte a rezsicsökkentést, amiért most már szinte könyörög.

2022. június 20. 10:50

A baloldali budapesti városvezetés csatlakozna ahhoz a brüsszeli kezdeményezéshez, aminek lényege, hogy az emberek fűtsenek, hűtsenek, főzzenek és autózzanak kevesebbet, hogy így kevesebb energiát fogyasszanak. A Városok Energiatakarékossági Sprintje elnevezésű projektről Tüttő Kata főpolgármester-helyettes beszélt.

Tüttő nem spórol, másokat viszont szívesen utasít erre

Mint mondta: abba szeretnénk a lakosságot és a budapestieket is bevonni, hogy mindenki a maga területén gondolja végig, hogy hol tud egy kicsivel kevesebb energiát fogyasztani. Akár az autóhasználat mérséklésével, akár az otthoni fűtési, hűtési, főzési szokásoknak az újragondolásával. Több pontja is az autósok ellen irányul annak a brüsszeli programnak, amelyhez a főváros baloldali vezetése is csatlakozott. Tüttő mellett Bősz Anett főpolgármester-helyettes is kívánatosnak nevezte a személygépkocsival történő közlekedés háttérbe szorítását. Míg a budapestieket spórolásra utasítja Tüttő Kata, addig ő maga luxusnyaraláson tölti idejét legszívesebben.

Karácsony Gergely helyettese ugyanis hazánk egyik leggazdagabb emberének, Leisztinger Tamás szocialistapárt-közeli milliárdosnak a korábbi élettársa, gyermekei édesanyja. Tavaly azzal került be a hírekbe, hogy olyan videót tett ki Instagram-oldalára, amelyen a görög tengerparton kilovagol a vízből. Ez a program nem olcsó mulatság, akár több százezer forintba is kerülhetett önmagában - emlékeztet összeállításában az Origo.

Karácsony Gergely is képmutató

De nemcsak a helyettese, Karácsony Gergely is képmutató azzal kapcsolatban, hogyan kellene spórolnia a magyaroknak. Karácsony pártja, a Párbeszéd évek óta támadja a rezsicsökkentést, országgyűlési képviselőként pedig ő maga sem szavazta meg a rezsicsökkentési törvényeket, sőt 2015-ben átverésnek nevezte a rezsicsökkentést. Tordai Bence a Párbeszéd jelenlegi frakcióvezetője 2018-ban még úgy látta, hogy a rezsicsökkentés "nemhogy nem segített, de mostanra egyértelmű, hogy ártott", évekkel később pedig a hatósági árak alkalmazása helyett a fogyasztás korlátozását javasolta a magyaroknak. Ezek után Karácsony Gergely egészen képmutató módon mégis a rezsicsökkentést emlegeti, a kormányt támadja és plusz pénzeket követel a fővárosi önkormányzatnak, ami egyébként nyilvánvalóan az ország leggazdagabb önkormányzata. Vagyis miközben Karácsonyék a budapestieknek a spórolásról prédikálnak, ők még több pénzt követelnek maguknak.

Habzsi-dőzsi fióka-módra

A fővárosban egyébként nem meglepő ez a fajta hozzáállás. Emlékezetes, hogy óriási felháborodást okozott, amikor kiderült, hogy Mártha Imre, a fővárosi közműcégek vezére elképesztő gazdagságban él, miközben folyamatosak voltak az elbocsátások a cégeknél, a megmaradt dolgozók pedig attól rettegtek, hogy elveszítik a munkájukat. A bukott exminiszterelnökhöz közeli kapcsolata miatt Gyurcsány-fiókának gúnyolt cégvezér provokatív gazdagsága, jachtútjai, napi másfél milliós szállodaszámlái, a híres maffiózótól, Prisztás Józseftől vett 2 milliárdos svábhegyi villája, meghökkentőn drága vagyontárgyai nagy botrányt okoztak. Mindeközben a munkásembereken spórol a városvezetés, és több száz embert rúgtak ki az összeolvasztott fővárosi közműcégektől.

Szinte kérkedik milliárdos vagyonával Mártha Imre, akinek életmódja ingerli a megfélemlített dolgozókat, akik a kirúgásoktól rettegnek. A fővárosi közterület-fenntartók, a FŐTÁV, a temetkezés, a kertészeti vállalat és a kéményseprők csúcsvezére ugyanis sokmilliárdos ingatlanvagyont rejtett el egy általa irányított, a közvetlen családtagjaiból álló cégbe, melynek neve LÁZÁR HOUSES.

Az elérhető cégiratok szerint legalább 30 nagy értékű ingatlan van ugyanis a fővárosi közműfőnök által vezetett cég tulajdonában, több budapesti, nagyon értékes helyen fekvő lakás (ezekben a kerületekben a négyzetméterárak már messze 1 millió forint fölött járnak), egy ugyancsak értékes veszprémi ingatlan, több tucat vidéki ingatlan, köztük nagy számban vidéki italboltok(!) is szerepelnek a cég nevén.

De nem a Lázár Houses nevű ingatlancég a Mártha-birodalom egyetlen ékköve. A fővárosi közművezér egy részvénytársaság révén elsődlegesen tulajdonolja és irányítja az ugyancsak több milliárdot érő balatonalmádi kikötőt is. Természetesen ebben a kikötőben tartja Mártha Imre is a hajóját, aminek értéke egyéb vagyontárgyaihoz viszonyítva már szinte elhanyagolható. A Metropol által megkérdezett szakértők szerint legfeljebb 25-30 milliót érhet az egyedileg épített hajókülönlegesség. A budapesti közműszolgáltató cégek vezetőjének balatoni villája pedig a becslések szerint legalább 300 milliót érhet.

Magyar Hírlap