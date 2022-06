Mónika nézte, Ildikó nem nézte

2022. június 21. 00:25

Fotó: MTI/Illyés Tibor

„Nézem az úszó VB megnyitóját (szurkolásra készülök, mert remek magyar úszók jutottak az elődöntőkbe), de megkeseredik a szám.

Wladár Sándor köszöntőjében csontig benyal a kormánynak.

Miért van erre szükség? (Költői kérdés)”

Lamperth Mónika: Nézem az úszó VB megnyitóját, de megkeseredik a szám

Lendvai Ildikó a Klikk TV Mélyvíz című műsorában vendégeskedett, ahol először is az angol-magyar mérkőzésről kérdezték. Lendvai elárulta: ő már a 6-3 idején is élt, így az ezen a mérkőzésen átélt érzelmeket élte át a 4-0-ás magyar győzelem után is, annak ellenére, hogy nem nézte a mérkőzést.

A beszélgetésben ezután rátértek Lendvai Ildikó közösségi médiás jelenlétére is.

Nem értek egyet azzal, hogy fontos eseményeket, alaphíreket a Facebookon jelent be a miniszterelnök, ellentétben velünk, akik a véleményeinket osztjuk meg a nagyérdeművel” – vélekedett az MSZP volt elnöke, példaként említve, hogy az élelmiszerár-stop, a hitelmoratórium és a kamatstop, valamint a benzinár maximalizálás meghosszabbításának bejelentését.

Lendvai szerint a probléma kezelése mintha kiesett volna a kormány hatásköréből. „Az elején lehet, tudatos álláspont volt, hogy nem baj, ha van egy kis infláció. Ami most van, attól már megijedhettek. Azt szokták mondani, hogy 8-10 százalék felett az infláció már politikailag is veszélyes” – fogalmazott.

Lendvai Ildikó az angol-magyarról: Én már éltem a 6-3 idején

