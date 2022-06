Máris szirénáznak a libsik

2022. június 22. 00:55

Új nevet adna a kormánymegbízottaknak egy kedden délután benyújtott friss salátatörvény – számol be a Népszava. A Varga Mihály pénzügyminiszter által jegyzett javaslat indoklása szerint a főispán elnevezést a történelmi hagyományok tisztelete és újjáélesztése jegyében vezetnék be.

A főispán kifejezés visszaépítése a magyar jogrendbe lehetőséget teremt arra, hogy a mai magyar közigazgatás több szállal kötődjön a kommunizmus előtti magyar államigazgatás fogalmi készletéhez és ezáltal az ezeréves magyar államiság alkotmányos hagyományai e formában is továbbéljenek. Az európai országok esetében is számos példát találunk korábbi korokba visszanyúló kifejezések modern kori használatára – érvelt Varga Mihály a dokumentumban. Egyébként fideszes körökben amúgy is főispánnak nevezik a kormánymegbízottakat.

Itt volt már az ideje annak, hogy Orbán Viktor, a király, méltó titulussal és ranggal ajándékozza meg hűbéres csatlósait. Ezért kitalálta és a kisbíró hamarosan ki is hirdeti, hogy holnaptól Abszurdisztánban főispánnak neveztessék minden kormánymegbízott! Azt a kevés nőneműt közülük meg nevezzék főispinének vagy inkább vessék őket tömlöcbe, nem kell ide a kormányzáshoz semmiféle némber!

Holnapután az is hirdettessék ki, hogy a főispánság örökletes, vagyis nem kell ide többé választás sem, hiszen a megbízás élethosszig szól. A kellőképpen szolgalelkű egyházfiak is részesüljenek az örökös ispánság kegyében, hiszen nélkülük nem igen tudná országa vidékének népét ennyire meghülyíteni a király. Nekik is jár hát az elismerés! Aki megkapja a rangot, azonnal engedelmességet fogad a királyának és leteszi esküjét a kezébe. Aki megszegi esküjét, annak fejét vétessék egy nyilvános örömteli mulatság keretében az egyik focistadionban! Kenyeret és cirkuszt a népnek, éljen Viktor, az Istentől rendelt király!

„Ispàn, a király. A vár megy-e?

Felőlem amúgy visszanevezhetünk mindent, de szerintem elsőként a kündüt hozzuk vissza, meg a főpohárnokot. Azt feltétlenül.”

„Ha Orbán Viktor törvénytelen kormánya minden erejével azon lenne, akkor sem tudná jobban bizonyítani, hogy teljességgel alkalmatlan a kormányzásra, mint a költségvetést megalapozó, legfrissebb törvényjavaslatával. Miközben a 400 forintos euróárfolyam, az elszabaduló infláció és a brutális orbáni megszorítások egyszerre temetik maguk alá a magyar embereket, Orbánék arról rendelkeznek, hogy a kormánymegbízottakat mostantól főispánnak kell hívni.

A Demokratikus Koalíció szerint egyértelmű, az Orbán-kormány végérvényesen elvesztette a kapcsolatát a valósággal és már nem is akarja megérteni, hogy mik az ország igazi problémái. A DK ezek után kíváncsian várja, hogy Rogán Antalt mikortól fogják főpohárnoknak hívni vagy Bayer Zsolt titulusa esetleg vármegyei írnokra változik-e. Azt a napot pedig igazán várjuk, amikor Mészáros Lőrincre és Tiborcz Istvánra már a tömlöctartók fognak vigyázni.”

„Most kaptuk a hírt, hogy a munkavállalókat jövő héttől jobbágyoknak fogják hívni.

Az első éjszaka jogával kapcsolatban egyelőre nem született döntés.”

