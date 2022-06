Az élet működtetőinek jelölése – innovációs siker

Azért, hogy a fehérjéket is tudjuk vizsgálni, más módszert kell találni, ez lehet a ligand alapú jelölés, amelynek hatékony laboratóriumi megvalósításához fejlesztettem az UV-Covbel-nek elnevezett eszközt – részletezi Barna Benedek László.

2022. június 24. 09:03

Barna Benedek László – archív

UV megvilágító berendezés fejlesztése fotokémiai ligand kapcsoláshoz – ezzel a címmel alkotott első díjas pályaművet Barna Benedek László a 31. Ifjúsági Innovációs Versenyen. A Budapesti Szent István Gimnázium diákja a Magyar Tudományos Akadémia dísztermében vehette át az elismerést, őt kérdezte a Gondola.

– Barna úr, természetesen gratulálunk a pályázati sikerhez. Miért fontos a mikroszkópos technikákat a fehérjejelölés több módjával gazdagítani?

– Köszönöm szépen a gratulációt konzulensem és segítőim nevében is. A fehérjék olyan molekulák, amelyeket az élet működtetőinek is szokás nevezni. Fontosságukat az is jelzi, hogy a gyógyszerek jelentős része hatásukat rajtuk keresztül fejtik ki. Az egészséges és betegségekben tapasztalható élettani folyamatok megértéséhez elengedhetetlen ezen molekulák működésének és a sejteken belüli elhelyezkedésének megismerésére. A fénymikroszkóp számára, amely máig is az egyik legfontosabb eszköze az élettani kutatóknak, azonban a fehérjék jelölés nélkül láthatatlanok. Klasszikus jelölési módszer az antitestes jelölés, azonban sok fehérje esetében ez nem vagy csak korlátozottan működik. Azért, hogy ezeket a fehérjéket is tudjuk vizsgálni, más módszert kell találni, ez lehet a ligand alapú jelölés, amelynek hatékony laboratóriumi megvalósításához fejlesztettem az UV-Covbel-nek elnevezett eszközt.

– Ön hogyan talált rá erre a tudományos kihívásra?

– Édesapám, az ELKH Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet munkatársa, ahol Dr. Katona István laborjában Dr. Prokop Susanne foglalkozik a ligand alapú jelöléssel és az ő munkája során merült fel az igény egy olyan berendezésre, amellyel hatékonyan tud dolgozni. Miután hozzám mindig is közel álltak a mérnöki tudományok, ezért jelentkeztem, hogy elkészíthessem.

A feltaláló a Magyar Tudományos Akadémia dísztermében rendezett díjkiosztón – archív

– Mekkora lendületet ad ez a hazai siker, amely külföldi tapasztalatszerzést is lehetővé tesz?

– Természetesen a hazai siker nagy örömmel tölt el, és mindenképp bízom abban, hogy a nemzetközi versenyen is pozitívan értékelik a munkámat. A legnagyobb öröm mégis az lenne ha ez a berendezés rendszeresen használt eszköz lenne az élettani laborokban. A külföldi verseny gondolata azért is motiváló, mert nagyon sok hozzám hasonló érdeklődésű diákkal ismerkedhetek meg, és konzultálhatok velük és a szakma nagyjaival is.

Molnár Pál

gondola