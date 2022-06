Növekedett az orvosok, ápolónők, pedagógusok jövedelme

2022. június 24. 15:31

Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára felszólal a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló vitában az Országgyűlés rendkívüli plenáris ülésén 2022. június 24-én. MTI/Balogh Zoltán

Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára azt mondta, hogy az év elején az óvónők, pedagógusok és a kulturális dolgozók bére tíz, a bölcsődei dolgozóké húsz, az orvosoké 38,5, az ápolóké pedig 21 százalékkal emelkedett. A rendvédelmi szervek dolgozói hathavi fegyverpénzt kaptak, a nyugdíjasoknak pedig teljes mértékben kifizették a 13. havi bért - tette hozzá.



Amikor a baloldali pártok voltak kormányon 23 ezer 500 forinttal emelték a minimálbért, a jelenlegi kabinet azonban 126 ezer 500 forinttal - mondta a politikus.



Az elmúlt években sikerült csökkenteni a férfiak és a nők bére közötti különbségen, miközben a nők foglalkoztatottsága rekordmagasságon van, ugyanis 59 százalékról 75,5 százalékra emelkedett - hívta fel a figyelmet.



Bírálatként megjegyezte, hogy 2003-2004-ben a baloldali kormány megszüntette a nulla százalékos áfakulcsot, miközben 12-ről 15 százalékra emelte a kedvezményes kulcsot, a villamosenergia áfáját pedig 12-ről 25 százalékosra növelte. A kedvezményes áfakulcsot a baloldali kormány 2006-ban 15 százalékról húsz százalékra emelte, 2009-ben pedig húszról, 25 százalékra növelte az általános forgalmi adót - tette hozzá.



Ütésállóbb, erősebb a magyar gazdaság

Nacsa Lőrinc (KDNP) rámutatott, érdemes megnézni, hogy a baloldali kormányok idején hány embert foglalkoztattak feketén, és hányan nem fizették be az adót. Akkor 36 százalék volt az szja, most 15 százalék, 55 százalék volt az átlagos vállalati adóterhelés, most 32 százalék - mutatott rá. Kitért arra is: akkor mínusz 7 volt a gazdasági növekedés, most plusz 7 százalékos. A családi adókedvezmény 12 milliárd forint volt, most 980 milliárd forint - sorolta.



Ütésállóbb, egészségesebb szerkezetű és erősebb most a magyar gazdaság. Az elmúlt 12 évben 80 alkalommal történt adócsökkentés - rögzítette, és azt kérte, a tények alapján vitatkozzanak.



Kitért arra is, ha a DK-n múlna, ma nem lenne benzinárstop, s ha ez nem lenne, 700-800 forint lenne egy liter üzemanyag Magyarországon.



Az egyházpolitikáról szólva kiemelte: a templomfelújítási program részeként összesen 1800 projekt fejeződhet be, illetve indulhat az anyaországban és a határon túl. Az egyházi személyek jövedelem-pótlékára szánt források is tovább nőnek - jelezte.



Összegzése szerint a költségvetés értékválasztás, olyan célokat határoz meg, ami megmutatja a kormányzás irányát. Egy alapvetően nehéz gazdasági helyzetben szükség van fegyelmezett költségvetésre. A felelős gazdálkodás és adópolitika meghozta gyümölcsét, így minden területre több juthatott az elmúlt 12 évben - mondta

A kormányra számíthatnak az emberek

Vejkey Imre (KDNP) hangsúlyozta: a költségvetés a rezsi- és a honvédelem költségvetése, nem tartalmaz megszorításokat. A kormányt a magyarok érdekének szolgálata vezérli, a kormányra mindig számíthatnak az emberek, most a háborús időszakban is - jelentette ki.



Elmondta: az ország sikerrel lábalt ki a járvány okozta nehéz helyzetből, de a háború új kihívást jelent. A kormány ezért olyan büdzsét terjesztett elő, amely számol a háború okozta gazdasági nehézségekkel - mutatott rá.



Közölte: a kormány tartja a szavát, ezért a költségvetés forrásait azokra a célokra fordítja, amelyek a magyaroknak a legfontosabbak. Így a családok támogatására, a nyugdíjak védelmére, a rezsicsökkentés eredményeinek megőrzésére, az ország biztonságának fenntartására, a munkahelyek védelmére és új munkahelyek létrejöttének támogatására, valamint arra, hogy biztos növekedési pályán tartsa a magyar gazdaságot. Megvédik az eredményeket, tartalékot képeznek, segítenek a családoknak és a vállalkozásoknak - fogalmazott.

Növekszik az önkormányzatok támogatása



Aradszki András (KDNP) szerint 2010-től olyan költségvetéseket fogadott el az Országgyűlés, amelyek azt a célt szolgálták, hogy megőrizzék Magyarország működését, biztonságát és megalapozták a jövőt. Olyan költségvetési politikai alakult ki, amely fontosnak tartotta, hogy alacsony legyen a költségvetési hiány, és amely segítette a munkaalapú gazdaság kialakulását - magyarázta.



Szerinte a romló politikai körülmények, a koronavírus-járvány gazdasági hatásai ellenére fent kell tartani a munkaalapú társadalmat és biztosítani kell a polgárok gyarapodását.



Közölte, a költségvetésben 95 milliárd forinttal, 969 milliárd forintra nő az önkormányzatok támogatása, ez biztosítja a Modern városok program fenntartását. Szólt arról is, hogy az elmúlt időszakban megugrott a települések iparűzésiadó-bevétele, ez szerinte a kormány gondos gazdaságpolitikájának köszönhető.

