Brutális áremelésre készülnek Karácsonyék Budapesten

Brutálisan emelnék a budapesti parkolási díjakat Karácsony Gergelyék, tovább nehezítve ezzel a fővárosi autósok életét. A fővárost 4 zónára osztanák, a belső zónában 600 forintba kerülne egy óra parkolás. Az autóklub jogi bizottságának elnöke szerint Karácsony Gergely terveinek semmilyen szakmai indoka nincs – hangzott el az M1 híradójában.

2022. június 26. 11:20

Felháborította és megdöbbentette a fővárosi autósokat Karácsony Gergelyék legújabb ötlete, amivel nem csak átalakítanák, hanem fel is emelnék a budapesti parkolási díjakat.

Kiss Ambrus főpolgármester-helyettes csütörtökön jelentette be, hogy szeptember elejétől 4 parkolási zónára osztanák a fővárost, és az árakat is megemelnék. Azonban azt még Kiss Ambrus sem tudta, hogy a zónák határai pontosan hol lesznek.

Ha Karácsony Gergely helyettesének tervei megvalósulnak, akkor az első zónában reggel 8 és este 10 között 600 forintba kerülne a parkolás óránként, ami a mostani árnál 15 százalékkal drágább.

A másodikban 450 forintot kellene fizetni reggel nyolc és este nyolc között, a harmadikban 300 forint lenne az óránkénti díj nyolctól délután hatig, a negyedik zónában pedig ugyancsak reggel nyolc és este 6 óra között 200 forintba kerülne a parkolás óránként.

További szigorítás, hogy az első, második és harmadik zónában legfeljebb csak három órát parkolhatnának az autósok.

Ráadásul a Karácsony Gergely vezette főváros a mostanihoz képest 10 százalékkal növelné azokat a területeket, ahol fizetni kellene a parkolásért. A bevétel nagy része pedig továbbra is a jellemzően baloldali vezetésű kerületek kasszájába vándorolna.

A fizetős parkolási terület növelése, az árak emelése, és a fizetős órák kiterjesztése egy újabb fejezete a Karácsony Gergely vezette főváros autósok elleni hadjáratának – erről Kovács Kázmér beszélt az M1-en.

A Magyar Autóklub Jogi bizottságának elnöke kiemelte: a mostani jelentős áremelést semmilyen szakmai indok sem támasztja alá és az csak egy újabb, az autósokra kirótt sarc.

„A baloldali vezetésű főváros a parkolási rendszer brutális áremelést is magában foglaló átalakításával tovább növelheti a budapesti közlekedési káoszt” – erről az Origo írt.

A portál szerint a gigantikus méretű dugók miatt már így is nehéz a fővárosi autósok élete. Karácsony Gergelyék rosszul szervezett és átgondolatlan intézkedései miatt a budai és a pesti alsó rakpart még járható szakaszain is szinte lehetetlen közlekedni, ráadásul a balliberális főpolgármester vezetésével Budapest csatlakozott ahhoz a brüsszeli autósellenes programhoz is, amely egyebek mellett az eddiginél is több helyről tiltaná ki az autókat és a sebességhatárokat is csökkentené.

Az Origo úgy összegez, nem csak Karácsony Gergely, hanem több baloldali vezetésű kerület is autósellenes, amely a DK-s Niedermüller Péter vezette Erzsébetvárosban csúcsosodott ki azzal, hogy a forgalmi rend átalakítása gyakorlatilag ellehetetlenítette az autós közlekedést.

Nem a BKK-jegyáremelés volt az első – bemutatjuk Karácsony melléfogásait

A főváros baloldali vezetése és személyesen Karácsony Gergely főpolgármester nem egy megosztó döntést hozott már eddigi regnálása során, kezdve a Lánchíd felújításától a kerékpársávok ügyén át egészen a 3-as metró körül kialakult helyzetig. A Karácsonyhoz köthető intézkedések szinte valamennyi esetben éles szembenállást váltottak ki a fővárosban, a közlekedésben beállt változások pedig az autósok mellett a tömegközlekedést használók körében is népszerűtlenek.

Karácsony Gergely ellentmondásos tevékenységét a BKK jegyáremelési gyakorlata mutatja be leginkább. Tudniillik, a főpolgármester közösségi oldalán nyugtatott meg mindenkit, hogy bár panaszkodnak az energiaárak világszintű emelkedése miatt, de ők, Budapest baloldali vezetői nem emelnek a közösségi közlekedés jegyárain.

Bár a főpolgármester azt kommunikálja, hogy nem lesz áremelés, a saját előterjesztése alapján mégis lesz.

A főpolgármester gyakorlata kapcsán eszünkbe juthatnak korábbi, a baloldali kormányzás idején végbement intézkedések, amikor az előzetes ígéretekkel ellentétben mégis sor került nagyobb léptékű áremelésekre. Karácsony Gergely saját előterjesztése szerint (amelyet helyettese ismertetett egy háttérbeszélgetésen)

a 24 órás napijegy ára 1650 forintról 2500-ra emelkedne,

a 72 órás jegy 4150 forintról 5500-ra emelkedne,

a helyszíni pótdíj összege 8 ezerről 12 ezerre forintra emelkedne,

a nem helyszínen fizetett pótdíj 16 ezerről 25 ezerre emelkedne,

a 30 napon túli fizetésnél pedig 32 ezer forint helyett 50 ezer forintot kellene fizetni.

Bár az tény, hogy az egyszerű vonaljegyek és a havibérletek árán nem emelnek, ugyanakkor az intézkedés egyértelműen áremelésnek minősül.

Dugók, hőség, lezárás – megnehezült autós közlekedés

A baloldali városvezetés 2019-óta több olyan intézkedést hozott a fővárosi közlekedésszervezésben, amelyek megnehezítették a közlekedést. Az egyik napról a másikra a semmiből előtűnő kerékpársávok hatalmas dugókat eredményeztek, majd a Lánchíd végletekig halogatott felújításának megkezdésével újabb kihívással kellett szembenézniük az autósoknak.

A Blaha Lujza tér felújításával már azt gondolhattuk, hogy a közlekedési káosz tovább nem fokozható, de újabban már sem a pesti, sem a budai rakpartot nem kívánja az autósok rendelkezésére bocsátani.

A főpolgármester tervei szerint a Lánchidat annak felújítása után sem adná vissza az autósoknak, és előzetes ígéretével ellentétben már a pesti alsó rakpartot is lezárná. Karácsony Gergely láthatóan teljesen tisztában van azzal, hogy intézkedései népszerűtlenek, de nem akarta a baloldal választási esélyeit rontani azzal, hogy még a budapestieket is maga ellen fordítja a voksolás előtt.

Karácsony Gergely a választás után egy internetes portálnak úgy fogalmazott:„Ennek bejelentésével várnom kellett eddig a hétig, felismerve azt, hogy lehet, nem a kampány a legjobb időpont rá.”

A közösségi közlekedés sem nyertese a reformoknak

Az utóbbi időben az autós közlekedés nehézkessé válása mellett a közösségi közlekedésben is egyre inkább problémák mutatkoznak, a 3-as metró esete példázza ezt a legjobban.

Karácsony a világjárvány alatt ivókutakat helyezett ki az állomásokra klimatizálás helyett, majd lezáratta a már felújított szakaszok egy részét is, így a metró- és állomáspótló buszokkal fokozza tovább az egyébként is terhelt felszíni forgalmat.

A közösségi közlekedés hatékonyságát tovább csorbító intézkedés a BKV-hajók korlátozása is. Nemrégiben derült ki, hogy a 2021-es évhez hasonlóan a baloldali városvezetés nem csupán a felszíni és föld alatti forgalmat korlátozta, de a vízi közlekedéssel is hasonlók a tervei. A városvezetés elképzelése szerint ugyanis a tavalyi évhez hasonlóan idén sem indítja el a BKK-hajókat.

Ez a fajta közösségi közlekedés Tarlós István főpolgármestersége idején nagy sikernek örvendett a fővárosiak körében, ugyanis kiegészítette a szárazföldi közlekedést, és azoknak a családoknak is esélyt adott a sétahajókázására, akik nem tudták a drágább szolgáltatást igénybe venni.

Tovább rontotta a tömegközlekedés minőségét a BKV bevételeinek csökkenése, amikor a francia hátterű JCDecaux elindult egy reklámtenderen, de a városvezetés ezt a folyamatot megakadályozta. Később persze rájöttek, hogy mekkora bevételtől esett el a BKV, és már belementek volna a szerződéskötésbe, csakhogy a francia céget már nem érdekelte a koncesszió.

A tender értéke megközelítette a hétmilliárd forintot, a francia érdekeltségű JCDecaux Hungary Zrt. négy éven át havi 142 millió forintot fizetett volna a jogért.

„Kevesebbet többért” – pazarló beruházások

A városvezetés az anyagi problémák rendszeres hangoztatása ellenére többször is hozott döntést felújítási munkálatok költségesebb kivitelezéséről. Gondolhatunk itt a Lánchíd felújítása körüli zűrzavarra, amikor a baloldali városvezetés csak akkor indította el a beruházást, mikor a híd jóformán életveszélyessé vált.

Ez azonban nemcsak a megszokott késlekedés, hanem az áremelkedés miatt is lényeges elem a Karácsony vezette Budapest életében, hiszen míg a Tarlós-féle vezetés tervei a Lánchíd mellett a Váralagút és a 2-es villamos pesti hídfőnél lévő alagútjának felújítását is tartalmazták, addig Karácsonyék már csak a Lánchidat újíttatják fel, ráadásul ötmilliárddal drágábban.

A főpolgármester kommunikációjában igyekezett olcsóbbnak beállítani a csak a Lánchidat érintő beruházást, de végül mégsem tudta elleplezni az ötmilliárdos többletköltséget.

Hasonló a helyzet a Blaha Lujza tér felújításával, ott összesen 400 millió forintos az árkülönbség. A drágulás ellenére az eredetihez képest jelentősen csökkent a projekt műszaki tartalma és a beruházás sem halad éppen az ütemterv szerint.

A 3-as metró körül is sorra tűntek fel anomáliák, hiszen nemcsak a beígért klimatizálás maradt el, de még magát a metrófelújítást is sikerült megdrágítaniuk.

2020 decemberében a BKV Zrt. azt közölte: a szándéknyilatkozatban – a hónapok óta tartó egyeztető tárgyalások eredményeként – 9,1 milliárd forint többletköltség elszámolásában állapodtak meg az alagút-rekonstrukcióra vonatkozó, 2017-ben kötött, 48 milliárd forint értékű szerződésben foglaltakhoz képest.

A pótmunkák fedezetének biztosítására öt százalék tartalékkeretet biztosítanak, így a beruházás összességében 9,5 milliárd forinttal drágul.

Karácsony Gergely az önkormányzati választási kampány idején hőmérővel közlekedett a felújított metrószerelvényen, párttársai pedig szaunának nevezték a metrót, hatalomra kerülésük óta mégsem történt érdemi lépés a metró klimatizációja érdekében.









hirado.hu