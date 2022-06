Drágítaná a parkolást Karácsony

Budapest évek óta szenved a fővárosi vezetés átgondolatlan kapkodásából fakadó hatalmas közlekedési dugók miatt, de ősztől Karácsony Gergely és stábja még a parkolási díjak általános emelésével is nehezíti majd az autósok életét. A legdrágább helyeken 600 forint lesz egy óra várakozás, s ott este 10 óráig lesz fizetős a parkolás. Mindeközben Karácsonyék jelentősen csökkentik az ingyenes parkolás lehetőségét.

2022. június 27. 10:37

A baloldali vezetésű főváros tovább növelheti a Budapesten jelenleg is tapasztalható közlekedési káoszt, a parkolási rendszer áremelést is magában foglaló átszervezésével. Kiss Ambrus főpolgármester-helyettes a jövő heti Fővárosi Közgyűlés előtt tartott tájékoztatóján közölte, hogy szeptembertől 4 zónára osztják Budapestet, és mindegyikben emelkednek a parkolási tarifák. Ezzel párhuzamosan tovább szorul vissza az ingyenes parkolás lehetősége is, mivel tíz százalékkal terjesztik ki a a fizetős zónákba tartozó fővárosi területeket, összegezte az Origo. Az A zónában lesz a legnagyobb arányú – közel 15 százalékos – a drágulás: ott 600 forintba kerül majd egyórányi várakozás a mostani 525 forint helyett. A legdrágább területeken ráadásul egészen este 10 óráig teszik fizetőssé a parkolást. A legolcsóbb kategóriát kivéve a várakozási idő egységesen maximum 3 óra lesz. A parkolási díjak zöme a – baloldali vezetésű – kerületek kasszájába vándorol.

Zűrzavart vetít előre az őszi-téli időkre a fővárosi szmogrendelet tervezett módosítása is, hiszen szmogriadó esetén az Euro 3-as besorolású járművek sem közlekedhetnének majd, ami a korábbi korlátozásokkal együtt a fővárosban üzemben tartott autók felét teszi ki. A Karácsony Gergely vezette főváros jelenleg is súlyos fennakadásokat okoz Budapest közlekedésében a rosszul szervezett, átgondolatlan intézkedéseivel.

Az autósoknak az is komoly bosszankodást okozhat a jövőben, hogy Karácsonyék csatlakoztak a Városok Energiatakarékossági Sprintje nevű, brüsszeli kezdeményezésű energiatakarékossági programhoz, amelynek több pontja is a négy keréken közlekedők ellen irányul. A főváros hozzáállását tükrözik a főpolgármesternek az autósokra tett olyan pökhendi és lekezelő megjegyzései is, mint ha valakinek baja van a dugókkal, akkor szálljon ki a kocsiból, és menjen gyalog. Az autóellenes szemlélet több baloldali vezetésű kerületre is jellemző, s az ebből fakadó intézkedések a VII. kerületben vezettek a legkaotikusabb helyzethez.

A Niedermüller Péter DK-s polgármester által bevezetett átláthatatlan forgalmi hurokrendszer teljesen ellehetetlenítette az autósközlekedést Erzsébetváros belső részeiben, s néhol a pár száz méterre lévő úti cél eléréséhez is kilométeres kerülőket kell tenni.

