Orbán: Az egész kontinenst háborús infláció sújtja

Az egész kontinenst háborús infláció sújtja - jelentette ki Orbán Viktor a DK-s Kálmán Olga kérdésére válaszolva, részletezve, hogy melyik államban mekkora a pénzromlás.

2022. június 27. 17:05

„A kérdés az, hogy mit lehet tenni. Engem eddig azért kritizáltak, amit tettünk. Bevezettük például az ársapkákat. Ha áfát csökkentünk, nem az ár megy lejjebb, hanem a kereskedők keresnek többet. Ezért az ársapka és a kamatkorlátozás a megfelelő megoldás, enélkül a csaádok reménytelen helyzetbe kerülnének” - jelentette ki Orbán. Megvédjük a munkahelyeket, nyugdíjakat, a családokat és a rezsicsökkentést, hangsúlyozta a kormányfő, aki kitért a hétvégi időközi választásokra is, ahol a Fidesz elsöprő győzelmet aratott.

Önöket rendre elfenekelik az emberek, önt személyesen többször is - válaszolta a nyugdíjkorhatár emelésére vonatkozó kérdésre a jobbikos Jakab Péternek a miniszterelnök. Önök nem szavazták meg a Nők40-et, tehát ne beszéljen a nyugdíjkorhatár emeléséről, tette hozzá Orbán, aki arról is beszélt, hogy 2010 óta a minimálbér a háromszorosára, az átlagbér a kétszeresére emelkedett.

Orbán megismételte: az előző években a kormány kimentette a családokat a devizahiteles csapdából, a kormánynak az infláció és az áremelkedés elleni küzdelemben nincs szégyellnivalója. „Nem káosz van, hanem világos áttekinthető rendszer, amely fenntartható” - emelte ki a kormányfő, aki reményét fejezte ki, hogy hamarosan a háború is véget ér. „Az Önök szövetségesei kergették a devizacsapdába az embereket”, mondta a kormányfő, megismételve: az áfacsökkentés nem csökkenti az árakat, az árszabályozás az egyetlen eszköz a családok védelmére, semmilyen más eszköz nem működik. „Senki nem örül az ársapkának, az extraprofitadónak sem örülnek. Az infláció miatt keletkezett jövedelmeket el kell vonni” - tette hozzá Orbán Viktor.

A kormányfőt a 404 eurós árfolyamról és a „2030-os olimpia” megszervezéséről kérdezte Fekete-Győt András, a Momentum frakcióvezetője. Orbán Viktor válaszában leszögezte: a kormány nincs felhatalmazva, hogy a MOB helyett nyilatkozzon, majd helyretette a kérdezőt, hogy legfeljebb a 2036-os olimpiáról lehetne beszélni, amire hajlandó is lesz akkor, amikor ez aktuális lesz, ha Fekete-Győr akkor még „itt lesz”. Majd emlékeztette a Momentum képviselőjét, hogy korábban ígéretet tettek, soha nem lépnek koalícióra a baloldallal. „Ehhez képest most önök Gyurcsáby ifjúsági tagozata, így nehéz lesz önöket komolyan venni” - tette hozzá.

Az MSZP-s Harangozó Gábornak adott válaszában Orbán Viktor arról beszélt: pedagógusok a következő 3 évben biztosan kapnak évente legalább 10 százalékos emelést. Ha a gazdaság teljesítménye lehetővé teszi, akkor ennél magasabb lehet a béremelés - mondta. Az ápolónők esetében a korábbi időszakban 72 százalékos emelés volt.

Soha akkora béremelés nem történt az orvosok esetében, mint a korábbi években, z ápolóknak is jobb lett volna magasabb emelést adni, mindent meg fogunk tenni, hogy a nővérek bére is növekedhessék - tette hozzá és megemlítette, hogy a rendvédelmi dolgozók is hathavi fegyverpénzt kaptak az év elején. "Minden területen béremelésre készülünk, attól függően, hogy ebben a háborús időszakban hogyan teljesít a magyar gazdaság" - szögezte le a kormányfő.

Orbán Viktor megkérdezte Harangozótól, hogy mindent elhisz a szocialistáknak, hogy annak idején, kormányon miért vettek el egyhavi pénzt a rendőröktől, a pedagógusoktól és miért zártak be iskolákat.

Toroczkai Lászlónak, a Mi Hazánk Mozgalom elnökének kérdésére válaszolva Orbán elmondta: a Mi Hazánk ellenzékben van, amit a Fidesz tiszteletben is tart mindaddig, amíg úgy nem jár a párt, mint "az elődpártja, a Jobbik, amely beszaladt Gyurcsány hóna alá".

