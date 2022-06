Ezért bukta el az ellenzék a vasárnapi időközi választásokat

Bár időközi választásokból nem lehet messzemenő következtetéseket levonni, a hétvégi eredmények figyelmezető jelek lehetnek a baloldal számára. Mráz Ágoston Sámuel szerint például azt támasztják alá, hogy a Fidesz nem esélytelen Budapesten, míg Nagy Attila Tibor úgy véli, ha minden így marad, számos ellenzéki polgármester és önkormányzati képviselő már most elkezdhet aggódni a követező önkormányzati választások kimenetele miatt.

2022. június 27. 22:02

Pikó András és Karácsony Gergely egy 2019-es kampányrendezvényen (MTI/Máthé Zoltán)

„Az április 3-i országgyűlési választás megerősítéseként foghatóak fel a vasárnapi önkormányzati időközi választások eredményei, amelyek egyben szimbolikus jelentőségűek is” – mondta lapunknak a hétvégét értékelve Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Intézet igazgatója.

Pedig parlamenti voksolás óta sok minden változott, az orosz-ukrán konfliktus folytatódik, a gazdasági nehézségek állandósultak, háborús infláció van – ennek ellenére

az ellenzék gyengesége annyira szembetűnő, hogy ebből még profitálni is tudott a kormánypárt.

„Ugyanilyen jelentősége van az eredményekben ugyanakkor annak is, hogy a kormány a helyén van, és még az ellenzéki szavazók egy része is azt gondolja, hogy csak a Fidesz-KDNP kormányképes jelenleg” – tette hozzá. A közvélemény-kutatások is alátámasztják ezeket az eredményeket, bár Mráz Ágoston hangsúlyozta, ezzel együtt messzemenő következtetést nem lehet az időközi választások eredményeiből levonni.

Karácsonynak nem tetszik, amit lát

A Nézőpont vezetője szerint Karácsony Gergely Facebook-bejegyzésének hátterében leginkább az állhat, hogy a főpolgármester az ellenzéki stratégiát akarja befolyásolni és alakítani. A háttérben ugyanis egy komoly mérkőzés zajlik, amelynek fő kérdése, hogy Gyurcsány Ferenc képes-e egymagában irányítani a baloldalt vagy osztozkodnia kell a hatalomban másokkal. „Ezért nem »tudományos értékelésnek« kell tekinteni Karácsony bejegyzését, hanem a vitába való beleszólásként” – fejtette ki Mráz Ágoston, hozzátéve, jelenleg csak Gyurcsány Ferenc hatalma növekszik tovább, ami nyilván nem tetszik a főpolgármesternek.

Az elemző szerint míg a közgyűlési vita kapcsán valóban beszélhettünk arról, hogy egy DK-Momentum harc alakul ki a fővárosért az ellenzéki térfélen belül, ám amióta Gelencsér Ferenc átvette az irányítást utóbbi párt felett, ez már nem látszik. Az új elnök zavarba ejtően semmitmondó kommunikációt produkált megválasztása óta, nincs mondanivalója, a Momentumból jelenleg hiányzik a »kraft«– fogalmazott Mráz. Választói akarat lenne egy Gyurcsány-mentes baloldalra, csak kínálat nincs – jegyezte meg. A Nézőpont Intézet igazgatója összegzésképpen elmondta: „A vasárnapi eredmények azt támasztják alá, hogy a Fidesz nem esélytelen Budapesten. Ez pedig teljesen új perspektívát adhat a 2024 májusi önkormányzati választáshoz.”

Már most aggódhatnak 2024 miatt a baloldalon

A vártnál is rosszabbul szerepeltek az ellenzéki pártok jelöltjei az időközi választásokon, hiszen még a fellegvárukban, Budapesten sem nyújtották az elvárható teljesítményt – utalt ugyancsak a fővárosi fejleményekre a vasárnapi eredmények kapcsán Nagy Attila Tibor. A politikai elemző szerint igencsak kellemetlen meglepetés az ellenzéki pártoknak, hogy simán kikaptak Józsefvárosban, de alulmaradtak még Erzsébetvárosban is. „Mind a két kerületet balliberális polgármester vezeti, az eredmény számukra is kudarc” – hangsúlyozta az elemző.

Nagy Attila Tibor is hozzátette ugyanakkor, hogy az időközi választásokból messzemenő következtetéseket nem érdemes levonni az országos politika egészére nézve. A részvétel több helyen alacsony volt, és ezek a választások számos esetben csak néhány ezer választót érintettek, az országgyűlési választókerületek 80-100 ezres körüli létszámához képest.

Ugyanakkor mégsem lehet kézlegyintéssel elintézni ezeket a kudarcokat, ahogy az Karácsony Kergely főpolgármester posztjából is kiviláglik – mutatott rá az elemző.

Kifejtette: az ellenzéki szavazók egy része is otthon maradt, kifejezve nemcsak az érdektelenségét, de az elégedetlenségét is az ellenzékkel szemben, amely amúgy is súlyos apátiában van. Szerinte, ha ez a helyzet tartósan így marad, számos ellenzéki polgármester és önkormányzati képviselő aggódhat már most a 2024-es önkormányzati választások kimenetele miatt.

Ugyanakkor Nagy Attila Tibor szerint az ellenzéknek még van némi ideje rendezni a sorokat, amellett a Fidesz magas népszerűsége sem garantált az egyre növekvő infláció miatt. A pénzromlás különösen érezhető az élelmiszerek esetében és az infláció nem csak a választópolgárok jövedelmének egy részét eszi meg, de akár a kormánypártok népszerűségét is. Tankönyvszerűen a következő hónapokban a kormányoldal népszerűsége esésének kellene bekövetkeznie, ám erősen kérdéses, hogy az ellenzék a mostani állapotában képes lesz-e a Fidesz-KDNP esetleges népszerűség-csökkenését kihasználni – összegzett Nagy Attila Tibor.

Érdemes ideidézni a politikai elemző és publicista, Ceglédi Zoltán Facebook-bejegyzését is, amelyben rámutat, hogy a Fidesz olyan helyeken is nyert, ahol legutóbb még ellenzéki fölény volt.

„Lesz majd mód a részletes elemzésre is a végleges adatok ismeretében, most csak egy dolgot rögzítenék: ha az ellenzéki nyilvánosság megint elkezdi gyalázni a ma kormánypárti jelöltre szavazókat, ha megint jön a vidékizés, birkanépezés és krumplizás (mondjuk az V. kerületben az vicces lesz), azzal csak megerősítik a fideszes szavazókat, hogy jó helyre ikszeltek, hisz az ellenzékben lenézik és gyűlölik őket” – fogalmazott Ceglédi.

