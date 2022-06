Orbán Viktor a vietnami nemzetgyűlés elnökével tárgyalt

Orbán Viktor miniszterelnök kedden a Karmelita kolostorban fogadta Vuong Dinh Hue-t, a vietnami nemzetgyűlés elnökét; a megbeszélésen a két ország közötti együttműködés elmélyítéséről volt szó - tájékoztatta az MTI-t Havasi Bertalan, a Miniszterelnöki Sajtóirodát irányító helyettes államtitkár.

2022. június 28. 12:35

A Miniszterelnöki Sajtóiroda által közreadott képen Orbán Viktor kormányfő (j3) és Vuong Dinh Hue, a vietnami nemzetgyűlés elnöke (háttal, b3) tárgyal a Karmelita kolostorban 2022. június 28-án. A miniszterelnök mellett Varga Judit igazságügyi (j), Csák János kulturális és innovációs (j5), valamint Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (j4), illetve Havasi Bertalan, a Miniszterelnöki Sajtóiroda vezetője (j7). MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán

Vuong Dinh Hue személyesen is gratulált Orbán Viktornak az elsöprő választási győzelemhez, amely szerinte azt bizonyítja, hogy a magyar kormány munkája során a magyar emberek, a magyar nép érdekeit helyezi az első helyre.



A tárgyaláson - melyen részt vett Varga Judit igazságügyi miniszter, Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, valamint Csák János kulturális és innovációs miniszter is - elégedetten állapították meg, hogy immár minden évben 200 vietnami diák tanulhat ösztöndíjjal Magyarországon, és növekszik a két ország kereskedelmi volumene is.

A Miniszterelnöki Sajtóiroda által közreadott képen Orbán Viktor kormányfő (j) fogadja Vuong Dinh Huét, a vietnami nemzetgyűlés elnökét (j2) a Karmelita kolostor teraszán.



A magyar és a vietnami fél is nyitott az együttműködés fokozására a katonai biztonság, a hadiipar, a turisztika, a mezőgazdaság és a gyógyszeripar területén is - hangzott el.

MTI