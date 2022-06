Orbán Viktor ismertsége dühíti az amerikai baloldalt

Sholl szerint negatív pályán vannak a magyar–amerikai kapcsolatok Fotó: MCC

Sajnálatos módon a Pressman-meghallgatás ismét megmutatta, hogy a harcias magyarellenes hozzáállás a Biden-kormányzat fontos jellemzőjévé vált – mondta lapunknak Stephen Sholl, az MCC vendégoktatója, akit David Pressman amerikai nagykövetjelölt múlt heti szenátusi meghallgatásáról kérdeztünk.

Ahogyan arról lapunk is beszámolt, a Demokrata Párthoz kötődő ügyvéd és LMBTQ-­aktivista az emberi jogok és a médiaszabadság magyarországi helyzetét is bírálta, valamint azt mondta, nagykövetként célja felvenni a harcot a kínai és orosz befolyással. Stephen Sholl szerint mind Pressman, mind a szenátorok szóhasználata és hozzáállása rosszabb volt, mint amire számított. „Az elnöklő szenátor, Ed Markey drámai módon »a demokratikus intézmények és az emberi jogok ellenségének« nevezte Orbán Viktor kormányfőt, és a meghallgatás többi része is ebben a harcias stílusban folytatódott” – mondta.

Az elemző szerint ennek a hozzáállásnak az oka, valamint az, hogy a Biden-kormányzat valószínűleg keményebb lesz Magyarországgal szemben, mint akár Barack Obama elnök adminisztrációja, annak tudható be, hogy Amerikában egyre jobban ismerik Magyarországot és Orbán Viktort. „Magyarország és az amerikai republikánusok közelmúltbeli együttműködése, mint például a CPAC Hungary, lerombolta Magyarország ismeretlenségét az amerikai médiában és politikai életben.

Az amerikai média továbbra is Orbánhoz hasonlítja a republikánus kormányzókat és potenciális elnökjelölteket, például Ron DeSantist, és az amerikai politikai rendszerre jelentett fenyegetésként állítja be” – sorolta. „Ezért egy olyan személy kinevezését, mint Pressman és a Magyarország felelősségre vonására vonatkozó megbízását, – amit a szenátorok is megfogalmaztak – a Biden-kormányzat azon kísérletének kell tekinteni, hogy az »orbánizmus« ellen küzdjön otthon és külföldön” – magyarázta.

Sholl szerint a másik kulcsfontosságú tényező, amelyet nem lehet figyelmen kívül hagyni, hogy a progresszív társadalmi kérdések milyen szerepet játszanak majd ebben a diplomáciai misszióban. Úgy fogalmazott: „»Az LMBTQ-jogok« előtérbe helyezése a meghallgatáson megerősíti, hogy ez az adminisztráció úgy véli, bizonyos országoknak el kell fogadniuk a szexuális identitással kapcsolatos álláspontját”. A baloldal közelmúltbeli társadalmi veszteségei Amerikában, mint például a Roe kontra Wade precedens megsemmisítése, arra ösztönözhetik a Biden-kormányzatot, hogy ráerősítsen erre a kérdésre, megnyugtassa bázisát és betöltse a progresszív ideológia fő hittérítőjeként betöltött szerepét a világban – jegyezte meg.

Sholl szerint ahelyett, hogy úgy beszéltek volna Magyarországról, mintha az Egyesült Államok független és hűséges szövetségese lenne, a légkör inkább olyan volt, mintha egy igazgató vitatkozna arról, hogy mit tegyen egy lázadó diákkal.

Az elemző szerint sajnos hazánk nem sokat tehet azért, hogy megváltoztassa az Egyesült Államok hozzáállását. Emlékeztetett, Press­man a meghallgatás elején elismerte, hogy Magyarország a NATO szerves része, elítélte Oroszország invázióját, támogatja az Egyesült Államok politikáját, nyilatkozata többi részében ez mégsem befolyásolta a kritikáit. Felidézte, Cory Booker szenátor egy kérdést azzal kezdett, hogy Magyarország több mint 700 ezer menekültet fogadott be, de a végére megkérdőjelezte Magyarország lojalitását. „Bár kinevezéséig nem lehet tudni, hogy Pressman hogyan fog viselkedni, de ha ez a meghallgatás valamit is jelez, akkor a magyar–amerikai viszony a hidegháború óta a legalacsonyabb szint felé tart” – tette hozzá.